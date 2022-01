Noch gibt es keine Covid-Totimpfstoffe in der Schweiz

Covidimpfung Das lange Warten auf vermeintlichen Totimpfstoff: Warum dieses noch andauern könnte In den EU-Ländern ist der Impfstoff von Novovax zugelassen worden. In der Schweiz müssen mRNA-Skeptiker noch länger warten. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 10.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Unter den Ungeimpften gibt es Hardliner, die jede Art von Impfung für des Teufels halten. Aber es gibt auch solche, die zumindest bekunden, sich nach der Zulassung eines Totimpfstoffs impfen zu lassen, weil sie skeptisch gegenüber den mRNA-Impfstoffen seien.

Den Pfizer-Impfstoff wollen sich viele nicht verabreichen lassen, einen Totimpfstoff eventuell schon. Keystone

Nun hat die Zulassung des Impfstoffs des US-Biontech-Unternehmens Novovax durch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA deshalb die Hoffnung geschürt, dass die erlahmte Erst­impf-Bereitschaft aufgeweckt werden könnte. Die Sache hat allerdings einen kleinen Haken, denn der Impfstoff Nuvaxovid, so der Markenname, ist gar kein reiner Totimpfstoff, auch wenn er oft so bezeichnet wird.

Auch vom deutschen Bundesforschungsministerium, weil in dessen Definition diejenigen Vakzine Totimpfstoffe sind, die Bestandteile oder Moleküle des Erregers enthalten. Nuvaxovid hat solche Teile, die stammen aber nicht direkt vom Virus, sondern sind gentechnisch hergestellte Virus-Proteine.

Keine abgetöteten und inaktivierten Virenteile

Bei einem Totimpfstoff werden hingegen inaktivierte, abgetötete Viren gespritzt, die zusammen mit zugegebenen Wirkverstärkern die Produktion von neutralisierenden Antikörpern anregen. Nach diesem Prinzip werden seit vielen Jahrzehnten Totstoff-Impfungen gegen Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten und andere Krankheiten hergestellt. Totimpfstoffe haben den Vorteil leichter Lagerbarkeit. Sie können über Jahre bei Kühlschranktemperaturen aufbewahrt werden. Zudem sind diese Impfstoffe gut verträglich.

Kein reiner Totimpfstoff

Beim Impfstoff Nuvaxovid werden aber keine toten Viren, sondern künstlich hergestellte Teile des Spike-Proteins verimpft. Diese werden massenhaft in Insektenzellen reproduziert. Der Novovax-Impfstoff ist somit ein rekombinanter Protein-Impfstoff. Einen reinen Totimpfstoff hat die französische Firma Valneva gegen Covid-19 entwickelt, für diesen gibt es aber noch keine Zulassung. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA prüft diesen noch in der Phase III steckenden Valneva-Impfstoff «VLA2001» seit dem 2. Dezember.

Ein Totimpfstoff ist auch jener der chinesischen Firma Sinovac mit dem Markennamen Coronavac, der eine WHO-Zulassung hat und bereits in mehreren Ländern wie zum Beispiel China, Chile und der Türkei eingesetzt wird. Dieser Impfstoff besteht aus Viren, die zunächst in Vero-Zellen ver­mehrt und dann chemisch inaktiviert werden. Für die EU läuft für diesen chinesischen Impfstoff bei der EMA zurzeit ein rollendes Prüfverfahren. Gegen Omikron soll er anscheinend kaum wirken.

Auf keinen Fall auf diesen Impfstoff warten

Früher wird der neue Impfstoff von Novovax in die Schweiz kommen, hat aber noch keine Zulassung. «Weder zu Nuvaxovid noch zum Impfstoff von Valneva liegen aktuell Zulassungsgesuche vor», sagt Lukas Jaggi von Swissmedic. Ob bald mit einem Zulassungsantrag für den Impfstoff von Novovax zu rechnen ist, will er nicht kommentieren. Aktuell sind weltweit verschiedene Zulassungsbehörden mit der Prüfung von Nuvaxovid beschäftigt, so auch in den USA.

Über den Impfstoff von Novovax weiss man noch nicht allzu viel. Der Infektiologe Huldrych Günthard vom Universitätsspital Zürich sagt, dass die Studiendaten, die am 23.September 2021 im Fachjournal «New England Journal of Medicine» publiziert worden sind, auf eine gute Wirkung von Novovax schliessen lassen. «Rund 90 Prozent, also beinahe im Bereich der mRNA-Impfstoffe», sagt der Leitende Arzt. Die Studienautoren schreiben, dass die Verabreichung von zwei Dosen innerhalb von drei Wochen einen Schutz von 89,7 Prozent gegen eine Corona-Infektion und eine hohe Wirksamkeit gegen die Alpha-Variante zeigte.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Noch wenige Sicherheitsdaten

Aber natürlich gebe es zum neuen Protein-Impfstoff noch viel weniger Sicherheitsdaten als zu den mRNA-Impfstoffen. «Wir wissen auch noch nichts bezüglich der Booster-Impfung und ähnlichen Fragestellungen. Aber da die Novovax-Vakzine ebenfalls auf Spike-Proteinen basieren, welche die Immunreaktion hervorrufen, erwarte ich da keine grossen Unterschiede», sagt Günthard. Auch bezüglich der Wirkung gegen Omikron hat der Zürcher Infektiologe noch keine Daten gesehen, erwartet aber ähnliches wie bei den anderen Impfstoffen. Also auch eine verminderte Effektivität im Vergleich zu Delta, aber dann eine Verbesserung durch eine Auffrischimpfung.

«Die Leute sollten jetzt nicht auf Novovax warten. Sonst wird Omikron schneller sein», sagt Günthard. Um die grosse Welle noch zu bremsen, müsse mit mRNA-Impfstoffen geimpft und geboostert werden. «Auch Kinder sollten jetzt mit Volldampf mit dem Biontech/Pfizer-Impfstoff geimpft werden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen