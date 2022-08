Zweiter Corona-Booster in Deutschland bereits ab 60 Jahren

Covid-19 Zweiter Booster: In Deutschland ab 60 – in der Schweiz ab 80 Die deutsche Impfkommission weitet die zweite Boosterimpfung auf 60-Jährige aus. In der Schweiz gilt ab 80 Jahren. Warum, erklärt der Leiter der Impfkommission. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 21.08.2022, 05.00 Uhr

In Deutschland gibt es die zweite Auffrischimpfung ab 60. Paul Sancya / AP

Im Juli hat die Eidgenössische Impfkommission (Ekif) die zweite Corona-Auffrischimpfung für Menschen ab einem Alter von 80 Jahren empfohlen. Nun empfiehlt in Deutschland die Ständige Impfkommission (Stiko) offiziell eine zweite Auffrischimpfung ab 60 Jahren.

Zudem sollen Personen schon ab fünf Jahren einen zweiten Booster erhalten, die ein erhöhtes Risiko für schwere Covid-19-Verläufe in Folge einer Grunderkrankung haben. Bedingung für die Auffrischimpfung ab 60 ist in Deutschland im Normalfall, dass seit der ersten Boosterimpfung oder der letzten Coronainfektion mindestens sechs Monate vergangen sind. Nur in begründeten Einzelfällen kann der Abstand auf vier Monate reduziert werden, wie die Stiko schreibt.

Impfchef begründet Unterschied zu Deutschland

So bestehen nun 20 Jahre Unterschied zur Schweiz. Bei uns ist eine Änderung der Empfehlung der Impfkommission im Moment aber nicht zu erwarten. «Nein, die Hospitalisationszahlen in der Schweiz sind stark rückläufig», sagt Christoph Berger, Leiter der Impfkommission. Das Ziel der Empfehlung im Juli sei der Schutz der über 80-Jährigen gewesen. «Wenn man sich die BA.5-Welle in der Schweiz nun anschaut, war unsere Empfehlung im Ziel», sagt der Chefarzt Abteilung Infektiologie und Spitalhygiene am Universitäts-Kinderspital Zürich.

Christoph Berger, Präsident Impfkommission und Arzt im Kinderspital für experimentelle Infektiologie und Krebsforschung. Gaetan Bally / KEYSTONE

«60- bis 80-Jährige waren viel weniger hospitalisiert.»

Deutschland erweitert seine bisherige Empfehlung auf die jüngeren Jahrgänge «mit dem primären Ziel, besonders gefährdete Personen noch besser vor schweren Covid-19-Erkrankungen und Covid-19-bedingten Todesfällen zu schützen». Das hält Berger im Moment nicht für nötig. Zwar hält er fest, dass je älter eine Person ist, desto schwerer die Erkrankung bei Covid-19 verläuft. «Je älter, desto ausgeprägter ist dazu die Abnahme des Impfschutzes.» Deshalb sei der Schutz und die Impfung bei älteren Personen umso wichtiger, um diese vor schwerer Erkrankung zu schützen. Im Moment beurteilt der Impfchef die Coronasituation in der Schweiz mit der Dominanz der Variante Omikron so, dass er die Schwelle von 80 Jahren für richtig hält.

Im Fokus der vierten Impfung stehen die Risikopersonen

Darüber, ob eine Ausweitung der vierten Impfung auch auf die allgemeine Bevölkerung im Herbst wieder ein Thema werden kann, sagt Berger noch wenig. Im Fokus stünden sicher die besonders gefährdeten Personen.

Nicht geplant ist im Moment auch wie in Deutschland das Alter für den Impfstoff von Novavax von 18 auf 12 Jahre zu senken. Dieser proteinbasierte Impfstoff wurde in der Schweiz auch sehr wenig verimpft.

Grossbritannien hat schon eine Zulassung für Omikron-angepassten Impfstoff

Einen Schritt weiter ist Grossbritannien, das als erstes Land für die vierte Impfung einen auf Omikron angepassten mRNA-Impfstoff von Moderna zugelassen hat. Einen Impfstoff primär mit mRNA von der Variante BA.1, der sowohl die Ursprungsvariante wie auch Omikron bekämpft. In der Schweiz gibt es für den angepassten Moderna-Booster seit dem 24. Juni einen Antrag, aber noch keine Zulassung.

Einen Zeitpunkt dafür kann Lukas Jaggy von Swissmedic zurzeit nicht nennen. Das hänge immer auch von den Pharmafirmen ab. Wenn alles gut laufe, könne Swissmedic schon bald erste Gesuche für bivalente Impfstoffe zulassen. Allerdings braucht es danach noch Impfempfehlungen des Ekif und des BAG sowie der Aufbau der Logistik. Mit bivalenten Impfstoffen wird somit nicht mehr im Spätsommer geimpft.

Auch Pfizer/Biontech haben am 2. August für ihren bivalenten Impfstoff eine Zulassung beantragt. Zudem starten von Pfizer/Biontech und Moderna noch aktuellere mRNA-Impfstoffen in die Probephase, die genau auf die dominierenden Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 zielen. Für einen solchen Impfstoff von Pfizer soll eine Studie im September starten.

