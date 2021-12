Task Force möchte schon nach drei bis vier Monaten boostern

Booster Covid-19-Taskforce möchte die Auffrischimpfung schon nach drei bis vier Monaten Die Menschen in der Schweiz sollen sich boostern lassen, bevor sie sich mit Omikron anstecken, sagte die Taskforce-Chefin Tanja Stadler. Anfang Januar wird die neue Variante wohl dominieren. Bruno Knellwolf 14.12.2021, 18.36 Uhr

Noch muss in der Schweiz sechs Monate auf die Auffrischimpfung gewartet werden. In Grossbritannien sind es nur drei Monate. Paul Sancya / AP

In Grossbritannien explodieren die Omikron-Zahlen. In London gehen schon die Hälfte aller Fälle auf die neue Variante zurück. Um die weitere Ausbreitung zu bekämpfen, dürfen sich die doppelt Geimpften in England nun schon drei Monate nach der zweiten Dosis boostern lassen.

Omikron könnte bald auch in der Schweiz zur dominanten Variante werden, sagte Tanja Stadler, die Leiterin der Covid-19-Taskforce am Dienstag in Bern. Und deshalb sagte sie auch:

«Um die Zahl der Infektionen zu verringern, sollte man die dritte Impfung machen bevor die Menschen mit Omikron in Kontakt kommen.»

Noch präziser wird die Taskforce in ihrer Beurteilung der epidemiologischen Lage: Die aktuelle Datenlage zu Omikron lege nahe, dass eine dritte Impfdosis die zu erwartete Krankheitslast durch Infektionen mit Omikron reduzieren kann. «Eine massive Erhöhung der Impfgeschwindigkeit und ein Verkürzen des Abstands zwischen zweiter und dritter Impfung auf 3 bis 4 Monate würde erlauben, dass ein grösserer Teil der Geimpften ihre dritte Dosis erhalten, bevor sich sich mit Omikron anstecken», schreiben die Wissenschafterinnen und Wissenschafter der Taskforce.

Mit einer vorgeschlagenen Verkürzung der Wartefrist widerspricht die Taskforce den Empfehlungen der Impfkommission und des BAG, die sechs Monate verlangen.

Im Januar die bestimmende Variante

Zwar sei die neue Variante erst seit knapp drei Wochen bekannt. Aber sie gehe davon aus, dass Omikron schon Anfang Januar 2022 bestimmend sein werde, sagte die ETH-Professorin Stadler. Denn Omikron ist auch in der Schweiz und wurde im Abwasser von Basel nachgewiesen. Und wenn diese Variante dominant werde, müsse man mit schnell ansteigenden Fallzahlen rechnen und verspätet mit Hospitalisationen. Tatsächlich verdoppeln sich die Fallzahlen mit Omikron in Grossbritannien alle zwei bis vier Tage. Zwar sei noch vieles unklar, was die neue Variante betreffe, doch müsse man davon ausgehen, dass die Impfung weniger gut schützt als gegen Delta.

Der Impfschutz gegen Delta liegt nach vier Monaten immer noch zwischen 70 und 75 Prozent. Gegen Omikron wären es nach vier Monaten nur nur noch 10 bis 50 Prozent. «Mit einer dritten Impfung kann man das wieder auch 60 bis 85 Prozent erhöhen und ist so gut geschützt wie nach einer doppelten Impfung gegen Delta.

Neue Impfstoffvariante frühestens im Frühling

Wie gut die Impfung vor schweren Verläufen bei Omikron schützt, lässt sich jetzt noch nicht sagen. Schützt sie so wie gegen Delta, wird die grosse Krankheitslast weiterhin hauptsächlich bei der nicht-immunisierten Bevölkerung liegen. Schützt die Impfung schlechter gegen schwere Erkrankung als bei Delta, braucht es angepasste Impfstoffe und die kommen nach Tanja Stadler frühestens im Frühling. Also müssten in diesem zweiten und schlechteren Fall die Kontakte noch mehr reduzieren.

Entscheidend ist gemäss der Taskforce nun aber, möglichst viele Menschen zu impfen die geimpften so schnell wie möglich zu boostern.

BAG will nicht auf vier Monate verkürzen

Doch von einer Verkürzung der Wartefrist wollte Virginie Masserey vom BAG gestern nichts wissen: «Die Swissmedic erlaubt die Auffrischimpfung nach sechs Monaten», sagte die Leiterin Infektionskontrolle. Somit wird das vorderhand auch so bleiben, Diese Haltung hat auch der Chef der Impfkommission Christoph Berger in dieser Zeitung so vertreten.

Somit müsste die Swissmedic also die Zulassung ändern. Dafür gibt es gemäss Alex Josty von Swissmedic keinen Antrag. Allerdings könnte die Boosterimpfung auch ohne neue Zulassung früher ermöglicht werden. «Wenn eine Booster-Impfung innerhalb von sechs Monaten nach der 2. Impfung vorgenommen wird, ist das eine «Off-Label-Anwendung»», erklärt Josty.