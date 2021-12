Corona-Spitaleintritte: So trügerisch war der Rückgang

Corona-Statistik So trügerisch ist der «Rückgang» der Spitaleintritte wirklich Zurzeit werden viele Spitaleintritte von Corona-Erkrankten verzögert gemeldet. Mit der Folge, dass wir das Pandemiegeschehen unterschätzen, wie dieses Beispiel zeigt. Mark Walther 16.12.2021, 16.21 Uhr

Am Mittwoch der vergangenen Woche berichteten wir über den trügerischen Knick in der Grafik der hospitalisierten Corona-Erkrankten. Der 7-Tages-Durchschnitt nahm seit Ende November scheinbar ab – obwohl die täglich gemeldeten Neuinfektionen weiterhin anstiegen.

Schon da war klar: Der Eindruck täuscht. BAG-Sprecher Daniel Dauwalder erklärte: «Man kann nicht von einer Trendwende sprechen, wir haben immer Nachmeldungen.»

So sah die Grafik der Hospitalisierten an besagtem Mittwoch aus:

Und so präsentiert sie sich acht Tage später, inklusive Nachmeldungen:

Die Nachmeldungen drückten die Zahl der Spitaleintritte nachträglich markant nach oben. Der 7-Tages-Durchschnitt betrug am 29. November – dem vermeintlichen Höhepunkt – nicht 88, sondern 106. Das sind 20 Prozent mehr. Anstatt dass die Zahlen in den darauffolgenden Tagen sanken, stiegen sie leicht. Der Rückgang stellte sich als Trugbild heraus.

Diese Werte sind ebenfalls nur provisorisch. Es gibt weiterhin Nachmeldungen, die bis Mitte November zurückreichen. Am Donnerstag meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 149 neue Spitaleintritte, davon sechs für den 29. November. Massgebend ist das Datum des Spitaleintritts.

Wann kommt die Trendwende?

Für die vergangenen Tage zeigt die Statistik erneut leicht sinkende Spitalzahlen. Auch dieses Mal dürfte sich der Rückgang in ein paar Tagen als falsch herausstellen. Dauwalder schreibt erneut: «Es kann nicht von einer Trendwende gesprochen werden.»

Die Arbeitslast in den Spitälern, bei den Kantonen und beim BAG ist wegen der vielen Neuinfektionen und Spitaleinweisungen hoch. So erscheinen die Meldungen oft erst verzögert in der Statistik. Der Kanton Genf war beispielsweise zwei Wochen im Rückstand mit Melden. Das BAG weist in seinem Dashboard darauf hin, dass die Zahlen zu den Hospitalisationen wegen Lücken und Verzögerungen mit Vorsicht zu interpretieren sind.