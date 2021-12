Wie unsere Autorin den Impfdurchbruch mit der Familie durchstand

Corona «Sie sind positiv» – wie unsere Redaktorin ihren Impfdurchbruch erlebt und sie ein ungutes Gefühl beschleicht Die fünfte Welle hat meine Familie und mich trotz Impfung erwischt. Ein persönliches Protokoll aus der Isolation, mit Schüttelfrost und versalzenen Suppen. Katja Fischer De Santi Jetzt kommentieren 07.12.2021, 05.00 Uhr

Ist das Kind mit dem Virus erst mal zu Hause, wird es als Eltern schwierig auszuweichen. Zumal die Impfung schon einige Monate her ist. Symbolbild: Westend61

Als ich das Mail lese, verstehe ich zuerst kein Wort. Mein Hirn kann oder will nicht verstehen, was da steht. Zumal in Englisch: «The Result of your SARS CoV-2 PCR-test is POSITIVE for SARS CoV-2.» Ich bin zweimal geimpft, ich fühle mich pudelwohl, so wohl, dass ich in einem Restaurant sitze, als ich das lese.

Seit über eineinhalb Jahren schreiben wir über dieses Virus, ich könnte es im Schlaf zeichnen und auch noch in Englisch seine Auswirkungen im Körper erklären. Nun ist es also in meinem Körper. Ich schau mir die anderen Personen am Tisch an, lege mein Handy mit dem Testergebnis auf den Tisch. Sie begreifen alle sofort, einer bestellt eine Runde Schnaps: «Auf dass wir alle geimpft sind.» Ich setze meine Maske auf und gehe nach draussen. Ich würde jetzt gerne eine rauchen, tu es aber nicht, die Lungen und Covid, man weiss es ja.

Gesunde, aber infizierte Kinder zu Hause

Schon mal wollte mein Hirn einen Text beim ersten Mal lesen nicht richtig verstehen. Drei Tage zuvor, als eine kryptische SMS piepte. «Betrifft Person geb.:? mit Initialen B.D. ... in der anschliessenden Einzelanalyse des Rückstellungsmusters war die Probe positiv.» B.D ist mein zehnjähriger Sohn, er nimmt an den repetitiven Pool-Tests seiner Schule teil. Mein Mann holte ihn sofort aus der Schule; als er seinen Vater an der Schulzimmertüre stehen sah, musste er mit den Tränen kämpfen. Seither ist er zu Hause und mit ihm das Virus. Jedes Mal, wenn er hustet, zucken wir zusammen.

Wir wollten und konnten unseren komplett symptomfreien Sohn nicht isolieren, unser Haus ist zu offen und zu klein, der kleine Bruder zu anhänglich, und wir sind ja noch einigermassen jung, gesund und geimpft, dachten wir. Die Kinder mussten sofort für zehn Tage in Quarantäne – die geimpften Erwachsenen durften weiterhin nach draussen, durften treffen, wen und wo wir wollten. So ganz richtig erschien uns das nicht. Dass der Impfschutz nach fünf Monaten – so lange ist bei mir die zweite Impfung exakt her – nachlässt, schreiben wir seit Wochen, dass auch Geimpfte sich infizieren können; auch: Gemäss einer im Oktober in «The Lancet» publizierten Studie sinkt der Schutz vor einer Infektion beim Pfizer-Impfstoff von anfangs 88 Prozent auf 47 Prozent fünf Monate nach der Impfung. Darum mache ich am Freitag einen PCR-Test, aus Neugier und Selbstverantwortung.

Aus den ruhigen Tagen werden Krankheitstage

Das Contact-Tracing meldet sich am nächsten Tag prompt. Ich gebe gewissenhaft alle meine Kontakte der letzten zwei Tage an. Und stelle mich auf zehn kontaktlose, aber intensive Familientage ein. Doch Corona sollte noch ein paar unschöne Überraschungen für mich bereithalten. Die erste erwischt mich am Sonntagabend. Zuerst finde ich es einfach kühl im Haus, ziehe mir einen dicken Pulli an, dann friert es mich richtig. Wenig später lieg ich mit Schüttelfrost auf dem Sofa, zwei Decken über mir. Das Fieber kommt und geht, steigt bis auf 39 Grad, ist eine Stunde später wieder weg. Medikamente nehme ich keine. Ich hoffe, dass meine Gedächtniszellen sich genug schnell an den Feind erinnern und die entsprechenden Antigen-Antikörper-Komplexe auf ihn loslassen.

Es beruhigt mich zu wissen, dass die Impfung auch nach fünf Monaten bei unter 65-Jährigen noch zu über 90 Prozent vor einer Spitaleinweisung schützt. Die Krankheitssymptome dauern in der Regel wenige Tage. Es scheint zu funktionieren, bis ich mir einen Ingwertee mache, einen richtig scharfen mit Zi­tronen noch dazu. Als ich einen Schluck davon nehme, meine ich den Teebeutel vergessen zu haben. Hab ich aber nicht – ich schmecke nichts mehr auf der Zunge, ich rieche nichts mehr in der Nase.

Rauch in der Küche und kein Geschmack in der Nase

Regelmässig werden mir in den kommenden Tagen Speisen anbrennen, ohne dass ich es merke beziehungsweise erst, als ich den Rauch in der Küche stehen sehe. Ich werde beim Zwiebelandünsten nichts riechen, aber trotzdem Tränen in den Augen haben. Ich werde nicht sicher sein, welches die saubere und welches die dreckige Wäsche ist, weil der Riechtest nichts bringt, ich werde meine Kinder fragen müssen, ob die Suppe schon versalzen ist. Die finden das lustig, ich nur, sofern das bald wieder weggeht.

Was auch bald wieder weggehen sollte, ist meine Unkonzentriertheit. Ich vergesse andauernd, was ich gerade tun wollte, suche ständig nach irgendetwas; um ein Mail zu schreiben brauche ich ewig und vergesse es dann abzuschicken. Das alles ist nicht schlimm und wir lachen darüber – es macht aber auch etwas Angst, ich komme mir vor wie plötzlich um Jahrzehnte gealtert.

Krimiserien gegen diesen Druck auf der Brust

Richtig Sorgen mache ich mir aber erst, als ich abends auf dem Sofa liege und da plötzlich dieser Druck auf der Brust ist. Ich das Bedürfnis habe, sehr tief einzuatmen, immer wieder. Bilde ich mir das gerade ein? Weil ich weiss, dass das Virus vor allem die Lunge so hart angreift? Dass tiefe Sauerstoffwerte typisch sind? Ich versuche, die Gedanken zu verdrängen; beginne, spannende Serien zu schauen. Denn das Gefühl wird nun jeden Abend kommen.

Auch mein Mann kann sich vor dem Virus nicht mehr schützen. Sein Test fällt einige Tage später auch positiv aus. Da hat er längst die gleichen Symptome wie ich. Bei ihm kommen noch Kopfschmerzen hinzu, tagelang. Die Kinder bleiben gesund und geniessen ihre Quarantäne als vorgezogene Weihnachtsferien.

Noch nie haben wir so früh mit Geschenkebasteln begonnen, selten habe ich so katastrophal im Memory gegen meinen Achtjährigen verloren. Irgendwann fragt er mich mitleidig:

«Gell, du wirst aber schon bald wieder ganz normal in der Nase und im Hirn?»

Ich hoffe es, sage ich und versuche, nicht an den Artikel zu denken, den ich gerade gelesen habe. Dort sagten Forscher der Universität Oxford: Dass die Impfung vor schweren Verläufen gut schützt, «aber angesichts der vielen Durchbruchsinfektionen ist der fehlende Impfschutz gegen Long-Covid-Symp­tome besorgniserregend». Ich beiss derweil in einen Apfel, der auch eine Birne sein könnte.

