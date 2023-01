Corona: Was XBB.1.5 für die Schweiz bedeutet

Covid-19 Nach dem «Höllenhund» kommt XBB.1.5 ‒ was die rasante Ausbreitung der neuen Variante für die Schweiz bedeutet In den USA ist die Sars-CoV-2-Variante XBB.1.5 inzwischen dominant und hat die Variante BQ.1 überflügelt. In der Schweiz ist die neue, wahrscheinlich sehr ansteckende Variante noch selten. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 05.01.2023, 05.00 Uhr

Sars-CoV-2 verändert sich laufend. Immer wieder gibt es Mutationen am Spikeprotein so wie bei der Variante XBB.1.5. Radoslav Zilinsky / Moment RF

Im November machte ein «Höllenhund» Schlagzeilen. Cerberus, übersetzt Höllenhund, wurde die Sars-CoV-2-Variante BQ.1.1 genannt, die vor allem wegen ihres Namens Beachtung fand. Der höllische Name entstammte der Idee einer Twittergesellschaft. Von besonderer Gefährlichkeit ist diese Omikron-Variante allerdings nicht, auch wenn die BQ.1-Virenfamilie inzwischen dominant ist in der Schweiz.

Seit Mitte November beobachtet der Virenanalyst Richard Neher vom Biozentrum der Universität Basel nun eine neue Variante, die vor allem im Nordosten der USA verbreitet und dort dominierend ist. Diese Omikron-Variante namens XBB.1.5 hat ihre Häufigkeit in den USA seither ungefähr jede Woche verdoppelt, wie Neher erklärt. XBB.1.5 ist somit infektiöser als BQ.1. Die Varianten der XBB-Linie sind eine Kombination aus zwei BA.2-Mutationen der Omikron-Variante.

Aus der ursprünglichen Variante XBB.1 ist mit einer weiteren Mutation die XBB.1.5 geworden. Diese Untervariante trägt eine Mutation mit dem Namen F486P am Spikeprotein. «Diese Mutation F486P verbessert möglicherweise die Bindung an den Rezeptor ACE2 auf menschlichen Zellen», sagt Richard Neher.

Neue Variante hat in den USA BQ.1 verdrängt

Was das genau bedeute, sei aber nicht klar, sagt Neher. Gesichert ist aber, dass sich die Variante XBB.1.5 in den USA gegenüber der Variante BQ.1 durchgesetzt hat. Experten gehen davon aus, dass XBB.1.5 eine der wohl effektivsten Varianten ist, wenn es um den sogenannten «Immune Escape» geht, also das Umgehen von Antikörpern. Die hohe Infektiosität führt wohl dazu, dass in den USA bis Ende Januar der Anteil von XBB.1.5 bei 75 Prozent liegen könnte.

«Die Fallzahlen und Hospitalisierungen im US-Staat New England sind in den letzen Wochen gestiegen, aber ich kenne keine Hinweise, dass XBB.1.5 zu schwereren Verläufen führt», sagt der Virenanalyst Neher. Tatsächlich bedeutet ansteckender nämlich nicht automatisch auch gefährlicher.

Momentan wird der XBB-Anteil in den USA mit 40 Prozent beziffert. In Europa bewegen sich XBB und alle seine Untervarianten nach wie vor im einstelligen Prozentbereich. «XBB.1.5 selbst war vor zwei Wochen bei rund einem Prozent in Europa. Auch in der Schweiz ist XBB.1.5 selten», sagt Neher. Im Corona-Dashboard des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) taucht XBB.1.5 noch nicht auf.

