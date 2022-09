Neuer Booster auf BA.5 in Europa, nicht in der Schweiz

Covid-19 Ein neuer Booster gegen die dominante Variante BA.5 ist in Europa bereits zugelassen – und was ist mit der Schweiz? Alle Corona-Neuinfektionen werden in der Schweiz von der Untervariante BA.5 ausgelöst. In der EU ist nun ein neuer, an die Varianten BA.4 und BA.5 angepasster Impfstoff von Biontech zugelassen worden. Bruno Knellwolf 2 Kommentare 13.09.2022, 17.15 Uhr

Die Firma Pfizer/Biontech hat die Zulassung für einen an die aktuellsten Coronavarianten BA.4 und BA.5 angepassten mRNA-Impfstoff erhalten. Damit gibt es nun einen ganz frischen Booster. Georgios Kefalas/Keystone

Ein neuer Booster wirkt auch gegen die heute zu 100 Prozent dominierende Omikron-Untervariante BA.5. Die europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat diesen mRNA-Impfstoff der Firma Biontech/Pfizer bereits zugelassen. Dieser erweitere das Impfarsenal, um sich mit Blick auf den nahenden Herbst und Winter vor Covid-19 schützen zu können, schreibt die EMA.

Auch die EU-Kommission hat dem neuen Impfstoff zugestimmt

Aufgrund dieser Zulassung der in Amsterdam ansässigen EMA hat auch die Europäische Kommission dem neuen mRNA-Booster eine Zulassung erteilt. Die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, twitterte darauf: «Wir wissen, dass Covid-19 immer noch eine Gefahr ist.» Die Zulassung werde den Herbst sicherer machen.

In der Schweiz ist man noch so weit. Lukas Jaggi, Sprecher von Swissmedic, sagt:

«Swissmedic hat noch keine Änderungs- oder Erweiterungsgesuche für gezielt an BA.4- und BA.5-Varianten angepasste Covid-19-Impfstoffe erhalten.»

Also weder für den in der EU zugelassenen mRNA-Booster von Biontech/Pfizer noch für einen bivalenten Impfstoff von Moderna, der ebenfalls auf BA.5 zielt. Auch die US-Firma Moderna plant in Kürze, den diversen Aufsichtsbehörden Daten für «einen» solchen Impfstoff einzureichen. Der bivalente Booster der nächsten Generation soll noch vor einem möglichen Anstieg der Sars-CoV-2-Infektionen im Frühherbst ausgeliefert werden können, wie Moderna in einer Medienmitteilung schreibt.

Noch kein Datum für die Schweiz

Wann es in der Schweiz wie in der EU eine Zulassung für den neuen bivalenten mRNA-Impfstoff von Biontech geben wird, kann der Swissmedic-Sprecher nicht sagen. Das hänge vom Zeitpunkt des Gesuchseingangs und der Qualität der eingereichten Daten ab. Somit ist auch das Datum für eine Empfehlung der Impfkommission für den BA.5-Impfstoff noch offen, wie dessen Chef Christoph Berger bestätigt.

Mit dem neuen bivalenten mRNA-Impfstoff, der sowohl auf die Abwehr der ursprünglichen Form des Coronavirus ausgerichtet ist wie auch auf BA.4 und BA.5, erwartet die EMA einen breiteren Schutz gegen verschiedene Coronavarianten. Die EMA empfiehlt diese Impfung für Menschen ab zwölf Jahren als Auffrischung.

Keine abgeschlossenen Studien, aber Daten vom BA.1-Impfstoff

Wegen der Frische und Aktualität von BA.5 als dominante Variante gibt es noch keine abgeschlossenen Studien zu diesem neuen bivalenten Impfstoff. Die EMA schreibt dazu, sie berücksichtige alle verfügbaren Daten. Zum Beispiel auch zu dem angepassten Impfstoff, der auf die Omikron-Sublinie BA.1 abziele, zu dem klinische Daten vorhanden seien. Die Daten zum neuesten BA.5-Präparat würden laufend überprüft. Biontech hält fest, dass bis auf die Ergänzung der mRNA-Sequenz des Spike-Proteins von BA.4/BA.5 alle anderen Bestandteile des Impfstoffs unverändert geblieben seien.

Die lediglich auf BA.1 angepassten bivalenten mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna hat die EMA bereits Anfang September zugelassen. In der Schweiz gibt es seit Ende August lediglich eine Zulassung für den angepassten BA.1-Moderna-Impfstoff ab 18 Jahren. Angesichts des neuen auf BA.5 angepassten Impfstoffs stellt sich deshalb die Frage, ob der vorhergehende BA.1-Impfstoff überhaupt noch Sinn macht.

Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif) und Kinderarzt am Unikinderspital Zürich. Peter Schneider/Keystone

Der Impfchef hält BA.1-Impfstoff-Einsatz weiterhin für sinnvoll

Der Chef der Impfkommission Ekif, Christoph Berger, sagt dazu: «Es ist unbekannt, ob wir im Herbst und Winter immer noch vor allem Omikron BA.5 haben oder eine neue Omikron-Variante.» Und ergänzt: «Grundsätzlich schützen die bisherigen und die BA.1 adaptierten wie auch die an BA.5 angepassten bivalenten mRNA-Impfstoffe alle gut vor schweren Infektionen. Aber alle nur partiell vor symptomatischen, meist milden Infektionen», sagt Berger.

Das bestätigt auch Swissmedic: Die klinischen Daten hätten gezeigt, dass eine Auffrischungsimpfung mit dem ersten bivalenten Moderna-Impfstoff eine starke Immunreaktion sowohl gegen Omikron BA.1 als auch gegen den ursprünglichen Virusstamm auslöse, sagt Jaggi von Swissmedic. Und: «In einer Analyse wurde festgestellt, dass der bivalente Impfstoff zudem eine gute Immunreaktion gegen die Omikron-Untervarianten BA.4 und BA.5 hervorruft.» Der Einsatz des BA.1-Impfstoffs mache also aus Zulassungssicht weiterhin Sinn.

Die Schweiz bekomme immer die neuesten Impfstoffe. Die Weiterentwicklung laufe stetig und, wie betont, schützten alle diese mRNA-Impfstoffe sowie auch der proteinbasierte Impfstoff von Novavax gut vor schweren Erkrankungen und Hospitalisationen, erklärt Christoph Berger.

Derweil meldet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 13'807 Neuinfektionen innerhalb einer Woche, der Trend nach unten setzt sich fort. Das sind sieben Prozent weniger als in der Vorwoche. Auch die Spitaleinweisungen gingen um 28 Prozent zurück auf 148 Hospitalisationen in einer Woche. Gemeldet werden zudem neun Coronatote.

