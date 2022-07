Corona: Wie stark schädigt die Variante BA.5 die Lunge?

Covid-19 Die Coronazahlen schiessen in die Höhe – doch jetzt gibt es Good News zur neuen BA.5-Variante Die Dunkelziffer ist hoch, die Kurve an laborbestätigten Coronafällen steigt laufend an. Doch wie sieht es in den Spitälern aus? Und was macht BA.5 mit der Lunge? Infektiologen und ein Lungenspezialist schätzen die Lage ein – mit einigen überraschenden Details. Bruno Knellwolf 1 Kommentar 01.07.2022, 16.46 Uhr

Viele Coronatests sind wieder positiv – und auch die Dunkelziffer ist hoch. Bild: Imago

Die Omikron-Untervariante BA.5 ist deutlich ansteckender als die Vorgängerinnen und grassiert weltweit. Die Variante ist in der Schweiz dominant und breitet sich diese Woche am meisten in Graubünden und den beiden Basler Kantonen aus, welche die höchsten Inzidenzen haben.

33'108 laborbestätigte Fälle hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) innerhalb einer Woche gemeldet. Die Zahl an Infektionen dürfte gemäss Berechnungen von Tanja Stadler von der ETH Zürich aber etwa um das Achtfache höher sein.

Ansteckungen dürften zunehmen

Festival hier, Open Air dort, die Ansteckungen dürften somit noch zunehmen in nächster Zeit. Mit dem Anstieg der Infektionskurve geht auch die Angst um, dass wieder mehr Menschen ins Spital müssen. So berichtet beispielsweise ein 35-jähriger Mann nach einer Infektion von 40 Grad Fieber. Auch andere Infizierte sprechen von starken Symptomen, was die Befürchtung nahelegt, BA.5 könnte vermehrt zu schwereren Erkrankungen führen.

Doch Walter Zingg von der Klinik für Infektionskrankheiten am Universitätsspital Zürich macht nun Hoffnung: Die neue Variante habe nicht zu mehr Fällen mit schweren Verläufen geführt.

«Es ist uns zwar bekannt, dass viele Personen, die aktuell an Covid-19 erkranken, öfter Symptome aufweisen als bei den ersten Varianten von Omikron. In den meisten Fällen führt dies aber nicht zur Hospitalisierung.»

Das bestätigt auch Philipp Lutz vom Kantonsspital St.Gallen. Diese Woche lagen lediglich fünf Patienten mit einer Covid-Infektion auf der Normalstation. Auf der Intensivstation hat es schon länger keine Covid-Patienten mehr im Ostschweizer Spital gegeben. Aber: Die kleinen Fallzahlen in St.Gallen erlaubten kaum Aussagen zur Schwere der BA.5-Erkrankungen.

Ein ähnliches Bild zeigt sich in Basel

Doch auch in anderen Regionen zeigt sich ein ähnliches Bild. Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt teilt mit: «Wir haben keine Hinweise, dass die aktuell dominanten Varianten einen schwereren Krankheitsverlauf verursachen». Allerdings weisen die Basler Infektiologen und Epidemiologen auf die insgesamt abnehmende Immunität der Gesamtbevölkerung hin. Dadurch breitet sich die BA.5-Variante schneller aus.

Der Zürcher Infektiologe Zingg sagt, dass bei vornehmlich älteren Personen mit mehreren Grunderkrankungen die Infektion mit Covid-19 aber dazu führen könne, dass eine Kur zu Hause nicht mehr möglich ist. «Diese Patienten sehen wir dann im Spital.» Generell seien die Covid-Symptome bei hospitalisierten Patienten aber nicht so ausgeprägt wie bei früheren Virus-Varianten. «Wir haben nur wenige Covid-Patienten auf der Intensivstation», sagt der Leiter der Spitalhygiene des Universitätsspitals.

Zu sehen sei in Zürich, dass der Anteil der älteren, vor allem über 80-jährigen Personen mit BA.4 und BA.5 zugenommen hat. Der Anteil der mittleren Altersklasse ist dagegen gleich geblieben.

Von stärkeren Lungenschäden war die Rede

Auch gab es zu Beginn Bedenken, dass die Untervariante BA.5 die Lunge wieder mehr angreifen könnte – so wie ältere Coronavarianten. Martin Brutsche, Chefarzt Klinik für Pneumologie am Kantonsspital St.Gallen, gibt aber Entwarnung. «Während der Delta-Welle kam es aufgrund schwerer Lungenentzündungen schnell zu einer Auslastung der Intensivstationen und Lungenabteilungen», sagt der Lungenspezialist. Das ist offenbar nicht mehr der Fall.

Martin Brutsche, Chefarzt Klinik für Pneumologie am Kantonsspital St.Gallen. Bild: zvg

Und nun bewegten sich die Hospitalisationen wegen Covid-Lungenentzündungen und auch sonst auf vergleichsweise tiefem Niveau, obwohl die Infektionszahlen diesen Juni in Europa und der Schweiz durch die aktuelle BA.5-dominierten Welle deutlich zugenommen hat.

«Es gibt derzeit keine Hinweise, dass BA.5 annähernd schwere Lungenentzündungen auslösen würde, wie die Delta-Variante», sagt Brutsche. Und selbst wenn BA.5 im Vergleich zu BA.1 die Lunge wieder etwas mehr angreifen würde, so dramatisch wie Delta sei die Situation auf keinen Fall, bestätigt Zingg. Brutsche hält aber fest, dass uns die Pandemie gelehrt habe, auf der Hut zu sein.

1 Kommentar Erich Pfister vor 14 Minuten stimmt was die Herren sagen...nur es bekommt jeder jede das Virus.. mich hat's auch erwischt trotz Booster Impfung nach einem Ausflug nach Barcelona.Die Variante Ba5 hält aber sehr lange an vor allem die Bronchien und Atemwege sind sehr stark betroffen sonst ist es wie eine Grippe wo man auch mit Grippe Medizin gut behandeln kann Alle Kommentare anzeigen