Ist Panik wegen der Affenpocken angesagt?

Viren Affenpocken: Die Angst geht um in Europa – doch Panik ist fehl am Platz Normalerweise verbreiten sich Affenpockenviren nicht ausserhalb Afrikas. Jetzt sind vier Kontinente und auch die Schweiz betroffen. Was bedeutet das für unseren Alltag? Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 27.05.2022, 16.00 Uhr

Hier wird auf Affenpocken getestet. Imago.

Ein Virus springt von Tieren auf Menschen über und diese stecken sich nun gegenseitig an. Das hatten wir doch schon vor zweieinhalb Jahren. Verständlich sind wir nun auf die Affenpockenviren sensibilisiert, die sich erstmals ausserhalb des afrikanischen Kontinents verbreiten – auch in der Schweiz. Die hässlichen Bilder wunder Haut mit den grossen Blasen, die zu Pockennarben werden, setzen viele in Angstmodus.

Pocken-Impfung auch gegen Affenpocken

Grossbritannien ergreift erste Massnahmen: Vulnerablen, älteren Personen wird die Möglichkeit geboten, sich gegen Pocken zu impfen. Die Impfung gegen Menschenpocken hat dieses globale, tödliche Virus bis Ende der 1980er-Jahre ausgerottet. Der Impfstoff wirkt bis zu 85 Prozent auch gegen die Affenpocken.

In der Schweiz sind spezielle Massnahmen aber nicht nötig. Zum einen sind hierzulande über 50-Jährige in Kindertagen gegen Pocken geimpft worden und somit noch geschützt. Und auch wenn Affenpockenviren in seltenen Fällen zum Tod von Kindern und Risikopersonen führen, sind sie deutlich harmloser als Pockenviren.

Übertragung weniger leicht als bei Corona

In Afrika gelingt es zudem, die immer wieder aufflammenden Ausbrüche von Affenpocken zu stoppen, indem die Infizierten schnell isoliert werden. Die Orthopoxviren, welche die Affenpocken auslösen, sind zudem nicht so leicht übertragbar wie Coronaviren. Dass sich das Virus verändert haben könnte und sich deswegen leichter überträgt, bezweifeln erfahrene Epidemiologen.

Eine Ausbreitung auf vier Kontinenten ist zwar aussergewöhnlich – ein Auge auf die Verbreitung des Virus zu werfen, lohnt sich deshalb. Panik ist aber fehl am Platz, eine Pandemie ist nicht zu erwarten.

Bruno Knellwolf bruno.knellwolf@chmedia.ch

Typisches Symptom für Affenpocken. WHO/Nigeria Centre of Disease Control

