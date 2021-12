Noch nie waren die Coronazahlen so hoch während der Pandemie

Corona-Überblick Noch nie waren die Fallzahlen so hoch während der Pandemie – deutliche Unterschiede zwischen den Kantonen 20'456 Neuinfektionen seit Freitag meldet das BAG, das ist etwas weniger als ein Wochenende zuvor. Derweil meldet die Pharmafirma Moderna, dass ihr Wirkstoff beim Boostern eine gute Wirkung zeigt. Bruno Knellwolf 20.12.2021, 13.58 Uhr

Zwischen 8000 und 12'000 Neuinfektionen meldet das BAG täglich. Das ist eine Stabilität auf sehr hohem Niveau, die laufende Erhöhung hat sich verlangsamt. Allerdings liegt der 7-Tage-Schnitt deutlich über dem Maximalwert, vergleicht man mit der Alpha-Welle vor einem Jahr. Noch nie waren die Fallzahlen so hoch während der Pandemie.

Deutlich sind dabei die Unterschiede zwischen den Kantonen. In jenen mit schwacher Impfquote der Zentral- und Ostschweiz sind die Inzidenzzahlen, also Infizierte pro 100'000 Einwohner, mit rund 1300 Fällen viel höher als zum Beispiel im Kanton Tessin mit gut 300 Fällen bei der 7-Tage-Inzidenz. Die meisten Infektionen finden in der jungen Bevölkerung statt, am allermeisten im Alter zwischen 10 und 19 Jahren.

Nun gilt seit dem 6. Dezember die Ausweitung der Zertifikats- und Maskenpflicht. Bis sich das sowie die ab heute geltenden verschärften Massnahmen auswirken, dürfte es noch etwas dauern. Die 20'496 Fälle, die das BAG übers Wochenende melden, zeigen aber wenigstens nach unten.

Am vergangenen Wochenende waren es noch 23'511 Neuinfektionen und zwei Prozent mehr als in der Vorwoche. Mit 226 Hospitalisationen gegenüber 273 Spitaleinlieferungen am vorherigen Wochenende ist auch diese Zahl im Vergleich etwas rückläufig.

Die Wirkung der Massnahmen wird sich erst noch zeigen

Angesichts der explosionsartigen Verbreitung der Omikron-Variante in Grossbritannien ist eine Eindämmung der Delta-Welle wichtig. Helfen soll dabei die flächendeckende 2G-Regel, die ab heute den Zugang zu Restaurants, Kultur-, Sport- und Freizeitbetrieben nur für geimpfte und genesene Personen erlaubt. Damit soll vor allem die Verbreitung des Virus in der ungeimpften Minderheit der Bevölkerung gestoppt werden, weil diese an öffentlichen Orten durch die 2G-Regel keine Kontakte mehr haben können.

Nicht-immunisierte Personen geben das Virus leichter weiter und erkranken schwerer. Die 2G-Plus-Regel, von der nur Geimpfte und Genesene ausgeschlossen sind, deren Impfung oder Genesung weniger als vier Monate alt ist, soll den Schutz weiter stärken, wo keine Maske getragen werden kann. Diese brauchen zusätzlich einen negativen Test.

Der Erfolg der Covid-Impfung zeigt sich darin, dass in dieser Welle die Hospitalisationen im Vergleich zu den rekordhohen Fallzahlen deutlich tiefer sind als in früheren Wellen. Seit Mitte November gibt es auf 100 Infektionsmeldungen nur noch 1,05 Spitaleintritte. In der Welle im vergangenen Herbst lag dieser Wert bei 5.

Im Moment werden gut 130 Hospitalisationen pro Tag gemeldet, was einen leichten Anstieg bedeutet. Da der Höchststand der Neuinfektionen Anfang Dezember zu sehen war, kommen die Spitaleinlieferungen nun mit der normalen Verspätung. Über alle Alterskategorien hinweg kommen dabei Geimpfte deutlich weniger ins Spital als Ungeimpfte. Bei Personen über 60 Jahren gibt es unter den Ungeimpften etwa zehnmal mehr Spitaleintritte als unter den Geimpften.

Etwa 8,4 Prozent Omikron

Da man bis heute noch nicht weiss, wie die neue Variante Omikron die Schwere der Erkrankung beeinflusst, wird ein besonderes Auge auf die Verbreitung in der Schweiz geworfen. Im Moment meldet das BAG einen geschätzten Anteil von etwa 8,4 Prozent von Omikron am gesamten Infektionsgeschehen im 7-Tages-Schnitt. In der Schweiz wurden durch Viren-Sequenzierung bis heute 254 Omikron-Fälle sequenziert und gemeldet.

Der Anteil von Omikron ist aber schwierig abzuschätzen, weil zum einen nur ein kleiner Teil der Proben nach Omikron untersucht wird, was die Fehlerquote erhöht. Andererseits wird jeder Verdachtsfall sequenziert, was zu einer Überschätzung der Verbreitung führen kann. Die Prognosen zeigen aber unabhängig davon, dass aufgrund der hohen Ansteckungsrate von Omikron und einer befürchteten Überlegenheit gegenüber Delta, die neue Variante im Januar dominant sein könnte.

Auch Moderna-Booster schützt gegen Omikron

Da ist es eine gute Meldung, welche die Pharmafirma Moderna heute publiziert hat. Untersucht wurde die Wirkung der Auffrischimpfung mit Moderna gegen die neue Variante Omikron. Dabei zeigte sich, dass die derzeit in der Schweiz zugelassene Booster-Impfung mit 50 Mikrogramm den neutralisierenden Antikörperspiegel um das 37-fache erhöht im Vergleich im Vergleich zu den Werten vor dem Booster. Würde man die volle Ration von 100 Mikrogramm würde sich der Antikörperspiegel um das 83-fache erhöhen.