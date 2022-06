Neue Corona-Welle: Braucht es wieder Masken?

Antworten zu Covid-19 Grosse Verunsicherung wegen neuer Coronawelle: Darf man sich noch die Hand geben? Und was ist mit den Masken? Das sind die richtigen Verhaltensregeln In Portugal und Südafrika hat die Omikron-Untervariante BA.5 eine neue Infektionswelle ausgelöst. Und auch bei uns steigen die Fallzahlen. Infektiologen und das BAG zum angebrachten Coronaverhalten. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 23.06.2022, 05.00 Uhr

Die Fallzahlen steigen wieder an. Kommt die Maske an einzelnen Orten wieder zurück? Valentin Hehli / MAN

24'707 neue Coronainfektionen innerhalb einer Woche hat das BAG am Dienstag gemeldet. Ansteigend sind auch die Hospitalisationen. Mit 251 Covid-Patienten gab es 61 Prozent mehr Spitaleinlieferungen als in der Vorwoche. Seit Anfang Juni steigen die Fallzahlen wieder leicht an. Verantwortlich dafür ist die neue Untervariante BA.5 des Omikron-Coronavirus, die in Portugal und Südafrika zu einer neuen Infektionswelle geführt hat.

Die Gefahr eines schweren Verlaufs nach einer Infektion mit der Untervariante BA.5 entspreche etwa jener während der gesamten Omikronwelle, sagt Walter Zingg von der Klinik für Infektionskrankheiten am Universitätsspital Zürich. Abschliessend könne man das aber noch nicht sagen. «Es gibt auch Hinweise, dass etwas mehr Lungenentzündungen zu erwarten sind», sagt Zingg. Aktuell weisen viele Erkrankte durchaus Symptome auf, meist milde. Menschen mit einer relevanten Einschränkung des Immunsystems, zum Beispiel nach Organtransplantation, könnten noch immer ernsthaft an Covid-19 erkranken, sagt der Leiter der Spitalhygiene am Unispital.

Simon Ming vom BAG ergänzt: «Es gibt aktuell keine Hinweise, dass die Untervarianten BA.4 oder BA.5 bei einer Infektion schwerere Krankheitsverläufe als die bisherigen Omikron-Varianten BA.1 und BA.2 verursachen.» Eine vollständige Impfung oder Genesung schütze zwar kaum vor einer Ansteckung respektive Reinfektion mit den aktuell zirkulierenden Viren. «Aber eine vollständige Impfung mit einer Grundimmunisierung und Booster gibt gemäss aktuellem Wissen einen gewissen Schutz vor schwerer Erkrankung.» Klinische Daten zur Wirksamkeit gegen die Untervarianten BA.4 und BA.5 stehen noch aus.

«Ja, das sollte es», sagt der Infektiologe Zingg. Es sei vor allem sinnvoll, andere nicht zu gefährden, wenn man selbst Krankheitssymptome aufweise. Die Abstandsregeln, soweit überhaupt anwendbar, gelten für Zingg noch immer. Gemäss Ming vom BAG gelten immer noch die gleichen Grundprinzipien: Sich nach Plan impfen lassen, Räume mehrmals lüften und weitere bekannte Hygienemassnahmen.

«Bei jedem Krankheitssymptom, das auf eine Infektion schliessen lässt», erklärt Zingg. «Die Positivitätsrate liegt aktuell bei 50 Prozent! Das zeigt, dass viel zu wenig getestet wird, und wohl zu viele Menschen durch Unachtsamkeit anderer exponiert werden».

«Besonders gefährdete Personen oder solche mit engem und regelmässigem Kontakt zu Risikopersonen sollten sich bei Symptomen testen lassen, da je nach Situation auch Möglichkeiten zu einer Frühtherapie zur Verfügung stehen», sagt Stefan Kuster.

Das BAG unterscheidet auf seinem Merkblatt zwischen besonders gefährdeten und ungefährdeten Personen. Ungefährdete Personen müssen sich demnach bei Symptomen nicht zwingend testen lassen, können das aber tun, wenn sie möchten. Das gilt auch nach einem Kontakt mit einer infizierten Person. Besonders gefährdete Personen sollten sich bei Symptomen sofort testen lassen, wenn möglich mit einem PCR-Test.

«Schmierinfektionen sind möglich, auch wenn das in der Diskussion etwas in den Hintergrund gerückt ist», sagt dazu der Infektiologe Walter Zingg. Das Händeschütteln sei ein zentraler Bestandteil unserer Kultur und werde Bestand haben. «Ich denke aber schon, dass man auf das Händeschütteln in der aktuellen Situation wieder verzichten sollte – oder sich danach die Hände desinfizieren sollte.» Relevanter als der Verzicht aufs Händeschütteln seien das regelmässige und gründliche Händewaschen, sagt Ming vom BAG.

«Im ÖV kann das Maskentragen Sinn machen; immerhin sind Busse, Trams und Züge aktuell wieder sehr gut besetzt», sagt Zingg.

«Die Isolationspflicht ist in der Tat aufgehoben», sagt Ming vom BAG. «Allerdings empfehlen wir Folgendes: Wenn Sie sich krank fühlen, sollten Sie zu Hause bleiben und Kontakte vermeiden oder reduzieren. Vor allem dann, wenn es sich dabei um besonders gefährdete Personen handelt.»

Der Zürcher Infektiologe Zingg sagt: «Wir gehen nicht mehr zur Isolationspflicht zurück – aber nur weil die Pflicht aufgehoben ist, heisst das nicht, dass man mit Krankheitssymptomen oder gar einem positiven Test arbeiten gehen oder andere Personen treffen soll.» Krank sollte man möglichst zwei Tage über die starken Symptome hinaus zu Hause bleiben. «Ich bin mir bewusst, dass es hier von den Arbeitgebern Einschränkungen gibt, aber wir sollten zum aktuellen Zeitpunkt wieder vorsichtiger sein», sagt Zingg.

