Die Jagd mit dem Schuss der alten Gämse

Jagd Das lange Warten auf den Tod der alten Gämsgeiss Tausende Jägerinnen und Jäger waren die letzten zwei Wochen auf der Hochjagd. Unsere Autorin war eine davon. Was sie erlebt hat. Nathalie Benelli Jetzt kommentieren 07.10.2022, 12.00 Uhr

Stunde um Stunde vergeht. Plötzlich eine Bewegung.

Noch liegt die Nacht bleiern über dem Gelände. Nur im Tal sehe ich eine Lichterkette aus Pflichtbewusstsein und Disziplin sich entlang der Kantonsstrasse wälzen. Doch heute ist die Arbeitswelt weit, weit weg.

Der Wald nimmt mich auf. Ich bin auf der Jagd. Der Wald täuscht mich und gaukelt mir Fantasiewesen vor. Meine Augen müssen erst mit der Dunkelheit klarkommen. Dann schärfen sich die Konturen. Schritt für Schritt gehe ich mit geschultertem Gewehr und schwerem Rucksack weiter.

Das lange Warten

Auf einem Felsvorsprung verharre ich. Von hier aus beobachte ich die andere Seite der engen Schlucht. Ich bin ganz still. Ich rieche Wacholdersträucher, vernehme die Schreie des Schwarzspechts und beobachte, wie sich ein Wespenbussard mit seinen langen weissen Schwingen höher und höher hinaufbewegt. Keine Gämse, kein Rothirsch weit und breit. Ich warte. Die Schatten kriechen unter die Bäume, dann wachsen sie wieder. Stunde um Stunde vergeht.

Jeder Baumstrunk ist mir hier vertraut. Längst ist diese Gegend zu meinem Rückzugsort geworden. Ich kenne die Plätze, auf denen Gämskitze in ungestümer Lebensfreude ihre ersten Sprünge üben. Ich weiss, wo sich der junge Fuchs in die Sonne legt und wo die Nachtschwalben brüten. Ich beobachte den alten Steinbock, der sich vom Rudel zurückgezogen hat und seine letzten Tage als Einsiedler verbringt.

Was hat wirklich Bestand auf Erden?

Beim Betrachten dieses Reigens aus Werden und Vergehen wird mir auch die eigene Endlichkeit bewusst und was ich als Mensch alles zu verlieren habe. Beruf, Besitz, Gesundheit – das alles hat seine begrenzte Zeit. Was bleibt? Was hat Bestand? Die Verbundenheit mit dieser vom Wind zerzausten und von der Sonne und der Trockenheit gepeinigten Landschaft kann mir niemand nehmen.

Was kann schon jemand über ihre karge Schönheit sagen, der an einem sonnigen Tag im Tal daran vorbeifährt? Wie sollte sich ihm die Melancholie des Novemberlichts erschliessen, das die letzten gelben Lärchen am Berg wie Fackeln leuchten lässt, während sich die kahlen Bäume im Tal in lila Schatten hüllen?

Zwei Wochen verbringe ich fast täglich vom ersten bis zum letzten Licht draussen in der Natur. Ich friere, ich schwitze. Dann suppt der regendurchtränkte Waldboden in meine Bergschuhe. Von einer Arve tropft es unablässig auf meine Kapuze. Nebel zieht ein. Ich bleibe und warte. Ich sehe Tiere kommen und gehen. Ich schiesse nicht. Der Winkel zum Tier stimmt nicht, die Entfernung ist zu weit, der Wind zu stark, es gibt keinen Kugelfang, die Lichtverhältnisse sind ungenügend, ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass die Gämse vor meinem Gewehrlauf kein Kitz führt.

Hoch über mir höre ich Schüsse fallen. Ich warte. Mein Schauen und meine Aufmerksamkeit richten sich nicht auf Vermutetes. Ich kann nicht wissen, ob, wann und wo ein Tier auftauchen wird. Ich versuche alles um mich herum wahrzunehmen. Ich ahme das stete Wachsein der Tiere nach.

Eine alte Bekannte erscheint im Feldstecher

Plötzlich eine Bewegung. Durch den Feldstecher sehe ich eine alte Bekannte: Es ist die «Weite». So habe ich eine uralte Gämsgeiss getauft, die ich über Monate beobachtete.

Die Form und Länge ihrer Hörner ist unverkennbar und ich weiss mit Sicherheit, da ist kein Kitz. Auf diese Distanz kann ich einen sicheren Schuss abgeben. Dafür habe ich mich viele Male auf die Pritsche des Schiessstandes gelegt und auf die zerfledderten Gämsscheiben geschossen. Ich kenne die Trefferlage auf 150 Meter genau. Es ist windstill. Ich lege mich hinter das Gewehr.

Die Gämse im Fadenkreuz

Ich nehme die Gämse ins Fadenkreuz. Sie ahnt nicht, dass ihr Ende naht. Bis zur letzten Sekunde ihres Lebens ist sie ein schönes, wildes Tier unter freiem Himmel. Sie kennt den Stress der Massentierhaltung und der Schlachthöfe nicht.

Die wenigen Sekunden, bis mein gekrümmter Zeigefinger den Schuss auslöst, vergehen wie in Zeitlupe. Ein Knall. Die Kugel fliegt schneller als ein Gedanke. Die Gämsgeiss fällt, überschlägt sich einmal. Schon ist alles Leben aus ihrem Körper gewichen. Ich zittere. Es ist für mich immer noch eine Ungeheuerlichkeit, über das Ende dieses Lebens zu entscheiden. Tröstlich: Ich habe der alten Geiss kein Leid bereitet; der Tod kam schnell.

Ich gehe zum Tier. Ich lobe die Gämsgeiss. Ich knie mich vor sie hin. Als Zeichen des Re­spekts und der Abbitte breche ich einen Zweig. Es soll ihr symbolischer letzter Bissen sein.

Widerstreit der Gefühle

Nur langsam legt sich der Widerstreit der Gefühle. Ich zähle die Jahrringe an den Hornschläuchen – 17 Jahre, mindestens. Wahrscheinlich noch älter. Eine Greisin, die den nächsten Winter kaum mehr überlebt hätte.

Mit einem scharfen Messer mache ich mich an das Ausweiden. Die Bauchhöhle ist noch warm. Auf dem Rückweg zwingt mir das Gewicht der Gämse manche Pause auf. Geschunden bei der Flurstrasse angekommen, bin ich dankbar für Hilfe beim weiteren Transport.

Das Fleisch der Gämsgeiss werde ich im Verlauf des Jahres bis zum letzten Fitzelchen verwerten. Wegwerfen könnte ich davon nicht einen einzigen Bissen. Denn seit ich jage, weiss ich, was es braucht, um auch nur ein bisschen Fleisch auf dem Teller zu haben.

Am letzten Jagdtag fahre ich hinunter ins Tal. Auf dem Weg nach Hause lege ich einen Halt beim Supermarkt ein und besorge den Einkauf für die nächste Woche. Beim Fleischregal beobachte ich, wie unbekümmert vakuumiertes Fleisch in Einkaufswägelchen landet. Hinter keimfreier Plastikfolie ist das Leben und der Tod dieser Tiere weit, weit weg.

