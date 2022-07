Corona: Weniger Viren-Rückstände in Abwasseranlagen

Covid-19 Ist das schon die Corona-Trendwende? In einer ersten Abwasseranlage der Schweiz stagniert die Virenlast mit BA.5 Verliert BA.5 bereits an Kraft? Zumindest in der Kläranlage Werdhölzli Zürich ist die Omikron-Variante auf dem Rückzug. Was das bedeuten könnte. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 05.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Messungen in der Kläranlage Werdhölzli in Zürich zeigen, dass die Belastung mit Coronaviren im Abwasser stagniert. Matthias Scharrer/LTA

Wer seine Zähne putzt oder auf die Toilette geht, gibt das Coronavirus ins Abwassersystem ab, falls er dieses in seinem Körper trägt. Die Viruskonzentration im Abwasser zeigt dementsprechend, wie gross die Virenanteile in einer Bevölkerung in einem Gebiet einer Kläranlage sind.

Forscherinnen und Forscher des Wasserforschungsinstituts Eawag bestimmen die Virenlast im Abwasser mit einem Test, der ähnlich funktioniert wie ein PCR-Test. Sie analysieren, wie viel genetisches Material des Virus sich im Abwasser befindet.

Corona-Monitoring in sechs Kläranlagen

Daraus lässt sich zwar nicht ablesen, wie viele Personen exakt mit Corona infiziert sind, aber wie stark das Virus in einer Region verbreitet und wie der Trend der letzten Tage ist. In einem Forschungsprojekt des Bundesamts für Gesundheit (BAG) untersucht die Eawag dafür das Abwasser von sechs Kläranlagen in der Schweiz auf Coronaviren. Der Eawag-Forscher Christoph Ort sagt:

«Damit werden rund 14 Prozent der Schweizer Bevölkerung erfasst.»

Die Virenlast im Abwasser stieg in allen sechs Kläranlagen seit Ende Mai wieder markant an, und seit Mitte Juni dominiert BA.5. Doch nun zeigt ein Blick auf die Abwasserdaten der Kläranlage Werdhölzli Zürich erstmals einen kleinen Knick nach unten.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Doch Forscher Christoph Ort, der am Abwassermonitoring beteiligt ist, warnt vor verfrühter Euphorie. «Beim Werdhölzli sieht man einen kleinen Rückgang des 7-Tagesmedians, aber der liegt im Rahmen von kurzfristigen Schwankungen – die letzten zwei Tageswerte waren wieder deutlich höher.»

Zwei oder drei Datenpunkte, welche nach oben oder unten zeigten, bedeuten noch keinen Trend. «Was sich sagen lässt ist, dass nach dem steilen Anstieg seit Mitte Mai die Kurve in Zürich etwas abgeflacht ist in den letzten 10 Tagen und eine Stagnation zu sehen ist», sagt Ort. Gehe die Kurve nun weiter nach unten, könnte das einen Trend zeigen, geht sie wieder nach oben, war es halt nur ein «Hick-down», der innert einer Woche immer mal vorkommen könne.

Die Daten der anderen fünf Kläranlagen des Eawag-Abwassermonitorings – Altenrhein St.Gallen, Chur, Lugano, Genf und Laupen im Kanton Bern – zeigen zudem (noch) keinen Knick in der Kurve, sondern immer noch einen Anstieg. Das BAG ist zurzeit mit dem Aufbau eines Abwassermonitorings in 103 Kläranlagen in der Schweiz. Daten aus diesem nationalen Projekt sollten in den nächsten Tagen publiziert werden. «Zeigt von diesen eine Mehrheit einen ähnlichen Knick, liesse sich allenfalls eher ein genereller Trend ableiten», sagt Ort, der gespannt auf diese Resultate wartet.

Epidemiologe erwartet Peak erst später

Der Epidemiologe Marcel Tanner wäre erstaunt, wenn dieser kleine Knick schon das Ende der Sommerwelle anzeigen würde. «Unter der Annahme der hohen Dunkelziffer von 8 wäre ein Einbruch jetzt erstaunlich», sagt Tanner. Gehe man davon aus, dass sich 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung in der Schweiz anstecken, müsste dieser Peak wohl eher Ende Monat erreicht werden. Genau voraussagen lasse sich das aber nicht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen