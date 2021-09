Dritte Impfung: Diese Bevölkerungsgruppe soll sie erhalten

Covid-19 Die Impfungen schreiten voran: Doch wer kann und darf sich zum dritten Mal impfen lassen? Während die einen noch darüber nachdenken, sich zum ersten Mal impfen zu lassen, könnte für einige schon die dritte Impfung von Nutzen sein. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 03.09.2021, 14.00 Uhr

Mit dem Impfbus wie hier in Geroldswil soll die Impfquote noch erhöht werden. Severin Bigler

Die Infektionszahlen bleiben hoch. Der Blick auf die Schweizer Karte zeigt deutlich, dass es in jenen Kantonen sehr viele Ansteckungen gibt, in denen sich die wenigsten der Bewohner geimpft haben. Insbesondere in der Ost- und Zentralschweiz. Doch nun melden auch die Kantonsärzte im Osten eine steigende Zahl von Impfwilligen, so wie das auch national zu sehen ist. Etwa 22'000 Menschen impfen sich gemäss Virginie Masserey vom BAG zur Zeit täglich. Davon sind etwa 14'000 Erstimpfungen und 8000 Zweitimpfungen. Heute Freitag wird die Marke von 5 Millionen Geimpften überschritten. Somit haben 58 Prozent der Bevölkerung zumindest eine Impfdosis erhalten, 52 Prozent sind vollständig geimpft.

Der Anteil der lauten Minderheit der Ungeimpften schrumpft täglich. Da laut den Umfragen ein Viertel der Erwachsenen die Impfung im Moment noch verweigert, wird der Punkt, an dem alle Bereitwilligen zumindest einmal geimpft sind, beim jetzigen Impftempo bereits in etwa sieben Wochen erreicht sein.

Die Schweiz muss im Sinne der Pandemiebekämpfung allerdings hoffen, dass die Impfquote unter den Erwachsenen noch etwas höher wird. Auf die Gesamtbevölkerung wäre eine Impfquote von 75 Prozent in rund 14 Wochen erreicht. Dafür müssten allerdings noch viele ein Einsehen haben. Airlines, die nur noch Geimpfte ins Flugzeug lassen, und eine wachsende Zahl von Ländern, die ohne Piks niemanden mehr einreisen lassen, wie auch ein ausgeweiteter Einsatz von Zertifikaten könnten noch das eine oder andere Prozent dazu kommen lassen.

Booster-Impfung kommt noch nicht so schnell

Virginie Masserey Bild: Peter Schneider/Keystone

Während die einen sich noch überlegen, ob sie sich mit einem Piks vom dauernden Testen befreien wollen, laufen die Überlegungen für eine dritte Impfung, eine Booster-Impfung. Vom BAG gibt es dazu noch keine deutlichen Hinweise. «Wir wissen derzeit noch nicht, ob wir Booster brauchen», sagte Masserey diese Woche. Aber man werde diese Möglichkeit berücksichtigen, wenn es darum gehe, zu entscheiden, ob Impfdosen ins Ausland geliefert werden könnten. Auf jeden Fall wird die Schweiz in diesem Jahr noch drei Millionen Impfdosen erhalten.

Für gesunde Menschen im mittleren Alter ohne hohe Risiken wird gemäss den Infektiologen und Immunologen noch länger keine dritte Impfung nötig sein. Auch wenn die Zahl der Antikörper bei doppelt mit mRNA Geimpften nach einigen Monaten zurück geht. Gemäss Pietro Vernazza sind die Antikörper nicht der entscheidende Impfeffekt, sondern die B-Gedächtniszellen und die T-Helfergedächtniszellen. Die B-Gedächtniszellen werden bei Kontakt mit dem Antigen zu Antikörperfabriken. Zudem werden T-Helfergedächtniszellen benötigt, welche die B-Zellen aktivieren, wenn sie stimuliert werden.

Lang anhaltende Immunität

Gemäss einer Vorabveröffentlichung einer Studie der Pennsylvania State University steigt die Zahl der B-Gedächtniszellen und der T-Helfergedächtniszellen bei doppelt mit mRNA Geimpften an, auch wenn die Antikörperkonzentration mit der Zeit abnimmt. So patrouillieren die Gedächtniszellen im Blut und werfen im Notfall die Antikörperproduktion wieder an. Immunologen erwarten deshalb eine jahrzehntelang anhaltende Immunität. Und wenn Geimpfte eine hohe Dosis Viren abbekommen und sich anstecken, werden sie in der Regel nur milde erkranken oder symptomlos bleiben.

Pietro Vernazza Bild: Michel Canonica

Während es für Gesunde somit wohl vorderhand keine dritte Impfung braucht, kann sie in anderen Fällen nötig sein. Gemäss dem Infektiologen Vernazza ist unser Immunsystem nicht dafür gemacht, um 80 zu werden. Am besten sei es nach der Geburt und werde mit den Jahren exponentiell schwächer. Deshalb sind bei alten Menschen trotz Impfung bei abfallendem Antikörperspiegel auch wieder schwerere Covid-Verläufe möglich, auch weil die T-Zellen im Alter ebenfalls abnehmen.

Für alte Menschen macht sie schneller Sinn

Obwohl eine israelische Studie zeigt, dass das Risiko von schweren Covid-19-Verläufen für doppelt Geimpfte im Vergleich zu Ungeimpften auch nach einem halben Jahr nach der zweiten Spritze noch um mehr als das Zehnfache verringert ist, sprechen sich viele Immunologen für eine dritte Impfung für Ältere aus. Zumal diese Altersgruppe zuerst geimpft worden ist. Israel hat bereits mit Juli mit Booster-Impfungen begonnen, weil das Land als erstes geimpft. Das wird auch als Grund dafür genannt, dass trotz aktuell sehr hoher Infektionszahlen die Hospitalisationen und die schweren Verläufe nicht im gleichen Masse zugenommen haben. Israel hat das Dritt-Impfungs-Programm nun noch ausgeweitet.

Auch in Italien sollen ab Ende September Personen mit einer schwachen Immunreaktion eine dritte Dosis des Impfstoffes erhalten. Ausserdem kündigte das Land an, den «Grünen Pass» auf noch mehr Bereiche des öffentlichen Lebens auszuweiten. Denkbar seien Behörden oder Bereiche der privaten Wirtschaft, wie Ministerpräsident Mario Draghi mitteilte. Derzeit gilt die Pflicht bereits bei Inlandsflügen, in Fernbussen und Fernzügen, Museen und Innenbereichen von Restaurants.