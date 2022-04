Booster-Wirkung gegen Omikron lässt nach einigen Monaten nach

Covid-19 Neue US-Studie zeigt: Schutzwirkung durch Biontech-Booster fällt nach einigen Monaten unter 60 Prozent Der Schutz gegen schwere Krankheitsverläufe bleibt auch bei Omikron bestehen. Weil die Wirkung aber kurzlebig ist, könnte eine vierte Impfung doch nötig werden. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 25.04.2022, 16.58 Uhr

Die 91-jährige Margaret Keenan war der erste Mensch, der im Dezember 2020 in Grossbritannien eine Impfung mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer erhalten hat. Nun hat sie in diesen Tagen in Coventry einen weiteren Booster erhalten. Jacob King / AP

Leicht vergisst man, dass die Variante Omikron noch jung ist. Erst vor fünf Monaten wurde Omikron von der Weltgesundheitsorganisation WHO als besorgniserregende, will heissen gefährliche Variante eingestuft. Deshalb wusste man bis jetzt nicht, wie die Wirksamkeit der mRNA-Impfung gegenüber der neuen Variante ist. Nun haben US-Forscher im Fachmagazin «The Lancet Respiratory Medicine» eine neue Untersuchung publiziert, die zeigt wie zwei oder drei Dosen des mRNA-Impfstoffes von Biontech/Pfizer gegen die Variante Omikron wirken.

Nach anfänglich 85 Prozent Wirksamkeit sinkt sie relativ schnell

Die Analyse zeigt, dass die Wirksamkeit von zwei Dosen des mRNA-Impfstoffs gegen Hospitalisierung mit Omikron 41 Prozent betrug. Nach drei Dosen dann aber 85 Prozent. Allerdings nur in den ersten drei Monaten. Danach sank die Wirksamkeit auf 55 Prozent ab. Das entspreche auch dem Trend bei der Schutzwirkung gegen Delta, allerdings sei die Wirksamkeit gegen Hospitalisation bei Delta generell höher als bei Omikron, schreiben die Studienautoren vom Kaiser Permanente Southern California Departement im kalifornischen Pasadena. Die Daten stammen von 11123 Covid-Patienten aus Kalifornien, die von Anfang Dezember bis Mitte Februar ins Spital eingeliefert wurden.

Studie bestätigt Schweizer Erkenntnisse

Die Kriterien für eine Spitaleinweisung oder Aufnahme in einer Notfallstation seien in den USA nicht mit jenen in der Schweiz vergleichbar, sagt dazu der Basler Epidemiologe Marcel Tanner. Die Studienresultate könnten deshalb nicht einfach linear auf Schweizer Verhältnisse umgedeutet werden. Sie bestätigten aber die Erkenntnisse aus der Schweiz und anderen Ländern. Die zeigen ebenfalls, dass mRNA-Impfungen von Biontech wie auch von Moderna ein starke Schutzwirkung gegen einen schweren Krankheitsverlauf haben.

Und der erfahrene Epidemiologe Tanner ergänzt:

«Die Wirkung der mRNA-Impfung lässt aber nach einigen Monaten nach, weshalb es generell eine schnelle Booster-Impfung braucht. Insbesondere bei Risikopersonen».

Auch die US-Forscher schreiben, dass die Booster-Impfung mit dem Biontech/Pfizer-Impfstoff aufgrund der Daten aus Kalifornien in den ersten drei Monaten einen guten Schutz gegen Spitaleinweisung sowohl gegen Delta als auch gegen Omikron biete. Danach allerdings zeige sich doch eine Abschwächung des Schutzes gegen die Omikron-Erkrankung. Deshalb könnten im Herbst aktuelle, an Omikron angepasste oder neuartige Impfstoffe der zweiten Generation erforderlich sein, um ein hohes Schutzniveau gegen spätere Wellen aufrecht zu erhalten. Wellen, die durch Omikron oder zukünftige besorgniserregende Varianten ausgelöst werden könnten.

In der Schweiz haben viele einen natürlichen Booster erhalten

«Für die Schweiz muss man aber berücksichtigen, dass sich viele Geboosterte zwischen Januar bis März trotzdem mit Omikron infiziert haben. Diese Menschen haben damit einen natürlichen Booster erhalten», sagt Tanner. Wegen dieser Art von «vierter Impfung» sind sie länger geschützt und können zuwarten mit einer weiteren Impfung. «So wie auch deren Zertifikat verlängert worden ist», sagt Tanner.

«Die US-Studie reflektiert die Schweizer Daten», sagt Tanner. Sie bestätigt die hohe Schutzwirkung gegen schwere Erkrankung nach einer Delta- und auch einer Omikron-Infektion. Und sie bestätigt auch, dass die Impfung zwar gut gegen die Erkrankung schützt, aber weniger vor einer Infektion. «Bei der Alpha-Variante war der Schutz gegen Infektion zwischen 60 bis 80 Prozent. Bei Omikron nur zwischen 30 und 50 Prozent.»

Entscheidend sei aber, dass die mRNA-Impfung die Zahl der schweren Erkrankungen reduziere. Aufgrund der vielen Geboosterten, die zusätzlich auch noch eine Omikron-Infektion hinter sich haben, müsse man für den Herbst nicht nervös werden. Eine vierte Impfung müsse aber für den Herbst trotzdem ins Auge gefasst werden, vor allem für Risikopersonen, sagt Tanner.

