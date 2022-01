Nicole Eisenman und die Modernen im Aargauer Kunsthaus

Kunst Kampfknutschen in Aarau: Nicole Eisenman trifft die Modernen Das Aargauer Kunsthaus holt das radikale Werk von Nicole Eisenman in die Schweiz – und stellt ihr überraschende Partner an die Seite. Anna Raymann 28.01.2022, 05.00 Uhr

Kraftvoll, radikal und poppig: Das Aargauer Kunsthaus holt Nicole Eisenmans Werke in die Schweiz. Mit dabei: Northern California Potter Woman, (2015) Nicole Eisenman / Ingo Bustorf

Geht van Gogh in die Stadt und kauft sich ein Ohr... Das ist kein Witz, sondern ein kleines Bild, das in der ersten Ausstellung des Jahres im Aargauer Kunsthaus zu sehen ist. In dem kleinen Setzkasten (Ye Old Ear Shoppe, 1995) steht der niederländische Maler vor einem Kiosk, seinen Einkauf schaukelt er in einer Plastiktüte aus dem Bildrand heraus. Drum herum hängen weitere Zeichnungen: radikal, eindeutig und auch ziemlich witzig.

Am Freitagabend eröffnet das Aargauer Kunsthaus die Ausstellung der amerikanischen Malerin und Bildhauerin Nicole Eisenman. Aarau ist damit die zweite Station von «Köpfe, Küsse, Kämpfe», die Tournee begann in der Kunsthalle Bielefeld und zieht später im Jahr weiter in die Fondation Vincent van Gogh in Arles, bevor sie im Kunstmuseum Den Haag endet. Die vier Häuser spannen für die besondere Ausstellung erstmals zusammen, ein Austausch, der für überraschende Begegnungen sorgt.

Bissige Zeichnungen: Nicole Eisenman zitiert Pop- und Subkultur. Mittig unten schickt sie Vincent van Gogh auf Shoppingtour (Ye Old Ear Shoppe, 1995). ullmann.photography

Beim Baden und im Biergarten

Nicole Eisenman (*1965) ist eine kraftvolle Künstlerin. Ihre Werke sind frech – besonders die frühen. Um lesbische Liebe geht es da, um Körper, die sich herkömmlichen Geschlechterkategorien entziehen, um Lust und Laster, um Revolten und Peinlichkeiten.

Und was ist das heute für ein Genuss! Während der Alltag uns auf Selbst-Optimierung und Selbst-Kontrolle trimmt, wo man, wenn schon nicht perfekt, zumindest doch perfekt unperfekt zu sein hat, ist diese Zügellosigkeit eine Wohltat. Wäre man nicht doch gern Teil dieser abgründigen Wimmelbilder aus Biergärten und Heimpartys? Läge man nicht ebenso gern dösend am Strand?

Nicole Eisenman lässt über die Schaffenskrise Hamburger fliegen: Das Diptychon «Progress: Real and Imagined» (2006) im Aargauer Kunsthaus. ullmann.photography

In den 90er-Jahren wurden Eisenmans Bilder in Ausstellung mit Titeln wie «Bad Girls» gezeigt. Ganz zu ihrem Ärger: Denn mag sie auch «frech» sein, sei sie doch nie «schlecht» oder respektlos. Den van Gogh etwa, den sie auf Shoppingtour schickt, bewundert sie.

Was Eisenman mit Picasso zu schaffen hat

Wenn Nicole Eisenman in Night Studio (2009) ein zerwühltes Liebesnest in Kunstbücher von Goya, Matisse und Picasso bettet, meint sie das durchaus ernst. Virtuos spielt die Künstlerin, die in Verdun geboren ist und heute in New York lebt, mit Referenzen aus Kunstgeschichte, Pop- und Subkultur. Wer ein Selbstporträt malt, so Eisenman, male auch 500 Jahre Kunstgeschichte. Weitergedacht: Sieht man in Eisenmans Biergärten nicht auch etwas von Renoirs Bal du moulin de la Galette? Viel Fantasie braucht es jedenfalls nicht, um in ihren Küssenden Hans Arps Vögel zu entdecken.

Auf vielen Bildern von Nicole Eisenman wird geküsst - auch unter skeptischer Beobachtung. (Untitled, 2008) Nicole Eisenman

Das dachten sich auch die Kuratorinnen und Kuratoren. Den rund 70 Werken von Nicole Eisenman stellen sie Bilder aus den Sammlungen der vier beteiligten Museen gegenüber, und schreiben damit den Untertitel der Ausstellung weiter: «Nicole Eisenman und die Modernen».

Küssen sich nicht auch Hans Arps Vögel (ohne Titel)? 2021, ProLitteris, Zürich

Wer sind diese Modernen, die es mit den radikal-poppigen Bildern Eisenmans aufnehmen möchten? Da ist ein Arp, ein Beckmann, aber eben auch zahlreiche Entdeckungen, die der Fundus der Sammlungen dieser Museen hergeben. Katharina Ammann, die als Direktorin des Aargauer Kunsthaus die Ausstellung begleitet, erklärt:

«Die ‹Modernen› sind in unserer Ausstellung keine Aneinanderreihung von Meisterwerken. Mit der hierarchielosen Gegenüberstellung brechen wir den kunsthistorischen Kanon auf und suchen nach Figuren und Positionen, die eine neue Betrachtung verdienen.»

Und so trifft die Amerikanerin auf Französinnen, Schweizerinnen, Niederländer und Deutsche anderer, aber von nicht weniger Umbrüchen geprägten, Jahrzehnte. Im Vis-à-Vis spiegeln sich formale und heiter intuitive Gemeinsamkeiten. Die Auswahl entstand in enger Absprache mit der Künstlerin. Katharina Ammann:

«Der Blick von Nicole Eisenman auf unsere Sammlungswerke verändert auch unseren Blick.»

«Köpfe, Küsse, Kämpfe» ist ein mutig spielerischer Einstieg in das Sammlungsjahr, welches das Aargauer Kunsthaus für sich ausgerufen hat. Zwei weitere Sammlungsausstellungen werden folgen. So wird im August Gastkuratorin Elisabeth Bronfen mit «Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau» das Herz des Kunsthauses aus dezidiert feministischer Sicht untersucht. Auch bei ihr wird es darum gehen, den üblichen Kanon aufzubrechen. Die alten Genies müssen ihren Platz in der Geschichte nicht aufgeben, aber an ihrer Seite bleibt genug Raum für die Eisenmans und Co.

Köpfe, Küsse, Kämpfe. Nicole Eisenman und die Modernen: 29.01. – 24.04. Aargauer Kunsthaus. Artist Conversation am 15.2. online