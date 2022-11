Die Menschheit wächst auf 8 Milliarden Menschen

Bevölkerungswachstum Wie die Menschheit auf acht Milliarden Menschen angewachsen ist Die Bevölkerung wächst und wächst, die 8-Milliarden-Grenze haben wir erreicht. Der Blick zurück in der Menschheitsgeschichte zeigt, wie wenig sich der Homo sapiens trotz digitalem Zeitalter verändert hat. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 15.11.2022, 05.00 Uhr

Die bevölkerung wächst und wächst. Getty

Der 8000. Mensch – zirka 190'000 Jahre v. Chr.

Population:

Die ältesten Hominiden traten vor etwa 7 Millionen Jahren auf, die frühesten Arten der Gattung Homo etwa vor 2 Millionen Jahren. Der Homo erectus war der erste aufrechte gehende Mensch, aus ihm entwickelt sich der moderne Homo sapiens vor etwa 190'000 bis 100'000 Jahren. Dieser hat alle anderen Zweige der Homo überlebt. Wo genau in Afrika der erste Homo sapiens gelebt hat, lässt sich gemäss Christoph Zollikofer von der Universität Zürich nicht sagen, und auch nicht wie dieser ausgesehen hat. Man spricht hier nicht wie in der Bibel von «Adam und Eva», sondern von einer Population.

Und die Gründerpopulation des modernen Menschen könnte «zu Beginn» nach Zollikofer tatsächlich etwa 5- 10'000 Menschen betragen haben. Die Genomanalysen unserer Vorfahren zeigen, dass es über die Jahrtausende immer wieder Schwankungen der Populationsgrössen gegeben hat. Dabei sind sogenannte Flaschenhalseffekte zu sehen. Das sind Zeiten, in denen die menschliche Population auf eine kritische Grösse geschrumpft ist. Zum Beispiel durch den Toba-Vulkanausbruch vor 74'000 Jahren oder durch Klimaschwankungen.

Der 80-Tausendste Mensch – zirka 58'000 Jahre v. Chr.

Lebenserwartung:

Zur Lebenserwartung der ersten Homo sapiens haben die Anthropologen keine Daten. Wahrscheinlich lebte der Homo sapiens länger als der Vorgänger, der Homo erectus. «In den heute noch lebenden Jäger-Sammler-Gesellschaften ohne moderne Medizin ist die maximale Lebensspanne etwa gleich hoch wie in postindustriellen Gesellschaften», sagt der Anthropologe. Das bedeutet eine Lebensspanne von maximal 100 Jahren. Die Lebenserwartung, welche die Umwelteffekte berücksichtigt, war aber wegen der hohen Kindersterblichkeit viel tiefer. Sie lag bei 25 bis 35 Jahren, so wie in heutigen Jäger- und Sammler-Gesellschaften. «Und wie bei wild lebenden Schimpansen», ergänzt Zollikofer. Wenn ein Jäger oder eine Sammlerin also die kritische Phase der Kindheit überlebt hat und nicht durch Krieg, Unfall oder Krankheit früher starb, konnte ein Mensch der Altsteinzeit so lang leben wie wir.

Intelligenz:

Auch die Intelligenz war nicht unterschiedlich zu heute. Ohne Google waren sie vielleicht noch intelligenter, weil sie viele individuelle Kenntnisse und Fähigkeiten brauchten, um zu überleben.

Der 8.-Millionste Mensch – 8000 Jahre v. Chr.

Bevölkerung:

In der Altsteinzeit rechnet man, dass ein Individuum pro 100 Quadratkilometer gelebt hat. Das ist die kleinste Populationsdichte von heute noch lebenden Jäger- und Sammler-Gesellschaften. Das bedeutet, dass damals eine Gruppe von 50 Menschen eine Fläche von 5000 Quadratkilometern brauchte, um zu überleben. 80'000 Menschen hätten damals in der Altsteinzeit somit die Fläche von Afrika gebraucht. Als die 80'000er-Grenze erreicht wurde, sind sie wohl aus Afrika weitergezogen nach Eurasien.

Ernährung:

Die altsteinzeitliche Ernährung war sehr divers, und es gibt viele Hypothesen darüber. Gemäss dem israelisch-amerikanischen Archäologen Ofer Bar-Yosef wurde gegessen, was da war.

Geschlechter:

Über Matriarchat/Patriarchat lässt sich in der Altsteinzeit nur wenig sagen. Sind zum Beispiel die «Venusfiguren» eher Ausdruck des patriarchalen Blicks oder der matriarchalen Stärke? «Heutige Jäger- und Sammler-Gesellschaften sind eher egalitär, aber Männer bleiben eher in ihrer Gruppe, während die Frauen in andere Gruppen einheiraten», sagt Zollikofer.

Der 800. Millionste Mensch – zirka 1770

Lebenserwartung:

Schon 10'000 Jahre zuvor begann die Sesshaftigkeit und die Domestizierung von Tieren und Pflanzen. Die Leute mussten arbeiten, um zu überleben. Das war auch im 18. Jahrhundert noch so, und die Lebenserwartung war nicht höher als in heutigen Jäger- und Sammler-Gesellschaften, also ungefähr bei 25 bis 35 Jahren. Die Kindersterblichkeit war hoch, und in diesem Jahrhundert voller politischer Wirren starben viele früh auf den Schlachtfeldern und bei Hungersnöten. Die bis anhin aufgrund der geringen Reisetätigkeit multipolare Welt wurde immer mehr von Europa dominiert. In Europa selbst bekriegten sich die adeligen Herrscher der Habsburger, Preussen, Russen, Franzosen. Die Briten wurden die grösste Kolonialmacht. Ende des Jahrhunderts wurde die Welt durch die Aufklärung und die Französische Revolution geprägt.

Ernährung:

Um 1770 gab es viele Hungerjahre. Fleisch gab es für «heilige Zeiten» – Hochzeiten und Weihnachten. Gekochtes Rindfleisch gab es aber öfters. Ansonsten dominierten in unseren Breiten Mehlspeisen in Verbindung mit Gemüse und auch Früchtekompott.

Der 8. Milliardste Mensch 2022

Lebenserwartung:

Die moderne Medizin macht es möglich, dass die Lebenserwartung weiter ansteigt. Die Unicef berechnet jeweils die Lebenserwartung von Neugeborenen. Weiterhin ist diese je nach Geburtsort unterschiedlich. Im Wohlstandsland Schweiz liegt sie bei 94,8 Jahren. Ein frisch geborener Weltbürger kann mit 82 Jahren rechnen. Spitzenreiter ist Hongkong mit 100,2 Jahren, während die Zentralafrikanische Republik mit 61,1 Jahren die tiefste Lebenserwartung hat.

Ernährung:

Von den 8 Milliarden Menschen hat eine Milliarde Hunger, ein grosser Teil ist dagegen verschwenderisch. Werden ab 2050 nochmals zwei Milliarden dazukommen, wird der Mensch seine Intelligenz noch mehr für eine Versorgung einsetzen müssen, die nicht nur die Mäuler stopft, sondern dabei auch die Umwelt und Ressourcen schont. Hightech- und Biolandwirtschaft sind gefragt: Stopp des Flächenverbrauchs, Steigerung der Erträge, effizientere und nachhaltigere Nutzung von Wasser und Dünger, Umstellung der Ernährungsgewohnheiten, Stopp der Vernichtung von Lebensmitteln.

