Astro-Week: Das Wochenhoroskop vom 11. bis 17. Juli 2022

AG-Schwingfest-Ticker Stargast Pirmin Reichmuth mit makelloser Bilanz ++ Die Aargauer Eidgenossen auf Kurs ++ Das ganze Fest im Livestream

Die Schwinger treffen sich in Beinwil/Freiamt zum Aargauer Kantonalschwingfest. Über 6000 Zuschauer sind in der wunderbaren Arena zugegen. Alle News und Reaktionen in unserem Liveticker.