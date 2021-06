Covid-Impfung Löst die Impfung bei Teenagern heftigere Nebenwirkungen aus? Die wichtigsten Antworten zur neuen Strategie Bald dürfen auch Jugendliche in der Schweiz gegen Covid-19 geimpft werden. Swissmedic hat die Zulassung ab 12 für den Wirkstoff von Biontech/Pfizer erteilt. Zur Teenager-Impfung die neun wichtigsten Fragen. Bruno Knellwolf und Sabine Kuster 07.06.2021, 15.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Impfstoff von Pfizer/Biontech hat auch eine Zulassung für die Schweiz erhalten. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Die Arzneimittelbehörde Swissmedic hat den Impfstoff Comirnaty von Pfizer zugelassen. Der Impfstoff habe bei der Altersgruppe zwischen 12 und 16 Jahren eine Wirksamkeit von gegen 100 Prozent gezeigt. Die Eidgenössische Impfkommission (EKIF) wird nun darüber entscheiden, ab wann Teenager auch in der Schweiz geimpft werden können. Dieser Entscheid wird gemäss dem Präsidenten der EKIF Christoph Berger in der zweiten Junihälfte erfolgen.

Ja, aber nur leicht. Während 16 Prozent der Erwachsenen nach der zweiten Dosis von Biontech/Pfizer leichtes Fieber bekommen, sind es bei den Teenagern 20 Prozent. Auch Kopfweh oder Müdigkeit gibt es laut der Zulassungsstudie bei Teenagern öfter.

Pfizer/Biontech weist die Dauer nur für Schmerzen an der Einstichstelle aus. Sie dauern bei allen Altersgruppen durchschnittlich zweieinhalb Tage.

Als ernsthafte Symptome gelten solche, wegen denen die Geimpften ins Spital müssen, die lebensbedrohlich sind oder oder Langzeitfolgen haben. Sowohl bei den Erwachsenen wie auch bei Teenagern kommen laut Pfizer/Biontech ernsthafte Nebenwirkungen bei 0,4 Prozent aller Geimpften vor. «Ernsthafte Symptome» gab es übrigens auch in den Placebo-Gruppen, deren Spritzen kein Impfstoff enthielten: bei 0,1 Prozent der vermeintlich geimpften Teenager und 0,3 Prozent der vermeintliche geimpften Erwachsenen.

In Israel, wo schon viele Jüngere mit Pfizer/Biontech geimpft sind, kam der Verdacht auf, Herzmuskelentzündungen (Myokarditis) könnten von der Impfung ausgelöst werden. Dies vor allem bei 16- 19-jährigen Männern. Die Krankheitsverläufe waren meist milde. Sie traten bei einem pro 50'000 Geimpften auf. Der Zusammenhang ist noch nicht bewiesen.

Offenbar sind hier die Jüngeren anfälliger: 40 Prozent der Teenager der Placebogruppe, aber nur 23 Prozent der Placebo-Gruppe 56+ fühlten sich nach der ersten Impfung müde. 1,1 Prozent der vermeindlich geimpften Teenager meldeten leichtes Fieber – gegenüber 0,4 Prozent der Gruppe 56+. Die Altersgruppe der 18- bis 55-Jährige liegt bezüglich Symptome mit psychischer Ursache jeweils im Zwischenbereich.

Teenager wie auch Erwachsene meldeten in der Zulassungsstudie von Biontec/Pfizer nach der zweiten Dosis weniger oft Schmerzen an der Einstichstelle. Müdigkeit und Kopfweh gab es etwas häufiger. Fieber kommt bei allen Altersgrupppen nach der zweiten Dosis deutlich häufiger vor.

Zu deren eigenem Schutz, sagt Christoph Berger. Die aktuellen Daten zeigen, dass es in dieser Altersgruppe gleich viele Infektionen gibt wie bei den Erwachsenen. Diese verlaufen in den allermeisten Fällen nicht schwer, das Risiko einer Intensivbehandlung ist sehr klein, aber nicht gleich null. Und auch wenn Teenager nicht schwer erkranken, gibt es Daten, die zeigen, dass diese trotzdem langfristig unter der Corona-Infektion leiden können. Das Monitoring der Universität Zürich von Milo Puhan im Rahmen des Projekts «Ciao Corona» hat gezeigt, dass zwei Prozent der Infizierten Jugendlichen Symptome haben, die Long Covid zugeschrieben werden können.

Die amerikanischen Kinderärzte betonen, dass mit der Impfung von Jugendlichen und später auch von Kindern die Gesundheit der breiten Bevölkerung geschützt wird. Denn nicht die geimpften, älteren Risikopersonen sind Menschen mit vielen Kontakten, sondern die Jungen. Deshalb verbreiten diese das Virus sogar mehr als die Alten. Die Jugendlichen haben oft auch asymptomatische Coronainfektionen und verbreiten das Virus somit verbreiten, ohne von der Ansteckung zu wissen.

«Es ist zu erwarten, dass eine impfbedingte Reduktion von Transmissionen in der Gesellschaft zu geringerer Krankheitslast für alle führt», schreibt die deutsche Gesellschaft für Pädiatrie und für pädiatrische Infektiologie. Anita Niederer-Loher vom Ostschweizer Kinderspital erwähnt aber, dass auch jetzt schon mit der zunehmenden Durchimpfung der Bevölkerung der direkte und indirekte Schutz der besonders gefährdeten Personen optimiert wird. Also schon ohne dass Jugendliche und Kinder geimpft sind. Das habe sich in Israel gezeigt, wo die Infektionen beinahe verschwunden seien.

«Die Probanden-Zahl in der Zulassungsstudie ist nur ein Aspekt unter vielen», sagt dazu Anita Niederer-Loher, Infektiologin am Ostschweizer Kinderspital. Die Zahl an Probanden sei zwar effektiv nicht so gross gewesen wie in der Zulassungsstudie für Erwachsene. «Aber es waren immerhin über 2000 Kinder zwischen 12-15 Jahren eingeschlossen». Aus Sicht der Swissmedic bedeutet die Zulassung, dass die definierten Anforderungen an Wirksamkeit und Sicherheit für den Impfstoff in den Zulassungsstudien erfüllt seien. Das ist nach Niederer aber nicht «automatisch» mit einer Impfempfehlung gleichzusetzen, was für grundsätzlich für alle Impfstoffe gelte. Neben der Zulassung braucht es eine Impfempfehlung und für die müssen in jedem Fall noch weitere Aspekte wie beispielsweise das Risiko der Erkrankung, die Infektiosität, die Epidemiologie berücksichtigt werden. Das werde die Impfkommission nun genau prüfen und dann entscheiden.

....