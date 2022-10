Benissimo, Beni Turnheer und das Lagerfeuer

Benissimo-Revival Es braucht bloss einen Funkten Nostalgie: «Beni National» entzündet das Lagerfeuer «Benissimo» feiert ein Comeback - und wir sind dabei. Die Zeit des linearen Fernsehens ist vorbei. Umso schöner ist es, sich einen Abend am «moderne Lagerfeuer» zu wärmen. Raffael Schuppisser 15.10.2022, 05.00 Uhr

Das Lagerfeuer ist längst erloschen. Nur ein bisschen Glut liegt noch da. Zum Glück aber steht im Keller noch eine Kiste altes Holz. Die ist schnell herbeigeschafft und bald lodert die Flamme wohlig warm – wenn auch nur für einen letzten kurzen Moment.

Am Samstagabend kehrt «Benissimo» für eine Sendung zurück. Familien werden sich dann in ihren Stuben um das «moderne Lagerfeuer», wie Medienwissenschafter das Fernsehen einst genannt haben, versammeln und sich von «Beni National» einen Abend unterhalten lassen. Ein bisschen nostalgisch werden sie sich daran erinnern, wie schön das Fernsehzeitalter doch war mit seinen grossen Unterhaltungskisten. Ausgehen war da keine Option, schliesslich hatte man ein Los gekauft. Nichts Schlimmeres, als sich auszumalen, Beni riefe an und keiner wäre zuhause! Also vor der Kiste ausharren.

Man sieht rasch: «Benissimo» ist zum Anachronismus geworden. Es ist ein Relikt aus einer Zeit, als es noch keine Mobiltelefone und keine Online-Casinos gab. Das lineare Fernsehen ist tot. Selbst die zweite Staffel der schrägen SRF-Erfolgsserie «Tschugger» gibt’s schon lange im Internet zu sehen, bevor sie auf dem Sender ausgestrahlt wird.

Streaming-Portale sorgen für individuelle Berieselung statt kollektiver Ektase. Das Programm zerfällt in tausendundeine Serie – für jeden Geschmack ist etwas dabei. An eine neue grosse Unterhaltungsshow traut sich keine Fernsehanstalt mehr. Es bleibt bei kurzen Revivals von «Benissimo», «Wetten, dass.. ?» oder «TV Total». Das Lagerfeuer wird nur noch durch einen Funken Nostalgie entzündet.