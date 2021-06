Eine Impfung gegen Alzheimer macht Hoffnung

Alzheimer Demenz: Nach einem Alzheimer-Medikament macht nun eine Impfung weitere Hoffnung Eine slowakische Forschergruppe hat einen Impfstoff gegen Alzheimer entwickelt. Die ersten Studienresultate zeigen gute Resultate, eine heilsame Wirkung konnte allerdings nicht belegt werden. Bruno Knellwolf 16.06.2021, 11.39 Uhr

Der bekannte deutsche Schalke-04-Manager Rudi Assauer war ein prominenter Alzheimer-Betroffener. 2019 ist er 74-jährig gestorben. Rolf Vennenbernd / EPA

Vor einigen Tagen hat die US-Firma Biogen in den USA die Zulassung für den Wirkstoff Aducanumab erhalten. Ein Alzheimer-Medikament, das in der Schweiz von der Firma Neurimmune in Zusammenarbeit mit der Universität Zürich entwickelt worden ist. Nun kündigt ein slowakisches Forschungsteam des Pharmakonzerns AXON Neuroscience im Fachmagazin «Nature Aging» eine Impfung gegen die Demenz-Erkrankung an.