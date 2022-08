Covid-Fallzahlen sind rückläufig, die Pandemie ist wohl vorbei

Covid-19 Die Coronazahlen gehen weiter zurück: Sind wir eigentlich noch in einer Pandemie? Ein Epidemiologe klärt auf Das BAG meldet noch gut 18'000 Neuinfektionen innerhalb einer Woche. Auch die Hospitalisationen sind rückläufig. Marcel Tanner sagt, ob die Reiserückkehrer das Virus zurückbringen und was die Coronasituation für den kommenden Herbst bedeutet. Braucht es wieder eine Maskenpflicht? Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 16.08.2022, 17.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Testcenter werden nicht mehr so oft besucht, wie in den ersten Pandemiejahren. Bild: Bruno Kissling/ Oltner Tagblatt

Wieder ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb einer Woche gesunken. Das Bundesamt für Gesundheit BAG meldet 18'204 laborbestätigte Fälle. Eine Woche zuvor waren es noch 21'817. Auch die Hospitalisationen und die Todesfälle wegen und mit Corona sind weiterhin rückläufig. 200 Spitaleinlieferungen und 25 Todesfälle sind deutlich weniger als vor einer Woche.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Zahlen des BAG müssen im Moment aber vorsichtig interpretiert werden. Die kontinuierliche Abnahme ist deutlich, aber die Zahlen sind stark beeinträchtigt, weil weniger getestet wird. Die Bevölkerung ist auch testmüde, weshalb viele Infektionen unerkannt, viele Infizierte ungetestet und vor allem nicht offiziell in einer Statistik erscheinen. Die Dunkelziffer sei im Moment «eine etwas wilde Schätzung», sagt der Basler Epidemiologe Marcel Tanner. In der Zeit der Pandemie mit der Testpflicht ist man im besten Fall von einer Dunkelziffer von 2 bis 4 ausgegangen. Jetzt liegt die Dunkelziffer wohl eher bei 8 bis 10. Je weniger Tests gemacht werden, desto höher ist die Dunkelziffer.

Bestätigung durch Abwasser-Monitoring

Den aktuellen Trend bestätigen aber auch die Coronawerte aus den Schweizer Kläranlagen. Auch im Abwasser ist die Viruslast seit Mitte Juli rückgängig. Und dieses Abwasser-Monitoring durch das Wasserforschungsinstitut Eawag in den 99 ARAs ist unabhängig von der Zahl der gemachten Tests.

Marcel Tanner sagt:

«Mit einem massiven Anstieg nach dem Ende der Sommerferien und den Reiserückkehrern ist im Moment nicht zu rechnen.»

Auf den Herbst hin, wenn die Tage wieder kühler werden und die Menschen sich wieder vermehrt in Innenräumen aufhalten, ist wieder mit einem Anstieg zu rechnen. Generell haben wir in der Schweiz allerdings die epidemische Phase verlassen und befinden uns in einer endemischen Situation. In dieser Endemie kann es immer wieder zu Covid-Ausbrüchen kommen, sie überziehen aber nicht mehr zwingend das ganze Land.

Marcel Tanner, Epidemiologe und ehemaliger Direktor des Schweizerischen Tropeninstituts.

Auch ein Anstieg der Fallzahlen im Herbst muss deshalb nicht zu neuen Massnahmen führen, wie Tanner erklärt. «Vor allem, wenn wir in der Omikron-Familie bleiben, sind Massnahmen wie zum Beispiel die Maskenpflicht nicht nötig», sagt der Epidemiologe. Wir befinden uns sozusagen in einer normalen Coronalage. Zwar müsse das BAG die Zahlen und die Neuinfektionen und Hospitalisationen genau verfolgen, um rechtzeitig reagieren zu können. Taucht aber keine neue gefährliche, also stark krankmachende Variante auf, ist die Immunisierung der Bevölkerung durch die Impfungen und die durchgemachten Infektionen und Erkrankungen sowieso genug hoch. Die Krankheitslast wird dann nicht derart ansteigen, dass die Gesundheitsversorgung in den Spitälern gefährdet werden könnte.

Hoher Immunstatus in der Schweiz

Der Immunstatus ist laut Tanner so hoch, dass eine neue, gefährlichere Variante wahrscheinlich abgehalten werden könnte. «Auch bei einer neuen Variante kann man jetzt grundsätzlich davon ausgehen, dass die Impfung und der Immunstatus reichen und wir gut genug gegen schwere Erkrankung geschützt sind», sagt der Präsident der Akademien der Wissenschaften. Im Moment ist gemäss dem Epidemiologen keine neue gefährlichere Variante in Sicht, die aus Asien oder Afrika überschwappt. Das kann sich allerdings immer mal ändern.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

In dieser aktuellen endemischen Situation ist auch nicht mit der Notwendigkeit einer weiteren Massenimpfung im Herbst zu rechnen. Hier gilt der Risikogruppen-Ansatz. Risikogruppen, nicht nur alte Menschen, sondern auch jüngere mit entsprechenden Vorerkrankungen, werden mit einer vierten Impfung im nächsten Winter besser vor Hospitalisation und Tod geschützt sein.

Grossbritannien lässt als erstes Land angepassten Impfstoff zu

Die britische Arzneimittelbehörde MHRA hat diese Woche den ersten auf die Variante Omikron angepassten Impfstoff von Moderna zugelassen. Grossbritannien ist somit das erste Land, das diesen bivalenten Impfstoff, der sowohl gegen das Ursprungs-Coronavirus als auch gegen Omikron wirkt, zulässt. Die Zulassung wird zurzeit auch in der Schweiz und der EU geprüft. Die Zulassung bedeute nur, dass der Impfstoff sicher und wirksam sei, erklärt Marcel Tanner. Ob sein Einsatz in der Schweiz auch sinnvoll und nützlich sei, müsse erst noch geprüft werden. Der Einsatz, vor allem auch in welcher Form, sei deshalb noch nicht spruchreif, die Eidgenössische Impfkommission wird nach eigener Prüfung nach einer Zulassung durch Swissmedic den Einsatz des bivalenten Impfstoffs empfehlen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen