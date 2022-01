Rekordhohe Fallzahlen, aber die Hospitalisationen gehen zurück

Corona-Zahlen Trotz rekordhoher Fallzahlen gibt es Hoffnung – denn die Hospitalisationen gehen weiter zurück Das BAG meldet gegen 40'000 Neuinfektionen über die Silvestertage. Dazu kommt noch eine hohe Dunkelziffer. Am stärksten breitet sich Omikron an der südlichen und westlichen Landesgrenze aus, doch am häufigsten ins Spital müssen Infizierte in anderen Landesteilen. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 03.01.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stark ausgelastete Intensivstation in Neuchatel. Laurent Gillieron / KEYSTONE

38'437 laborbestätigte Corona-Fälle meldet das Bundesamt für Gesundheit, BAG, über die drei vergangenen Silvestertage. Über die vier Weihnachtstage waren es insgesamt noch 36'269 Neuinfektionen, also pro Tag deutlich weniger. Doch die Zahlen von den Feiertagen sind mit Vorsicht zu interpretieren. Aussagekräftiger ist, dass der 7-Tages-Schnitt bei über 15'000 Fällen liegt, was nach einer kurzen Atempause ein neuer Höchststand ist.

Etwas kleineres Wachstum als in England und Dänemark

Die Fallzahlen steigen mit der zunehmenden Dominanz der Omikron-Variante wie prognostiziert somit weiter an. Die stärksten Zunahmen an Neuinfektionen sind in den Grenzkantonen Tessin, Jura und Wallis zu sehen. In Grossbritannien und Dänemark hat sich Omikron alle zwei bis vier Tage verdoppelt. Das relative Wachstum in der Schweiz scheine etwas langsamer als in Grossbritannien zu sein, was möglicherweise auf eine vermehrte Verimpfung von Moderna und Biontech/Pfizer und keinerlei Impfung mit AstraZeneca in der Schweiz zurückzuführen sei, schreibt dazu die nationale Covid-19-Taskforce in ihrem Lagebericht.

Die gute Nachricht ist, dass die Hospitalisationen den explodierenden Fallzahlen im Moment nicht folgen. Den höchsten Anstieg an Hospitalisationen sieht man in Innerschweizer Kantonen, im Appenzell Innerrhoden sowie im Jura und in Genf. Gesamthaft geht die Kurve der Spitaleintritte seit dem 6. Dezember konstant nach unten, trotz der vielen Neuinfektionen, von denen inzwischen die Mehrheit auf Omikron zurückzuführen sind. Das BAG meldet 64 Prozent Anteil an Omikron vor Weihnachten.

Milderer Verlauf wird bestätigt

Auch die Belegungen der Intensivbetten ist im Moment auf hohem Niveau mit etwas über 300 Intensivpatienten stabil und sogar leicht rückgängig. Das bestärkt die ersten Omikron-Beobachtungen, die einen etwas milderen Verlauf andeuteten. Der Basler Epidemiologe und Präsident der Akademien der Wissenschaften Marcel Tanner bleibt vorsichtig. «Die Hospitalisierungen werden aufgrund der hohen Infektionszahlen noch zunehmen. Aber es ist zu hoffen, dass die aktuellen Massnahmen einen glättenden Effekt auf die Belastung der Spitäler ausüben», sagt Tanner. Nicht alle Spitaleinlieferungen fielen gleichzeitig mit den höheren Fallzahlen an.

«Es ist aber eindeutig, dass Omikron sicher nicht virulenter oder krank machender als Delta ist. Es scheint sogar etwas geringer zu sein.»

Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach erklärt, dass die Omikron-Varianten deutlich ansteckender sei als Delta, aber etwas weniger schwere Verläufe verursache. Für ältere Ungeimpfte sei das aber keine Entwarnung, sagt Lauterbach. Denn die Daten von milderen Krankheitsverläufen bei einer Omikron-Infektion stammten aus Dänemark und Grossbritannien. Dort liegt die Impfquote bei der gefährdetsten Gruppe der Älteren deutlich höher als in Deutschland und der Schweiz, 75 Prozent der Älteren sind in Grossbritannien geboostert. Deshalb sei es dort trotz der horrenden Fallzahlen nicht zu einer Tragödie gekommen.

Boostern bevor Omikron die Macht übernimmt

Und auch die Covid-19-Taskforce hält fest, dass die milderen Verläufe auch damit zu tun haben könnten, dass in diesen Ländern viele geimpft sind und die eigentliche Gefährlichkeit von Omikron unabhängig vom Impfstatus nicht geklärt sei. Zudem bemerkt die Taskforce, dass die aktuelle Datenlage nahe lege, dass eine dritte Impfdosis die Krankheitslast von Omikron senke. Deshalb empfiehlt die Taskforce allen vier Monate nach der zweiten Impfung eine Booster-Impfung, bevor sie sich mit Omikron anstecken. Das eilt angesichts der schnellen Verbreitung von Omikron.

Sicher ist, dass neben den vielen Fällen positiver Labortests noch eine hohe Dunkelziffer besteht. Zum einen durch asymptomatische, also unbemerkte Fälle, zum anderen auch durch solche, die sich aufgrund der Milde der Symptome nicht testen lassen. Karl Lauterbach schätzt die Dunkelziffer auf das zwei bis dreifache. «Wir haben dazu alle keine genauen Angaben. Aber zwei bis dreimal wird wohl im richtigen Bereich liegen», sagt auch der Epidemiologe Tanner. Das bedeutet, dass parallel zur wachsenden Zahl an Impfungen, vor allem Auffrischimpfungen, auch die Immunität in der Bevölkerung wächst.

Fertig Pandemie: Omikron trägt uns in die Endemie

Eine Omikron-Infektion wirke bei Geimpften und Genesenen wie ein Booster, sagt Tanner, was aber die Notwendigkeit des Impfboosters nicht ausschliesse. Alles in allem wachse der Anteil der Immunen in der Bevölkerung. «Insbesondere die Immunität gegen die Covid-Erkrankung steigt, was auch dazu beiträgt, dass uns Omikron in die endemische Phase trägt», sagt der Basler Epidemiologe. Also in eine Phase, in der das Virus regional beschränkt zirkuliert. Wann das sein wird, kann im Moment nicht gesagt werden. Auch weil eine anfällige neue besorgniserregende Variante die Richtung der Pandemie wieder ändern könnte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen