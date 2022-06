Restaurant-Schliessungen haben Pandemie stark beeinflusst

In einer Studie wurde die Wirksamkeit der Coronamassnahmen in der Schweiz untersucht. Diese Seco-Studie zeigt, dass die Massnahmen in der zweiten Pandemiewelle einen deutlichen Effekt auf die Reduktion der Hospitalisationen hatten.

