Aerosole bringen die Maskenpflicht zurück

Covid-19 Erweiterte Maskenpflicht: Die Aerosole sind in diesem Winter gefährlicher Der Bundesrat will bei zertifizierten Veranstaltungen in Innenräumen wieder Masken einführen. Die meisten Ansteckungen laufen derzeit über schwebende virenverseuchte Luftpartikel. Sie sind derzeit gefährlicher als vor einem Jahr. Bruno Knellwolf 5 Kommentare 01.12.2021, 11.45 Uhr

Die Maskenpflicht in Innenräumen kommt wahrscheinlich zurück, so wie hier im KKL Luzern. Patrick Huerlimann

Omikron ist im Anflug, Delta lässt die Infektionszahlen hochschnellen. Der Bundesrat will mit verschiedenen Massnahmen reagieren. Unter anderem mit der Ausweitung der Maskenpflicht in Innenbereichen. An Veranstaltungen in geschlossenen Räumen wie Theater und Konzerthallen soll nicht nur das 3G-Zertifikat Bedingung sein, sondern zusätzlich eine Maske getragen werden. Noch ist dieser Vorschlag in der Vernehmlassung, wird aber wahrscheinlich Realität werden.

Der Grund dafür sind die Aerosole, die Luftpartikel, die nun im Winter wieder eine viel höhere Bedeutung erhalten als im Sommer. Dazu sagt der Aerosol-Spezialist Michael Riediker:

«Aerosole sind der Hauptübertragungsweg.»

Deshalb sei die Ansteckungsgefahr über Aerosole sehr hoch. Seit vergangenem Winter haben viele wissenschaftliche Studien bestätigt, dass man sich vor allem über Aerosole in Innenräumen ansteckt. «Im Vergleich ist die Ansteckung über Oberflächen sehr gering. Sie wird von der amerikanischen Gesundheitsbehörde auf rund 1 von 10’000 Fällen geschätzt», sagt der Direktor des Swiss Centre for Occupational and Environmental Health (SCOEH). Das bedeutet nicht, dass man sich nun die Hände nicht mehr waschen soll, aber die Ansteckungsgefahr über einen Schmiermechanismus ist viel geringer.

Raumgrösse und Lüftung und die Lautstärke des Sängers sind entscheidend

Aerosole schweben sowohl zu Hause in der eigenen Stube, im Schulzimmer wie auch im Theater oder Restaurant. Sitzen also Getestete, Geimpfte und Genesene im gleichen Raum, erhöht sich die Ansteckungsgefahr. Wie schnell eine Ansteckung über virengeschwängerte Partikel ist, hängt nach Riediker von mehreren Faktoren ab:

Zum Einen von der Raumgrösse. Je nach Volumen des Raums kann sich das ausgeatmete Aerosol verdünnen.

Zum Zweiten von der Lüftung im Raum. Entscheidend ist dabei, wie viel saubere Luft zugeführt wird, um die Aerosole zu verdünnen. «Das kann man mit CO2-Messungen gut abschätzen», sagt Riediker.

Zum Dritten ist das Ansteckungsrisiko auch von der Lautstärke der sprechenden Quelle abhängig. Wer laut spricht oder singt, stösst rund hundertmal so viele Aerosole aus wie jemand, der ruhig ist.

Und viertens spielt es eine Rolle, ob die Quelle der Aerosole eine Maske trägt. Gut getragene Hygienemasken senken die Emissionen um rund 75 Prozent. «Ein Kinnschutz nützt nichts», sagt der SCOEH-Direktor.

Fünftens und letztens ist entscheidend, ob die Person viele Viren in sich trägt, also womöglich gar ein Superspreader ist.

Delta verschlimmert die Aerosol-Situation

Die Aerosol-Situation hat sich diesen Winter im Vergleich zum letzten leider noch verschlechtert. Denn bei der Delta-Variante haben viel mehr Infizierte sehr hohe Virenlasten. «Das heisst, sie haben sehr viele Viren pro Milliliter Lungenflüssigkeit. Daher stossen auch viel mehr Personen extrem viele Viren in die Luft aus», sagt Riediker. Er hat selbst im Moment eine eigene Forschung im wissenschaftlichen Review, also in der Überprüfung, die bald veröffentlicht werden soll. Riedikers wissenschaftlicher Artikel zeigt, dass bei Sars-CoV-2-Wildtypen aus Wuhan rund jeder Tausende ein Super-Emitter war. «Bei Delta ist es nun aber bereits jeder Dreissigste», sagt Riediker.

Die häufigsten Ansteckungen werden im Moment bei Kindern und Jugendlichen festgestellt. Bei kleinen Kindern laufe vermutlich viel auch über Tröpfchen, doch bei Jugendlichen vor allem über Aerosole. Oft gehe vergessen, dass auch bei Aerosolen die Nähe zur Quelle, also zum Virenverbreiter, eine Rolle spiele. In der Nähe von Mund und Nase eines Infizierten schweben viel mehr Aerosole in der Luft. Man könne das mit einem Raucher vergleichen. «Bei den neuen Varianten sind Kinder und Jugendliche klar ein Ansteckungsrisiko für andere Personen», sagt Riediker.

Kleine Tröpfchen sind Aerosole, die nicht schnell zu Boden fallen

Die Distanz unter Menschen bleibt nicht nur wegen der Tröpfchenübertragung wichtig, sondern auch wegen der Aerosole. Es habe bei vielen Infektiologen Falsch-Informationen zu Tröpfchen und Aerosolen gegeben, sagt Riediker. Fälschlicherweise seien alle Partikel, die grösser als 5 Mikrometer sind, als Tröpfchen bezeichnet worden. Deshalb gingen diese Infektiologen davon aus, dass diese rasch zu Boden fallen. Nach Riediker gilt das aber erst bei zehn- bis zwanzigmal grösseren Tröpfchen. Die 5 Mikrometer sind in Wirklichkeit die Grenze zwischen dem, was in den Atemwegen deponiert und was bis in die kleinsten Verästelungen der Lungen kommt – und ist wichtig für Krankheiten wie die Tuberkulose, die in die Verästelungen kommen muss, um jemanden krank zu machen», erklärt Riediker.

Für Covid-19 ist das ungünstig, denn es bedeutet, dass die meisten Aerosole, die beim Sprechen und Singen rauskommen, lange in der Luft hängen bleiben. Nur wenige sehr grosse Tröpfchen fallen rasch zu Boden. Nähe in Innenräumen ist somit ebenfalls wegen der Aerosole kritisch.

Kommt die erweiterte Maskenpflicht im Theater, Kino und der Oper, werden auch Geimpfte und Genesene während der Vorstellung wieder eine Maske tragen müssen. Obwohl Geimpfte und Genesene weniger lang ansteckend sind. «Aber auch ein Geimpfter mit Durchbruch scheint zu Beginn und für kurze Zeit genug Viren auszustossen, um andere anzustecken», sagt Riediker. «Der entscheidende Unterschied ist, wie lange die Person Viren ausstösst.» Im Moment gehen die Wissenschafter davon aus, dass ein Geimpfter ein bis zwei Tage, ein Ungeimpfter bis zu zehn Tage ansteckend ist. Zudem gilt, dass frisch Geimpfte und Geboosterte nur sehr selten einen Impfdurchbruch haben.

Masken haben zwei Aufgaben

Im Publikum des Theatersaals können solche Unterschiede aber nicht berücksichtigt werden, darum gilt wohl bald Masken für alle. Riediker sagt:

«Masken haben zwei Aufgaben: Bei Infizierten halten Sie Aerosole zurück, bei Gesunden schützen sie vor dem Einatmen von Aerosolen.»

Eine gut getragene normale Hygienemaske erfülle die erste Aufgabe fast so gut wie eine FFP2-Maske. Doch als Schutz beim Einatmen sei die FFP2-Maske rund fünfmal besser als eine gut getragene Hygienemaske. «Im Theater nützen Masken sehr viel, sofern sie richtig getragen werden», sagt Riediker.

Besser sieht es in Bezug auf Aerosole bei Veranstaltungen draussen, zum Beispiel in einem grossen Fussballstadion, aus. Dort ist die Verdünnung der Aerosole ein grosser Vorteil. «Nur in direkter Nähe eines Emitters stellt dessen Virenwolke ein erhöhtes Risiko dar», sagt Michael Riediker.

5 Kommentare Hans Peter Riess vor etwa einer Stunde 3 Empfehlungen „Der Grund dafür sind die Aerosole, die Luftpartikel, die nun im Winter wieder eine viel höhere Bedeutung erhalten als im Sommer.“Welch Überraschende Erkenntnis. Das wusste der BR wohl noch nicht, als bei der Einführung der Zertifikatspflicht auf Masken gänzlich verzichtet wurde? Diese Regelung stand von Anfang an sehr schräg in der Landschaft. 3 Empfehlungen Peter Müller vor etwa einer Stunde 2 Empfehlungen Wir sollten uns in Plastikfolie einschweissen, damit gar nichts mehr an oder in uns dringt. Aber besonders sollten wir alles Geteste einstellen. Je mehr Test, desto mehr Fälle, desto mehr Pseudomassnahmen. Wer Angst um seine Gesundheit hat, darf freiwillig zuhause bleiben. 2 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen