Impfkampage: Studie zeigt warum sich warten auf den Booster lohnt

Covid-Impfung Warum Sie nach einer Corona-Infektion einige Monate mit dem Booster warten sollten Eine US-Studie hat die Reaktion der B-Gedächtniszellen untersucht. Das Zuwarten von vier Monaten, wie es auch die Schweiz macht, ist somit richtig, wie der Impfchef bestätigt. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 09.10.2022, 05.00 Uhr

Am Montag beginnt die Impfkampagne mit der zweiten Auffrischimpfung für Menschen ab 65 und jüngere Risikopersonen ab 16. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Am Montag beginnt die neue Impfkampagne in der Schweiz mit einer zweiten Auffrischimpfung. Eine Studie mit Beteiligung des US-Immunologen Anthony Fauci vom National Institute of Health Bethesda in den USA zeigt, dass nach einer Covid-Infektion nicht zu schnell geboostert werden sollte. Die Studienautoren halten fest, dass die mRNA-Auffrischungsimpfstoffe Schutz vor schweren Erkrankungen bieten und eine starke Immunität ausläsen. Nicht ganz klar war bis anhin jedoch, ob diese gewünschten Immunreaktionen davon abhängig sind, wie weit eine vormalige Infektion und der Booster zeitlich entfernt liegen.

Die Reaktion der B-Gedächtniszellen untersucht

Um das herauszufinden, haben die Immunologen um Clarisa M. Buckner und Fauci über einen Zeitraum von zwei Monaten die Antikörper- und B-Zell-Reaktionen auf eine dritte mRNA-Impfdosis bei 66 Personen mit unterschiedlicher Infektionsgeschichte untersucht. Die B-Zellen sind die Gedächtniszellen, die sich langfristig an das Coronavirus erinnern können und bei einem späteren Kontakt mit dem Virus die Abwehr wieder lancieren.

Dabei stellten die Forscherinnen und Forscher einen Unterschied in der Entwicklung der B-Zell-Reaktionen fest. Geboosterte und nicht-Infizierte Personen hatten robuste, an Spike bindende und neutralisierende Antikörper sowie B-Gedächtniszellen im Körper. Also das was man sich wünscht.

Weniger ausgeprägte B-Zellen-Antwort bei Infizierten als bei nur Geimpften

Personen, die sich innerhalb der letzten 180 Tage infiziert hatten, hatten vor der Auffrischung auch erhöhte B-Gedächtniszellen. Nach der Auffrischung war die Menge der B-Zellen 60 Tage später aber weniger ausgeprägt als bei den Personen ohne Infektion. Die Studienautoren schliessen daraus, dass die B-Zell-Antwort auf Auffrischungsimpfstoffe behindert wird, wenn die Impfung zu schnell auf die Infektion erfolgt. Der bekannte US-Wissenschafter und Kardiologe Eric Topol schreibt deshalb, den Booster zu schnell auf die Infektion zu erhalten sei keine gute Idee. Mindestens drei Monate müssten dazwischen vergehen.

In der Schweiz war das schon vor dieser neuen Studie zu den B-Zellen klar. «Für die Auffrischimpfung diesen Herbst wird empfohlen, nicht weniger als 4 Monate nach der letzten Impfung oder der letzten dokumentierten Infektion zu boostern», sagt Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Impfkommission Ekif. Dieser zeitliche Abstand werden nun durch die US-Studie bestätigt. Der Chefarzt Abteilung Infektiologie am Universitäts-Kinderspital Zürich sagt:.

«Und die andere Seite ist, dass bis vier Monate nach der letzten Impfung beziehungsweise Infektion ein guter Schutz vor schwerer Infektion besteht»

Inzwischen infizieren sich aber viele mit Omikron BA.5, ohne das getestet zu haben und genau zu wissen. Ein Problem ist ein Booster deswegen aber nicht, auch wenn die B-Zell-Antwort vielleicht in diesem Fall etwa schlechter ist. Das BAG empfiehlt in diesem Fall folgendes: «Wer keinen Nachweis einer Infektion beziehungsweiser eimer Genesung hat, soll vom Datum der letzten Impfung ausgehen», sagt Simon Ming vom BAG.

Eingesetzt wird der bivalente, angepasste mRNA-Impfstoff von Moderna

Die neue Impfkampagne, die auf Personen über 65 Jahre und solche mit höheren Risiken zielt, beginnt am Montag. In der Impfempfehlung von Ekif und BAG wird die Auffrischimpfung Herbst 2022 bei Personen ab 16 Jahren, die bereits geimpft sind, dabei vorzugsweise mit einem bivalenten, also an BA.1 angepassten mRNA-Impfstoff oder mit Nuvaxovid von Novavax empfohlen. «Diese Impfstoffe, wie auch die monovalenten mRNA-Impfstoffe, sind grundsätzlich geeignet und empfohlen, um schwere Krankheitsverläufe zu verhindern», sagt Berger.

«Zum Impfstart am 10. Oktober stehen neben den bisherigen Impfstoffen ausreichende Mengen des angepassten, bivalenten mRNA-Impfstoffs von Moderna zur Verfügung», sagt Ming. Auch von Nuvaxovid hat es genügend Dosen. Für die Umsetzung der Impfungen seien die Kantone zuständig.

