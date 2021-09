Schweizer Promis erzählen wie sie den 11. September erlebt haben

11. September Wo waren Sie, als es geschah? Schweizer Promis erzählen, wie sie den Tag vor 20 Jahren erlebt haben Ob Politiker, Journalist, Mediensprecher oder Sportler – die Ereignisse am 11. September liessen niemanden kalt. Wir haben 8 prominente Schweizerinnen und Schweizern gefragt, wie sie den Tag in Erinnerung haben. 10.09.2021, 16.30 Uhr

Justiz- und Polizeidirektorin

Peter Klaunzer/Keystone

«Ich war damals St. Galler Regierungsrätin. Am 11. September 2001 fand das traditionelle Treffen der drei Regierungen von AI, AR und SG in der Kaserne Neuchlen-Anschwilen statt. Plötzlich kam die Meldung von den Anschlägen in New York. Wir wurden in den grossen Theoriesaal geführt. Dort wurde auf einer riesigen Leinwand CNN aufgeschaltet und wir sahen, wie die Flugzeuge in die Türme flogen. Die grosse Leinwand liess alles surreal erscheinen; es war wie Science-Fiction. Wir waren alle tief betroffen. Wenn ich daran zurückdenke, spüre ich die Trauer heute noch physisch. Zu Hause am Abend schauten mein Mann und ich die Fotos vom Aussichtsrestaurant ‹top oft he world› im World Trade Center an, das wir ein paar Jahre zuvor besucht hatten. Wir konnten nicht fassen, dass es diesen Ort jetzt nicht mehr gibt.»

Bundespräsident 2001

Gaetan Bally/Keystone

«Ich war an einer Sitzung im Umweltdepartement – und bekam von allem überhaupt nichts mit. Erst nach zwei Stunden hörte und sah ich, was passiert war. Es war, als ob ich einen Science-Fiction- oder Horrorfilm schaute. Ich musste dann etwas deutlich werden. Die Bundeskanzlei hätte mich informieren müssen. Sie hat es gar nicht erst versucht. Doch sie hat aus diesem Fehler schnell gelernt. Bei allen späteren Katastrophen klappte die Kommunikation immer gut und ich wurde sofort informiert. Ich habe dann gegen 18 Uhr einen sogenannten Point de Presse in meinem Departement einberufen. Da fasste ich meine Gedanken zu New York in einige Worte. Das reichte zeitlich für die Tagesschau.»

Moderator «10vor10»

10 vor 10, 11.09.2001



«Wir waren mitten in der Nachmittagssitzung von «10vo10». Hinter uns liefen an der Fernsehwand verschiedene Sender, als ein Kollege sagte: «Da ist ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen». Ich realisierte sofort, dass das ein epochales Ereignis ist, rief in die Maske an und holte meinen dunkelsten Anzug und die dunkelste Krawatte. Der Chefredaktor war an einer Konferenz, wir konnten ihn nicht erreichen, um die Erlaubnis für eine Sondersendung einzuholen. So ging ich mit einem etwas ranghöheren Kollegen einfach ins Studio und überzeugte die anderen, dass die laufende Sendung unterbrochen werden musste. Das Moderieren fiel mir nicht schwer – ich finde, es ist leichter, wenn man in einer Krisensituation etwas Sinnvolles zu zu tun hat. Dann ist man nicht nur mit den eigenen Gedanken beschäftigt. Erst als ich um zwei Uhr nachts auf dem Töff heimfuhr, kamen die Gefühle. Ich realisierte, dass nicht nur 3000 Leute gestorben waren, sondern das Ereignis einer viel grössere Anzahl Personen das Leben verändert hatte, Kindern, Ehepartnern, Geschwistern. Nie war es klarer als an diesem Tag, dass ich nach der «10vor10»-Sendung keinen humorvollen Reim machte. Es blieb nichts zu lachen übrig.»

bis 2020 Pressesprecherin Flughafen Zürich

Severin Bigler

«Ich sass im Kommunikationsbüro der Flughafen Zürich AG auf der Westseite des Flughafens. Plötzlich kam jemand und rief aufgeregt: ‹Stellt sofort den Fernseher ein!› Das taten wir und sahen, wie zwei Flugzeuge in die Türme flogen. Zu siebt fuhren wir dann im Auto des damaligen CEO Josef Felder zum Flughafen. Wegen eines eingeklemmten Ischias-Nervs konnte ich fast nicht sitzen und stehen. Im Krisenraum schauten wir uns die Bilder nochmals fassungslos an. Wir wussten bald, dass dieses schreckliche Ereignis Auswirkungen auf den Betrieb am Flughafen Zürich haben würde. Im Luftverkehr mit den USA ging nichts mehr. Da galt es, Airlines zu unterstützen und gestrandete Passagiere zu betreuen. Der Terroranschlag hatte nachhaltige Auswirkungen auf die Sicherheitsmassnahmen im internationalen Luftverkehr.»

2001 bis 2009 Nationalbankpräsident

Susi Bodmer/DIV

«Ich war in meinem Büro in Zürich, als unser Pressechef hereinstürzte und mir sagte, ich müsse sofort in seinem Büro auf den Fernseher schauen. Wir haben hilflos und erschrocken zugeschaut, wie die Türme einstürzten. Wir haben auch versucht, unsere Kollegen von der US-Notenbank FED in New York zu kontaktieren. Aber vergeblich, wir sind nicht durchgekommen. Die Anschläge von New York waren auch eine Gefahr für den internationalen Interbankenverkehr. Die Banken haben uns diesbezüglich beruhigt: Die Märkte blieben relativ ruhig. Mit den Fragen der Auswirkungen auf die Geldpolitik haben wir uns erst am nächsten Tag auseinandergesetzt, eine sofortige Reaktion war nicht nötig.»

Drehbuchautorin und Regisseurin

Gaetan Bally/Keystone

«Am 11.09.2001 war ich im Schneideraum an der Hochschule für Film- und Fernsehen in Babelsberg und arbeitete an der Montage meines dritten Studenten-Kurzfilms, als jemand in meinen Raum gestürmt kam und aufgeregt sagte, ein Flugzeug sei gerade in einen der Twin Towers hineingeflogen. «Hineingeflogen?!!» Bald flimmerten die Bilder über alle Bildschirme in den Schneideräumen, als würden wir alle denselben Kata-strophenfilm und dieselbe Action-Szene scheiden. Es fühlte sich komplett unwirklich an. Wir Studierenden sassen gebannt und fassungslos vor den Bildschirmen, jeder und jede damit beschäftigt, irgendwie zu begreifen, dass wir gerade Zeugen eines realen historischen Ereignisses wurden.»

Trainer der Schweizer Eishockey-Nati

Peter Klaunzer/Keystone

«Ich habe damals beim HC Davos Eishockey gespielt. Wir waren im Car zum Auswärtsspiel, als die ersten Meldungen kamen. Beim Kaffeehalt haben wir die schrecklichen Bilder gesehen. Aus zwei Gründen war ich besonders betroffen: Meine Eltern wollten an diesem Tag die lange geplante USA-Reise antreten. Ihre Reise endete im Flughafen Kloten. Ich war froh, dass sie nicht abgeflogen sind. Und mein amerikanischer Mitspieler Kevin Miller wusste, dass sich seine Brüder und seine Eltern gerade in New York aufhielten. Er versuchte sie verzweifelt zu erreichen. Das Spiel gegen die ZSC Lions fand am Abend trotz allem statt. Wir Spieler haben diesen Entscheid nicht verstanden. Zu spielen war angesichts all der nordamerikanischen Mit- und Gegenspieler ein seltsames Gefühl.

WM-Bronze-Gewinnerin über 1500 Meter

Geri Born

«Ich erinnere mich, dass ich wenige Wochen vor 9/11 bei ‹Weltklasse Zürich› zwei Business-Flugtickets nach New York gewonnen habe. Mit meiner Trainingskollegin plante ich also einen City-Trip. Doch nach 9/11 war der Flughafen in New York geschlossen. Wir mussten umdisponieren. Es hiess, wir könnten mit unseren Tickets nur in die USA oder nach Kanada fliegen. Doch in die USA wollten wir nicht mehr. Also entschieden wir uns für Montreal. Ob mich auf dem Flug damals, so kurz nach 9/11, ein komisches Gefühl beschlich? Nein, ich habe kaum je Angst. Erst seit ich Kinder habe, mache ich mir hin und wieder Gedanken über mögliche Gefahren.»