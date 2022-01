Impfnebenwirkung: So erkennt man eine Herzmuskelentzündung

covid-19 Nebenwirkung der Impfung? So erkennt man eine Herzmuskelentzündung Nicht jeder Schmerz im Brustkorb ist eine Myokarditis, erklärt der Kardiologe Thomas Voigtländer. Er hat beobachtet, dass im Zusammenhang mit den Impfungen keine schweren Myokarditiden auftreten. Jörg Zittlau Jetzt kommentieren 24.01.2022, 05.00 Uhr

Warum trifft eine Myokarditis eher junge Männer? Weil sie nach der Impfung direkt wieder Sport machen?

Thomas Voigtländer: Es könnte eher am Ausmass der Immunantwort liegen, die man bei jüngeren Männern vorfindet. Wir sehen ja auch bei Kindern eine Neigung zu überschiessenden Immunantworten. Aber warum ausgerechnet junge Männer häufiger eine Myokarditis im Anschluss an eine Impfung entwickeln, wissen wir nicht.

Der deutsche Kardiologe Thomas Voigtländer. zvg

Wie kommt es zum erhöhten Myokarditis-Risiko durch eine Covid-19-Infektion, wo doch das Virus eher die Atemwege befällt?

Das liegt an der sogenannten Virämie. Womit gemeint ist, dass die Viren über die Blutbahn praktisch alle Organe befallen können. Dies kennen wir von vielen Virusinfektionen. Und so kann es auch bei einer Covid-19-Infektion über die Virämie zu einer Mitbeteiligung einer Vielzahl von Organen kommen. Die eigentliche Zellschädigung erfolgt zwar über sogenannte ACE2-Rezeptoren, die in der Lunge besonders ausgeprägt vorliegen. Doch sie kommen auch im Herz vor, sodass es mitbefallen sein kann.

Aber jetzt haben wir es ja bei einer Impfung nicht mit einer wirklichen Virusinfektion zu tun. Und trotzdem kann sie, wenn auch mit niedrigerem Risiko, zu einer Myokarditis führen. Wie das?

Das weiss man nicht so genau. Aber im Zuge einer Impfung kommt es zu einer Immunreaktion im ganzen Körper. Nicht umsonst verspüren wir dann oft auch Kopfschmerzen, oder es kommt zu Fieber und Schüttelfrost. Das ist wie bei einer Virusinfektion, nur in der Regel deutlich schwächer. Letzten Endes kann man nur spekulieren. Was sicher ist: Die Myokarditis im Zusammenhang mit einer Impfung kommt nicht durch einen Herzinfarkt und solch eine Myokarditis löst keinen Infarkt aus.

Wie bemerkt man, wenn es zu einer Myokarditis gekommen ist?

Die Symptome sind eher unspezifisch. Es sind in der Regel Brustkorbschmerzen, die den Betroffenen zum Arzt führen. Sie treten meistens abhängig vom Atmen auf oder auch von der Körperlage. Das unterscheidet die Symptomatik vom Herzinfarkt, bei dem die Schmerzen nicht variieren, also unabhängig vom Atmen oder der Lageveränderung des Patienten sind.

Und diese unspezifischen Brustkorbschmerzen sind schon ein Hinweis auf eine reale Myokarditis? Die haben wir alle doch ab und zu mal …

Ja, da haben Sie recht. Und tatsächlich haben wir mal bei knapp 60 Patienten, die nach einer Covid-19-Erkrankung über solche Beschwerden klagten, im Kernspin nachgeschaut, ob sie wirklich eine Myokarditis hatten. Wir fanden nur eine Patientin, bei der sich eine echte Herzmuskelentzündung nachweisen liess. Einige Patienten zeigten zwar Hinweise auf eine beginnende Myokarditis, doch das entsprach noch nicht dem Vollbild der Erkrankung.

Wie wird die Myokarditis behandelt?

Grundsätzlich sollte eine körperliche Schonung erfolgen, aber sonst braucht man bei leichten Verläufen meistens keine Therapie. Wegen der Brustkorbschmerzen kann man allenfalls ein leichtes Schmerzmittel nehmen. Erfreulicherweise treten nach derzeitigem Erkenntnisstand im Zusammenhang mit den Impfungen keine schweren Myokarditiden mit einer eingeschränkten Pumpfunktion der linken Hauptkammer auf, die einer speziellen Therapie bedürften.

Angenommen, ich hatte nach der ersten oder zweiten Impfung eine Myokarditis. Muss ich fortan auf Impfungen verzichten? Oder den Impfstoff wechseln?

Ein Wechsel des Impfstoffs kommt kaum noch in Frage, weil hierzulande praktisch nur die mRNA-Impfstoffe zum Einsatz kommen. Aber wir hatten bei uns in Frankfurt einen jungen Mann, der im Anschluss an eine Biontech-Impfung eine ausgeprägte Myokarditis entwickelte. Allerdings bestanden nach sechs Wochen keine Symptome mehr. Bei diesem Patienten bestimmten wir die für den Impferfolg typischen Spike-Antikörper. Diese waren unmittelbar nach der ersten Impfung bei dem Patienten sehr hoch, sodass wir beschlossen, die zweite Impfung zu verschieben. Als dann bei einer Kontrolle der Antikörperspiegel deutlich rückläufig war, erfolgte die zweite Impfung. Wesentliche Nebenwirkungen traten diesmal nicht auf.

Also stellt man die Impfung nicht generell in Frage?

Nein, denn der Impfschutz sollte komplett sein.

