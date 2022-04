Covid-19 Kommt die Covid-Impfung mit einem Nasenspray? Es gibt einige Vorteile Ab Sommer impft Russland durch die Nase. Ob das Vakzin so gut wirkt wie behauptet, ist noch unklar. Forscher auf der ganzen Welt erhoffen sich vom Konzept aber viel. Simon Maurer Jetzt kommentieren 11.04.2022, 05.00 Uhr

Auch die Basler Firma Rocketvax forscht an einer Covid-Impfung mit Nasenspray. Bild: Getty Images

Etwa 70 Prozent der Schweizer sind geimpft, dennoch ist die Zahl der Covid-Neuinfektionen mit täglich mindestens 10 000 Patienten weiterhin hoch. Die zurzeit zugelassenen Impfungen schützen zwar zuverlässig vor schweren Verläufen und Spitaleinweisungen, Infektion können sie langfristig aber kaum verhindern. Denn in den Arm gespritzt, sorgen Impfungen nur im Blut und in der Lymphflüssigkeit für die Bildung von Antikörpern. Auf die Schleimhäute haben sie praktisch keinen Einfluss. Der Körper von intramuskulär Geimpften bekämpft Covid-Viren deshalb erst, wenn sie schon die Nasenschleimhaut überwunden haben und sich in den Atemwegen vermehren.

Die Wissenschaft will dieses Problem nun mit einer Impfung durch die Nase lösen. Die Immunologie-Professorin Claudia Daubenberger vom Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Institut erklärt:

«Intranasal verabreichte Impfstoffe haben das Potenzial, die Verbreitung von Sars-CoV-2 Viren stärker zu unterbinden.»

Wenn ein Impfstoff in die Nase gespritzt wird, bilden sich direkt an den Schleimhäuten Immunzellen, welche Viren bei Kontakt sofort neutralisieren. Diese Immunzellen bleiben viel länger erhalten als die im Blut schwimmenden Antikörper, eine Nasenimpfung sollte deswegen einen länger wirkenden Schutz ermöglichen. Zumindest in Studien mit Affen und Mäusen funktionierte dies tatsächlich.

Wirkstoff muss in der Nase einige Hürden überspringen

Beim Menschen kann eine fürs Blut entwickelte Impfung aber nicht einfach in die Nase gespritzt werden. Dort herrschen ganz andere Bedingungen. Zuerst muss der Impfstoff die dichte Schleimhautbarriere überwinden, und dann braucht es andere Wirkstoffverstärker als im Blut. Die sogenannten Adjuvantien wirken in der Nase nämlich schlechter. Weltweit gibt es zwölf Covid-19-Impfsprays für die Nase, die diese Hürden überwunden haben und gerade an Menschen getestet werden. Daneben gibt es auch eine in Europa und den USA schon länger zugelassene Nasenimpfung gegen Grippe.

Russland prescht vor – ist das zu früh?

Russische Forscher haben letzte Woche als die Ersten bekannt gegeben, dass ihr Covid-Nasenimpfstoff Sputnik V bedenkenlos eingesetzt werden könne. Die offizielle Zulassung als erstes intranasales Vakzin gegen Corona wird laut der staatlichen Nachrichtenagentur in den nächsten Tagen erwartet. Gesundheitsminister Mikhail Murashko hat aber bereits angekündigt, die Impf-Guidelines anpassen zu wollen und damit das Impfen durch die Nase zur offiziellen Anwendungsform für den Booster zu ernennen.

Für die Bevölkerung soll der Sputnik-Spray in drei bis vier Monaten erhältlich sein. Hiesige Wissenschafterinnen sehen den neuen Impfstoff in einem kritischen Licht. Noch konnte seine Wirkung nicht von unabhängigen Experten bestätigt werden, die Zulassung erfolgt wie schon beim ersten russischen Impfstoff noch, bevor dass eine Phase III Studie durchgeführt worden ist.

Zu Sputnik fehlen immer noch Daten

Selbst bei der ersten russischen Covid-19-Impfung fehlen zudem noch immer Daten, weshalb die europäische Arzneimittelbehörde das Vakzin bisher nicht zugelassen hat. Ausserdem ist das Risiko für Nebenwirkungen bei Nasenimpfungen vergleichsweise hoch, weshalb gefordert wird, die Vakzine vor Zulassung besonders gründlich zu prüfen.

«Bei Totimpfstoffen für die Nase werden zusätzlich Adjuvantien benötigt, welche möglicherweise eine Entzündung verstärken und bei manchen Patienten zu vorübergehenden Gesichtslähmungen führen können», erklärt Hans Hirsch, Professor für klinische Virologie und Infektiologie am Universitätsspital Basel.

Auch dass die nasale Impfung in unmittelbarer Nähe zum Riechnerv angewandt wird, könnte zu Problemen führen. Denn der Riechnerv ist eine direkte Ausstülpung des Gehirns. Von hier können sich Infektionen deshalb direkt ins Zentralnervensystem ausbreiten. Besonders Lebendimpfstoffe und solche, welche abgeschwächte Viren verwenden, stellen diesbezüglich ein Sicherheitsrisiko dar.

Die elf weiteren weltweit am Menschen getesteten Nasenimpfstoffe unterscheiden sich stark. Bereits sehr weit entwickelt sind ein vektorvirusbasierter Impfstoff aus Hongkong und ein Vakzin eines iranischen Unternehmens, das nur einzelne Proteine des Coronavirus beinhaltet. Beide Impfstoffe befinden sich bereits in Phase III, in welcher der Nasenspray an grossen Patientengruppen mit hohem Ansteckungsrisiko getestet wird. Amerikanische und britische Nasenvakzine von renommierten Universitäten befinden sich noch in früheren Testphasen.

Impfspray wird in der Schweiz ebenfalls getestet

Auch die Schweiz forscht daran. Unter der Leitung des Immunologieprofessors Volker Thiel hat das Basler Start-up Rocketvax ein Vakzin entwickelt, das in diesen Tagen erstmals an Menschen getestet wird. Die Basler setzen im Gegensatz zur Konkurrenz auf abgeschwächte Coronaviren als Hauptwirkstoff.

Kombination von Impfstoffen vielleicht sinnvoll

Welche Art von Impfung am besten für die nasale Anwendung geeignet ist, lässt sich laut Claudia Daubenberger vom Tropeninstitut noch nicht abschliessend beurteilen. Es sei aber wahrscheinlich, dass es nicht einen Impfstoff geben werde, der bei allen Bevölkerungsgruppen gleichermassen anwendbar und hochwirksam sei. Darum macht es Sinn, weiter an mehreren Impfstofftypen zu forschen und Impfstoffe eventuell sogar zu kombinieren.

Diese These wird durch eine französische Studie unterstützt. Das Forscherteam des Pariser Pasteur-Theravectys-Labors impfte Hamster zuerst mit einer intramuskulären Impfung, um bei den Tieren grundsätzliche Immunität zu erreichen und so die Sterblichkeit durch Covid zu senken. Die zweite Dosis erhielten diese dann in Form einer Nasenimpfung.

Das Resultat: Im Vergleich war die Viruslast bei den so geimpften Hamstern extrem viel tiefer. Sie waren also neben dem besseren Schutz auch weniger ansteckend für die Nachbartiere. Vermutlich braucht es also eine Kombination aus Nasen- und Spritzenimpfung, um dem Virus im Herbst eine Nasenlänge voraus zu sein.

