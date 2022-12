Martina Clavadetschers "Bestien, wir Bestien" an den Bühnen Bern

Interview «Wir schauen uns blutige Gemetzel an, aber Periodenblut muss blau sein»: Martina Clavadetscher über die Geburt und den «Krieg» der Frauen Nicht weniger als den Fortbestand der Menschheit verhandelt Martina Clavadetscher in ihrem neuen Theaterstück «Bestien, wir Bestien». Am 10. Dezember hat das Stück, in dem viel Blut und Schleim fliessen wird, Premiere an den Bühnen Bern. Interview: Julia Stephan Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Wagt sich schriftstellerisch auf unbeackertes Terrain vor: Die Schweizer Buchpreisträgerin Martina Clavadetscher.

Martina Clavadetscher, warum braucht die Welt ausgerechnet jetzt ein Stück übers Gebären?

Es ist verrückt, dass es nicht mehr Dramen über Geburt, Reproduktion, Schwangerschaft und Fruchtbarkeit gibt. Ich komme gerade von einer Theaterprobe aus Bern. Dort wurde mir bewusst, dass wir es gar nicht gewohnt sind, Schwangere, Gebärende oder Babys auf einer Bühne zu sehen. Blut, Samen, Milch und Schleim, diese ­Ursäfte, aus denen wir entstanden sind, lösen viel Unbehagen aus, manchmal auch bei mir. Wir schauen uns jeden Tarantino-Film mit Blut und Gemetzel an, aber Periodenblut, das Leben schafft und nicht zerstört, muss in der Werbung blau sein. Ich bin wahnsinnig nervös und hoffe, dass dieses Stück funktioniert.

Woher kommt dieses Unbehagen?

Geburt ist ein heftiges, tabuisiertes Thema. Es ist von vielen Urängsten besetzt. Wir alle sind mal aus einer Gebärmutter herausgekommen. Darüber wird aber nicht gesprochen. Warum? Ist es zu uninteressant? Nein. Ist es zu selbstverständlich? Nein. Ist es zu persönlich? Nein, denn eine Geburt ist von persönlichen und gesellschaftlichen Fragen begleitet. Auch in der Theatergeschichte klafft eine grosse Lücke. Es gibt Stücke über Krieg, über Ehrgefühle, über Rache. Und irgendwann, im Jahr 2022, kommt dann die Clavadetscher (lacht).

Wie erklären Sie sich diese Lücke im Kanon?

Sicher hat es damit zu tun, dass diese Geschichten lange nur aus einer männlichen Perspektive verhandelt wurden. Krieg scheint aus männlicher Sicht handhabbarer zu sein als eine Geburt. Andererseits betrifft eine Geburt Männer natürlich auch: Sie wurden geboren und sie sind im biologischen Sinn ­Samen gebende Väter. Friedrich Dürrenmatt hat in seinem berühmten «Playboy»-Interview in den 1980er-Jahren mal gesagt, Frauen hätten es in der Hand, die Fortpflanzungskette zu unterbrechen. Vielleicht ist Gebären der «Krieg» der Frauen.

Sie haben einen 13-jährigen Sohn. Was hat die Mutterwerdung mit Ihnen gemacht?

Zum einen war da dieser psychische Schock, die Erkenntnis, dass man sich ab sofort um ein Wesen sorgen will und auch Sorgen hat. Gleichzeitig war da diese absolute, bedingungslose Liebe. Plötzlich ist etwas wichtiger als du selbst. Das zu erfahren, kann auch ein Schock sein.

Ihre Schriftstellerkollegen Heinz Helle und Julia Weber haben über Elternschaft und Schriftstellerei Romane geschrieben. Wie geht es Ihnen damit?

Als mein Sohn klein war, nutzte ich jedes Zeitfenster, in denen er in der Wiege schlief, fürs Schreiben. In so einer Lebensphase bleibt nicht viel Zeit, um lose über Dinge zu reden und irgendwelche «Gspürschmi»-Gespräche zu führen. Man wird wahnsinnig effizient.

In Ihrem Auftragswerk für die Bühnen Bern entwerfen Sie zwei dystopische Szenarien, in denen weibliche Wesen sehr unterschiedliche Haltungen zum Gebären entwickeln. Welche?

Im ersten Teil zeige ich am Beispiel eines Ameisenvolks, wie eine arbeitsteilige Gesellschaft funktioniert, in der sich die meisten weiblichen Mitglieder von der Reproduktion freiwillig befreien lassen. Dadurch werden weniger Kinder geboren und eine funktionierende Gesellschaft geschaffen, welche die Klimawende schafft. Hier ist die selbst gewählte Unfruchtbarkeit die Norm. Im zweiten Teil gehe ich von einer unfruchtbar gewordenen Gesellschaft aus, die versucht, mit medizinischen Eingriffen das Überleben der Menschheit zu sichern. In beiden Szenarien habe ich immer die Bedeutung und die Rolle des Individuums mitgedacht. Was passiert, wenn ein Individuum etwas anderes will als die vorherrschende Norm? Wie viel Selbstbestimmung hat es?

Die zwei Frauengesellschaften diskutieren diese Fragen in kompletter Abwesenheit der Männer. Warum?

Ganz schnell wäre es nur noch darum gegangen, dass das böse Patriarchat über den weiblichen Körper bestimmt. Darum ging es mir aber nicht. Ich will zeigen, dass die Konsensfindung, wie mit Reproduktion umzugehen ist, in der Gesellschaft nicht einfacher wird, liesse man nur Frauen darüber entscheiden. Bis zu einem gewissen Punkt bilden sich vielleicht genauso totalitäre, hyperidealistische und falsche Vorstellungen ­heraus wie in unserer Gegenwart.

Dafür braucht man sich im Internet nur durch Mütterforen zu lesen: Da wird mit harten Bandagen um das korrekte Mutterbild gekämpft.

Genau. Deswegen finde ich es ein interessantes Gedankenexperiment, dass man sich mal löst von den patriarchalen Machtstrukturen, die man für vieles verantwortlich macht. Ich würde mir ja wünschen, dass dann überall Friede, Freude, Eierkuchen herrschen würde. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es wäre nicht so. Man bleibt die in meinem Stücktitel erwähnte Bestie, die sich mit dem subjektiven Wunsch auch mal gegen das Kollektiv stellt. Dieses Spannungsverhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft finde ich sehr interessant.

Im ersten Teil wird die gewollte Kinderlosigkeit als Befreiung gefeiert. Wie weit sind wir da von der Gegenwart entfernt?

Es gibt inzwischen mehr Frauen, die sich bewusst gegen Kinder entscheiden. Einerseits, weil sie unsere Umwelt schonen möchten. Oder weil sie sich sagen: In so einer Gesellschaft möchte ich nicht Mutter sein. Man verzichtet für etwas Grösseres auf das eigene ­Familienglück. Das hat schon fast religiösen Charakter. Das ist sehr radikal gedacht, aber immer noch weit weg von unserem Zeitgeist, der sich mit Verzicht eher schwertut.

In Ihrem Stück hat die Unfruchtbarkeit der Menschheit massive Auswirkungen: Die Menschen verlieren das Gefühl von Sinnhaftigkeit. Warum?

Diese grosse Depression hat die britische Autorin P. D. James schon in ihrem 1992 erschienen dystopischen Roman «Children of Men» beschrieben. Der Roman spielt übrigens im Jahr 2021: Ohne den Fortbestand der Menschheit führen alle kulturellen Errungenschaften ins Leere. Das Dasein wird sinnlos, wenn nach uns niemand mehr kommt. Tiere erhalten in so einer Welt eine völlig neue Rolle: Sie werden unsere Kinder. Ein Phänomen, das ich auch bei meinem New-York-Aufenthalt bei vielen Städtern beobachten konnte.

Frauen, die sich auf eigenen Wunsch ihre Gebärmutter entfernen lassen wollen, werden von Ärzten nicht ernst genommen. Warum tun wir uns so schwer mit Frauen, die freiwillig auf Fortpflanzung verzichten wollen?

Die Reproduktionsfähigkeit der Frau wird von der Gesellschaft immer noch als ein kollektives Heiligtum angeschaut. Es wird wie nebenbei auch für total selbstverständlich genommen, dass diese Reproduktionsorgane intakt sind. Sobald du schwanger bist, bist du Allgemeingut. Wenn du als Schwangere Zigarette rauchend durch die Strasse läufst, kannst du sicher sein, dass jemand etwas zu dir sagen wird.

Warum haben Sie Ihr Stück zwischen zwei Extremen – willentlichem und dem unfreiwilligen Verzicht auf Kinder – angelegt?

Würden wir plötzlich alle unfruchtbar werden – die Spermienqualität der Männer nimmt seit Jahren ab –, wären Frauen, die sich bewusst gegen Kinder entschieden haben, plötzlich ganz ­anderen Fragen ausgesetzt als heute. Das, was momentan als richtig erscheint, kann sich unter anderen ­Umständen völlig falsch anfühlen. Wir sind immer Opfer unserer Umstände. Viele Entwicklungen unterliegen ­diesen Auf- und Abwärtstrends. Ich finde dieses Zyklische und Antizyklische in Geschichtsverläufen sehr interessant.

Wo steht das Pendel heute?

Wenn es darum geht, eine gleichberechtigte, offene Gesellschaft durchzusetzen, sind wir gut unterwegs. Der österreichische Journalist Ernst Grandits sagte kürzlich in Wien den schönen Satz zu mir, dass das, was mit Putin und Erdogan gerade passiert, das letzte Aufbäumen des alten weissen Mannes sei, weil er eigentlich weiss, dass er verloren hat. Mich berührt zu sehen, wie sich Menschen in Autokratien, etwa in Iran, gegen die jahrzehntelange Unterdrückung zur Wehr setzen.

Ist uns dieses Einstehen für etwas Grösseres als man selbst abhanden gekommen?

Wir leben in einer Demokratie. Jedes Mal, wenn wir zur Wahl gehen, stehen wir für etwas Grösseres ein. Wenn wir einen Demokratiebegriff haben, der meint, dass meine Stimme das Beste für alle auslösen soll, dann haben wir Demokratie verstanden. Aber wir nehmen die Möglichkeit oft nicht mehr wahr, weil wir zu verwöhnt sind.

«Bestien, wir Bestien». Regie: Franziska Autzen. Bühnen Bern, Vidmar 1. Premiere: 10.12.

