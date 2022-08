Rast-Gate und Sanna Marin: Die Debatten sind sich ähnlich

Analyse Was Rastalocken und eine tanzende Präsidentin mit Donald Trump zu tun haben Es gibt keinen Grund, dass eine Regierungschefin nicht tanzen darf und weisse Musiker keine Rastalocken tragen dürfen. Punkt. Dass wir dennoch weiter diskutieren, ist gut. Denn die Debatte hat einen tieferen Grund. Raffael Schuppisser Jetzt kommentieren 23.08.2022, 20.00 Uhr

In Finnland feiert Ministerpräsidentin Sanna Marin an einer Privatparty ausgelassen und wird beim Tanzen gefilmt. Die Wogen gehen hoch.

In Zürich und Bern werden die Konzerte von weissen Musikern gecancelt, weil sie Rasta­locken tragen. Die Wogen gehen hoch.

So unterschiedlich die beiden Fälle auf den ersten Blick auch scheinen, sie haben einiges gemeinsam. Beide Male geht es um Freiheit. Um die Freiheit des Einzelnen, sich entfalten, ausleben, ja leben zu dürfen, wie man es für richtig hält – solange man dabei gegen keine Gesetze verstösst. Diese Freiheit gilt sowohl für Regierungschefinnen als auch für weisse Reggae-Musiker. Darüber – und das ist die zweite Gemeinsamkeit – ist sich die übergrosse Mehrheit einig.

Abgesehen von einigen finnischen Oppositionspolitikern, die das Tanzvideo zum Skandal hochstilisieren wollen, um daraus Kapital zu schlagen, findet kaum jemand, dass eine Regierungschefin an einer Privatparty nicht feiern und tanzen darf. Und ausser ein paar Anonymen, die sich unwohl fühlen, wenn ein weisser Musiker Dreadlocks oder die Comedian Nadeschkin eine Rasta-Perücke trägt, stört sich kaum jemand daran

98 Prozent solidarisieren sich mit den weissen Rasta-Trägern

In einer Onlineumfrage der «Luzerner Zeitung» fanden 98 Prozent, dass Konzerte nicht abgebrochen werden sollten, wenn es Gästen unwohl sei, weil ein weisser Musiker Dreadlocks trägt. Und in Finnland scheint die Ministerpräsidentin nach ihren Tanzeinlagen noch beliebter zu sein.

Wir haben uns die Demokratie der Griechen kulturell angeeignet

Von rechts bis links sind sich fast alle einig. Man könnte also längst einen Schlussstrich unter die Debatte ziehen. Warum dreht sie sich immer weiter? Wegen der Medien, die sie bewirtschaften? Das ist nicht falsch, greift aber zu kurz. Die Medien schreiben so viel darüber, weil sich die Leserschaft dafür interessiert. Das zeigen die Auswertungen der Onlinezahlen. Es ist fast schon wie damals bei Greta oder bei Corona. Ausser dass die Meinungen nicht auseinandergehen.

Rührt das Interesse an Rasta-Gate und an Sanna Marin daher, dass die Debatten so schön von den eigentlichen Problemen ablenken? Krieg in Europa, Inflation, Energiemangel – es ist ja nicht so, dass wir keine hätten. Sie wiegen schwer, doch sind sie noch immer weit genug entfernt, dass man sich gerne in ein, zwei First-World-Problems hineinsteigert.

In der Tat wirkt vor allem Rasta-Gate wie eine Realsatire, wie eine Persiflage auf die kulturelle Verständigung. Einst waren es die (Spiess-)Bürger, die sich unwohl fühlten, wenn einer mit «Filzlocken» eine Beiz betrat. Wie ungepflegt der ist, soll er sich doch die Haare waschen! Nun sind es die linken Kulturverständiger, die sich unwohl fühlen, weil sich hier jemand die Frisur einer anderen Kultur «aneignet». Das mit der «kulturellen Aneignung» kann man weit treiben. Auch die Römer haben sich das Christentum angeeignet; und wir uns später die Demokratie der Griechen. Ohne Aneignung keine kulturelle Weiterentwicklung. Punkt.

Aber das wurde so ähnlich schon mehrfach gesagt und dennoch nie ein Punkt gemacht. Warum? Weil die Menschen hierzulande sehr sensibel reagieren, wenn die Freiheit eines Einzelnen grundlos oder masslos beschnitten wird. «Das darf man doch noch sagen!», ist dieser Tage ein oft gehörter Satz. Man darf doch noch «Mohrenkopf» sagen. Man darf doch noch in der Beiz rufen «Frölein, es Bier!», wie Göle, der Büetzer Bueb, es tut. Und man darf doch noch tanzen und Rastas tragen.

Kulturelle Übersensibilisierung führt zur Überreaktion

Es ist ein gutes Zeichen, dass in der Schweiz jede Einschränkung der (Ausdrucks-)Freiheit die Wogen hochgehen lässt. In den USA, wo die Debatte der kulturellen Aneignung losgetreten wurde, aber auch in England, wo man die Strömungen aus Übersee stets am schnellsten aufnimmt, wurde aus der Realsatire ironieloser Ernst. Die «Times» ermittelte bei englischen Universitäten über 1000 Bücher, die vom Lehrplan entfernt oder mit sogenannten «Trigger-Warnungen» versehen wurden, weil sich Leserinnen und Leser bei der Lektüre unwohl fühlen könnten.

Dass in den USA, in jenem Land, in dem die Wokeness-Bewegung am fortgeschrittensten ist, ein sexistischer Präsident wie Donald Trump gewählt wurde, zeigt, dass eine kulturelle Übersensibilisierung zu einer Überreaktion führen kann.

Dass wir uns einig sind und dennoch stets weiter­diskutieren, ist ein starkes Signal für den Stellenwert von Toleranz und Freiheitsliebe.

