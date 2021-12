Kinderimpfung jetzt auch in der Schweiz empfohlen

Covid-19 Soll ich mein Kind impfen lassen? Die wichtigsten Antworten zur Kinderimpfung Am Dienstag hat die Eidgenössische Impfkommission Ekif die Impfung für 5- bis 11-jährige mit dem Biontech/Pfizer-Impstoff empfohlen. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten dazu. Bruno Knellwolf, Annika Bangerter, Katja Fischer De Santi, Sabine Kuster, Niklaus Salzmann Jetzt kommentieren 14.12.2021, 19.35 Uhr

In der Schweiz grassiert Delta am meisten unter den 5-bis 11-Jährigen. Keystone

Am Dienstag hat die Eidgenössische Impfkommission Ekif die Impfung für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren empfohlen. Von der Zulassung bis zur ersten Lieferung der Impfstoffe dauere es bei Pfizer etwa drei bis vier Wochen, sagte Virginie Masserey vom BAG. Die Comirnaty-Impfstoffe für Kinder stehen somit in der Schweiz ab Anfang Januar 2022 zur Verfügung.

Bestellt sind 8 Millionen Dosen des Biontech/Pfizer-Impfstoffs für die Schweiz, aber im Moment noch nicht im Land. Geimpft werden können Kinder in Impfzentren, wenn ein Pädiater dabei ist, und beim Kinderarzt, sagte Masserey.

Die Impfkommission empfiehlt die Impfung für alle 5- bis 11-jährigen Kinder, deren Eltern eine Impfung wünschen. Insbesondere ist die Impfung für jene Kinder empfohlen, die bereits ohne Corona gesundheitlich belastet sind oder in einem Haushalt leben, in dem gefährdete Menschen wohnen, in der Regel Familienangehörige.

In der Zulassungsstudie wurde der Impfstoff «Comirnaty» von Biontech/Pfizer an 2268 Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren getestet. Zudem liegen bereits Erfahrungen aus anderen Ländern vor. In den USA haben inzwischen rund sechs Millionen Kinder dieser Altersgruppe die erste Dosis erhalten, rund zwei Millionen sind doppelt geimpft. Schwere Nebenwirkungen wurden dabei keine festgestellt. Es gab keine Fälle von Herzmuskelentzündungen, erklärte Berger.

Nebenwirkungen seien «tendenziell eher seltener als bei Jugendlichen und Erwachsenen», schreibt Swissmedic. Kinder hätten teilweise Schmerzen an der Injektionsstelle und Müdigkeit, in selteneren Fällen Kopfweh, Gelenkschmerzen oder Fieber. Die Nebenwirkungen dauerten im Allgemeinen nur kurz und traten nach der zweiten Dosis etwas häufiger auf.

Kinder ab fünf Jahren erhalten zur Grundimmunisierung zwei Covid-19-Impfungen. Im Abstand von drei Wochen erhalten sie dabei den Impfstoff von Pfizer/Biontech. Die Dosierung ist niedriger als bei den über 12-Jährigen, wie Swissmedic schreibt: «Statt 30 Mikrogramm mRNA enthält eine Dosis zehn Mikrogramm.» Dies entspricht somit einem Drittel der Dosis für Jugendliche und Erwachsene. Aktuell prüft Swissmedic auch ein Gesuch zur Zulassung des Moderna-Impfstoffs.

Covid-19 ist eine extrem ansteckende Krankheit, die neue Mutation Omikron verbreitet sich noch schneller als die vorhergehenden. Man muss davon ausgehen, dass sich alle Kinder, die nicht geimpft sind, infizieren werden. Die Zahlen zeigen bis jetzt, dass es Kinder sehr selten schwere Verläufe durchmachen und noch seltener hospitalisiert werden müssen. In seltenen Fällen (1 von 1000-10000) verursacht eine Covid-Infektion bei Kindern das gefährliche Entzündungssyndrom Pims.

In der Schweiz sind gemäss Berger bis jetzt 115 Fälle bekannt. Todesfälle wegen Pims sind weder in der Schweiz noch in Deutschland bekannt. Eine Coronainfektion bei Kindern kann ausserdem in rund ein bis zwei Prozent der Fälle Long Covid verursachen. Minderjährige sind zur Zeit die grössten Pandemietreiber. Die höchste Inzidenz gibt es im Moment bei den 5- bis 11-jährigen, erklärte Masserey. Diese Kinder stecken zu Hause ihre Eltern, in der Schule die Lehrerinnen an.

Die Zulassungsstudie hat gezeigt, dass die Impfung schwere Krankheitsverläufe bei Kinder ab fünf Jahren «praktisch vollständig» verhindert, schreibt Swissmedic.

Die Eltern. Anders als bei den Teenagern, die ab 12 Jahren selber entscheiden können, sofern der behandelnde Arzt sie als urteilsfähig einstuft, liegt die Verantwortung über die Impfung bei Kindern komplett bei den Eltern. Auch vonseiten Behörden und der Impfkommission gibt es nur eine Empfehlung.

Wer infiziert war und genesen ist, muss nicht mehr geimpft werden, erklärte Berger am Dienstag in Bern. Inzwischen waren nach Schätzungen mindestens ein Viertel der Schweizer Kinder von Delta angesteckt. Da viele Kinder ihre Infektion vielleicht gar nicht bemerkt haben, werden sie womöglich trotzdem eine Impfung erhalten. Das sei kein Problem, sagte Berger. Wer von der Infektion wisse, solle darauf verzichten. Deswegen müsse man auch nicht extra einen Antikörpertest machen.

In den USA wird die Covid-Impfung Kindern ab fünf Jahren uneingeschränkt empfohlen. Auch Israel gehört zu den Ländern, die eine offensive Impfstrategie bei Kindern eingeschlagen haben.

Zurückhaltender ist die Impfkommission in Deutschland. Die Empfehlung gilt dort nur für Kinder mit Vorerkrankungen und solche mit Kontakt zu besonders gefährdeten Menschen. Alle anderen können auf «individuellen Wunsch» impfen, heisst es. Begründet wird diese vorsichtigere Haltung mit dem in dieser Altersgruppe geringen Risiko, bei einer Covid-Erkrankungen ernsthafte Komplikationen zu erleiden.

