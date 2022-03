50 Jahre «Der Pate»: Beweisen Sie in unserem Quiz Ihr Filmwissen

Quiz Zum 50. Jahrestag: Wie gut kennen Sie den Film «Der Pate»? Vor einem halben Jahrhundert kam DER Mafia-Film ins Kino: «Der Pate» gilt nach wie vor als Hollywood-Meisterwerk und mit unserem Quiz können Sie sich als Fan beweisen. Nadja Zeindler 24.03.2022, 16.08 Uhr

Marlon Brando gewann für seine Rolle als Mafia-Oberhaupt Don Vito Corleone einen Oscar als bester Hauptdarsteller. imago

«Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann.» Diesen Satz aus «Der Pate» hat wohl fast jeder zumindest schon mal gehört. Vor 50 Jahren, am 24. März 1972 kam der Film erstmals ins Kino und wurde praktisch vom ersten Moment an zum Klassiker. Doch der Start war holprig. Regisseur Francis Ford Coppola floppte zuvor mit mehreren Filmen an den Kinokassen, Marlon Brando galt als Star von gestern und Schauspieler Al Pacino, James Caan und Diane Keaton waren noch keine berühmten Schauspieler.