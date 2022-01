Warum im Südpazifik soviel Vulkan im Meer brodeln

Vulkan Ausbruch eines Unterwasserriesen Riesige Kräfte: Unter dem Hunga Tonga-Hunga Ha’apai-Vukan stossen zwei Erdplatten schneller zusammen als irgendwo sonst. Roland Knauer 17.01.2022, 20.45 Uhr

Eine Satellitenaufnahme des Ausbruchs vom 15. Januar 2022 Tonga Meteorological Services Ha / EPA

Sein Namen ist ein echter Zungenbrecher, trotzdem dürfte die Welt diese Bilder so schnell nicht vergessen: Der Mega-Ausbruch am Samstag von Hunga Tonga-Hunga Ha’apai war Tausende Kilometer weit zu hören. Eine gewaltige Asche-Dampf-Wolke stieg wie ein Atompilz kilometerweit hoch bis in die Stratosphäre. Die Eruption löste Flutwellen aus und versetzte viele Pazifik-Staaten in Alarmbereitschaft.

Nach Angaben des neuseeländischen Hochkommissars, lag die Hauptstadt Nuku’alofa unter einer Ascheschicht begraben und wirkte wie eine «Mondlandschaft. «Das könnte der stärkste Vulkan-Ausbruch seit der Eruption des Pinatubo auf den Philippinen im Juni 1991 sein, bei der die Asche sogar 34 Kilometer Höhe erreichte», meint Philipp Brandl vom Zentrum für Ozeanforschung Kiel.

Ring of Fire: Eine Kette von 80 Vulkanen

Zum Glück liegt der Hunga Tonga-Hunga Ha’apai-Vulkan mitten in der Südsee in einer Region mit wenigen Inseln, sein gewaltiger Ausbruch richtete daher nach vorläufigen Angaben wohl nur geringe Schäden an.

Der Ausbruch auf Tonga (rechts im Bild) war bis nach Neuseeland und Australien (links, rot) spürbar. AP

Die Inseln des Tonga-Archipels gehören zu einer langen Kette von mehr als 80 Vulkanen, die sich im Süd-Pazifik über rund 3000 Kilometer bis zur Nordinsel Neuseelands zieht. Dort liegt White Island, die als eine der am häufigsten besuchten aktiven Vulkaninseln der Welt gilt. Normalerweise beobachten Tagestouristen dort einen dampfenden Kratersee und Schwefel-haltige Gase, die aus dem Untergrund zischen. Ungefährlich ist diese Touristenattraktion aber nicht. Im Dezember 2019 traf eine heftige Eruption eine Touristengruppe und kostete 22 Menschen das Leben. Anscheinend haben die Forschenden den Ausbruch nicht kommen sehen. Denn genau wie der Ausbruch des Hunga Tonga-Hunga Ha’apai finden die meisten Eruptionen unter den Wellen des Pazifiks statt. Nur an wenigen Stellen ragen die Spitzen der Vulkane nämlich über den Meeresspiegel auf.

Erdplatten krachen hier schnell und mit Kraft zusammen

Diese Unterwasservulkane, die so klangvolle Namen wie Rumble III oder Rumble V tragen, entstehen durch einen Prozess tief im Erdinneren: Dort stösst eine gigantische Platte, die auf tieferen Schichten des Erdinneren gleitet und auf ihrem Rücken grosse Teile des Pazifiks trägt, mit anderen Erdplatten zusammen, die Australien, Neuseeland und Teile des südwestlichen Pazifiks beherbergen. Solche Platten-Kollisionen gibt es auf dem Globus zwar relativ häufig. «Nirgendwo sonst aber stossen zwei Platten mit einer so hohen Geschwindigkeit zusammen, die in der Nähe der Tonga-Inseln 24 Zentimeter im Jahr beträgt», erklärt Cornel de Ronde vom neuseeländischen Geoforschungszentrum.

Wie der Zusammenprall zweier Dampfwalzen in Zeitlupe

Das Ganze ähnelt dem Zusammenprall zweier Dampfwalzen in Zeitlupe. Allerdings prallt die pazifische Platte nicht frontal auf die weiter westlich liegenden Platten, sondern taucht schräg unter diesen ab. Im Laufe der Jahrmillionen hebt sie so einen alten Inselbogen im Süd-Pazifik langsam in die Höhe, aus dem sich eine Reihe von flachen Korallen-Atollen bildeten, die Geografen als Tonga-Inseln kennen.

Gleichzeitig gleitet die pazifische Platte schräg immer tiefer in das Erdinnere hinein. An der Kollisionsstelle mit der australischen Platte entsteht dabei ein Graben im Meer, dessen Grund im «Witjas-Tief 2» 10882 Meter unter dem Spiegel des Pazifiks liegt. Nur an einer einzigen Stelle der Welt geht es unter Wasser noch ein paar Meter weiter in die Tiefe. Hinter dieser Tonga-Kermadec-Tiefsee-Rinne taucht die pazifische Platte langsam tiefer unter die australische.

Durch den enormen Druck verflüssigt sich das Gestein

Dort aber steigt mit jedem weiteren Kilometer der Druck und presst Wasser aus der absinkenden Platte in die darüber liegende. Diese beginnt dadurch langsam zu schmelzen. Das zähflüssige Gesteins ist ein klein wenig leichter als das gleiche Volumen festen Gesteins und beginnt daher, langsam in die Höhe zu steigen. «Magma» nennen Geologen diese rotglühende Masse, die schliesslich oben ankommt und dort nicht nur Schwefelgas-Fontänen, sondern auch Untersee-Vulkane wie White Island oder Hunga Tonga-Hunga Ha’apai füttert.

Eine Satellitenaufnahme des Unterwasservulkans Hunga Tonga Hunga Ha'apai vom 17. November 2021. Planet Labs Pbc / AP

Der Vulkan ist ein wahrer Unterwasser-Koloss: 1800 Meter hoch und 20 Kilometer breit erhebt er sich unter der Wasseroberfläche.

Seit 2015 am brodeln und spucken

Erstmals hatte der Vulkan 2009 bei einer Eruption die Meeresoberfläche durchbrochen. Zum Jahreswechsel 2014-2015 begann er wieder zu brodeln und spuckte wochenlang Schlamm- und Aschefontänen aus dem Pazifik. Die Eruption förderte damals monatelang Material an die Oberfläche, bis schliesslich eine neue, zwei Kilometer lange Insel entstand – die sich zum Erstaunen von Experten über die Jahre stabilisierte.

Eine Satellitenaufnahme des Unterwasservulkans Hunga Tonga Hunga Ha’apai wenige Stunden vor dem Ausbruch am 15. Januar 2022. Planet Labs Pbc / AP

Dieser Vulkan bricht offensichtlich ungefähr alle tausend Jahre mit gewaltigen Eruptionen aus, hat Shane Cronin von der Auckland University in Neuseeland berechnet. «Um solche Vulkane gut zu überwachen, benötigen wir ein engmaschiges Netz von Stationen, die kleine Erschütterungen aufzeichnen, wenn das Magma im Untergrund vordringt», erklärt Vulkan-Forscher Philipp Brandl. Da von der Kraterwand des Hunga Tonga-Hunga Ha’apai aber nur zwei kleine Inselchen über die Wellen des Pazifik ragen und Unterwassermessungen sehr komplex und auch teuer sind, gab es dort keine engmaschige Überwachung. Der Hunga Tonga-Hunga Ha’apai brach daher am 19. Dezember 2021 unverhofft wieder aus. Nach diesen Eruptionen folgten weitere, bis der Vulkan am 15. Januar mit einem gewaltigen Ausbruch seine Aschewolke bis in die Stratosphäre jagte.

Unklar ist nun, ob der jüngste Ausbruch den Höhepunkt der Aktivität darstelle – möglicherweise bleibe der Vulkan aber nun Wochen oder sogar Jahre unruhig.