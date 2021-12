mRNA-Impfung schützt wohl auch gegen Omikron

Covid-19 Südafrikanische Variante: Booster könnte gegen Omikron schützen Die Variante Omikron hat einen Wachstumsvorteil gegenüber Delta. Aber die Impfung sollte trotzdem ein Stück weit schützen, wie erste Untersuchungen zeigen. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 09.12.2021, 05.00 Uhr

Warten mit Abstand: Impfwillige im Lenasia South Hospital bei Johannesburg. Keystone

Soll man mit einer Booster-Impfung zuwarten, bis die Pharmafirmen den Impfstoff an die neue Variante Omikron angepasst haben? «Auf keinen Fall», sagte Virginie Masserey vom BAG an der Fachmedienkonferenz am Dienstag. Man wisse noch gar nicht genau, wie die Impfstoffe auf Omikron reagierten. Die Pharmafirmen hätten zwar sofort mit der Erforschung einer Anpassung auf die neue Variante begonnen. «Aber das kann noch Monate dauern, bis es mit einer angepassten Impfstudie zu einer Zulassung kommt», sagte die Leiterin Infektionskrankheiten beim BAG.

mRNA-Impfstoffe lassen sich leicht anpassen

In drei bis vier Monaten könnten nach Angaben der Hersteller Millionen Dosen Omikron-Impfstoff ausgeliefert werden. Insbesondere die mRNA-Vakzine lassen sich sehr einfach an neue Virus-Varianten anpassen, was mit der Art ihrer Konstruktion zusammenhängt. In der Schweiz meldet das BAG inzwischen einen Anteil von 3,6 Prozent Omikron-Fällen, Tendenz steigend.

Sehr vieles ist noch unklar, was die neue Variante aus Südafrika betrifft, betonte der Virologe Volker Thiel gestern an einer Omikron-Veranstaltung der Universität Bern. Das geht schon bei der Herkunft los. Woher die Variante kommt, ist gemäss der Berner Epidemiologin Emma Hodcroft sehr schwierig festzustellen, weil Omikron keine Verwandte unter den anderen besorgniserregenden Varianten hat. Vielleicht stamme sie von immunsupprimierten Menschen, deren Immunsystem nicht richtig arbeitet. Oder allenfalls aus einem Tierreservoir, so wie sich im vergangenen Jahr eine Variante unter dänischen Nerzen breitgemacht hat. Emma Hodcroft sagte:

«Eventuell hat Omikron aber unentdeckt zirkuliert. Das würde bedeuten, dass die Variante auch in unserer Gegend schon länger existiert.»

Sicher gilt, dass die Variante sehr ansteckend ist. In Südafrika hat sich Omikron in verschiedenen Regionen schnell ausgebreitet. In Delta-dominierten Regionen stoppte Delta, während sich Omikron verbreitet hat. «Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass Omikron einen Wachstumsvorteil gegenüber Delta hat», sagte der Epidemiologe Christian Althaus in Bern.

Noch zu wenige Patienten, um Aussagen zur Erkrankung zu machen

Diesen Übertragungsvorteil zeigen zum einen die epidemiologischen Beobachtungen in Südafrika, aber auch die Tatsache, dass das Virus wegen der Veränderungen im Stachelprotein wirksamer an menschliche Zellen bindet. Zudem befürchtet man auch, dass Antikörper diese Variante schlechter neutralisieren könnten. Das könnte bedeuten, dass die Impfung oder die Immunität nach einer Genesung schlechter gegen Omikron schützt. Noch lägen aber keine konkreten quantitative Informationen zur Übertragungsrate von Omikron, dem Ausmass der Immunflucht, oder der Schwere von Erkrankungen vor, schreibt die Covid-19-Taskforce in ihrem aktuellen wissenschaftlichen Update. Letzteres bestätigte der Berner Virologe Volker Thiel. Um über den Schweregrad von Omikron etwas zu sagen, brauche es mehr Patienten und eine gewisse Zeit, um deren Verlauf im Spital zu beobachten.

Erste Studienresultate von Biontech/Pfizer

Südafrikanische Forscher hätten in ersten Untersuchungen gesehen, dass die Antikörper im Blut eine gewisse Kraft gegen Omikron haben und die neue Variante neutralisieren. Aber nicht alle Antikörper seien wirksam, sagte Thiel. Die Immunantwort gegen Omikron sei wohl schwächer, «aber eine gewisse Antikörper-Antwort verbleibt». Noch müsse man abwarten, wie gut die T-Zellen auf Omikron reagierten. «Geimpfte haben wohl einen gewissen Schutz gegen Omikron, wie gross, wage ich nicht zu sagen», sagte Thiel.

Derweil sind gestern die ersten Studienresultate von Biontech/Pfizer zur Impfwirkung publiziert worden. Die Untersuchungen zeigen, dass doppelt Geimpfte deutlich niedrigere Neutralisierungstiter gegen Omikron haben. Übersetzt heisst das, dass sie gegen diese Variante schlechter geschützt sind als gegen andere Mutanten. Die gute Meldung ist aber, dass die Daten auch zeigen, dass eine dritte Dosis die Menge der neutralisierenden Antikörper im Vergleich zu zwei Dosen um das 25-fache erhöht, wie die Pharma-Unternehmen schreiben.

Ugur Sahin ist zuversichtlich, dass die Impfung wirkt

Zitiert wird im «Spiegel» der Biontech-Gründer und Impfstoff-Entwickler Ugur Sahin: «Diese ersten Daten lassen darauf schliessen, dass eine Auffrischungsimpfung immer noch einen ausreichenden Schutz gegen eine durch die Omikron-Variante ausgelöste Erkrankung jeglicher Schwere bieten kann.»

Der Grund dafür liegt laut Biontech bei der T-Zell-Antwort nach der Impfung. Diese Zellen der Immunabwehr erkennen nach der Impfung ebenfalls das Spike-Protein des Virus. Laut den beiden Unternehmen sind 80 Prozent der Oberflächenmerkmale, die diese T-Zellen erkennen, bei Omikron unverändert. Also könnte eine zweifache Impfung gemäss Biontech vermutlich immer noch Schutz gegen eine schwere Covid-19-Erkrankung bieten.

Auf jeden Fall müssten wir immer wieder mit neuen Varianten rechnen, sagte Thiel. So wie sich die Vogelgrippe dauernd verändere, werde das auch Sars-CoV-2 tun. Deshalb müssten die Impfstoffe wohl jährlich angepasst werden. «Für diese Welle wird es keinen neuen Impfstoff mehr geben. Aber nächsten Herbst sollte er bereitstehen», sagte Thiel.

