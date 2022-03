Pro-Helvetia-Chef Philippe Bischof: Hilfe für Ukraine geplant

Interview «Wir hören von spontanen Aktionen in Schutzräumen»: So will Pro-Helvetia-Chef Philippe Bischof ukrainischen Kulturschaffenden helfen Der Pro-Helvetia-Chef erklärt, welche konkreten Hilfeleistungen für ukrainische Kulturschaffende nun nötig sind. Interview: Julia Stephan Jetzt kommentieren 19.03.2022, 16.00 Uhr

Philippe Bischof, Direktor der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia. Anita Affentranger

Philippe Bischof, wie wird die Kulturstiftung Pro Helvetia ukrainische Institutionen und Kulturschaffende unterstützen?

Philippe Bischof: Konkrete Hilfe vor Ort ist leider unmöglich, weil wir gemäss Stiftungsauftrag nur das Schweizer Kulturschaffen im Ausland fördern. Wir prüfen dennoch, was jenseits von privaten Spenden möglich ist, etwa mit Partnerorganisationen.

Vor allem beschäftigt uns, wie wir den Kontakt zu den ukra­inischen und russischen Institutionen und Kulturschaffenden halten können, mit denen uns eine teilweise jahrelange Zusammenarbeit verbindet. Wir haben in der Ukraine und in Russland regelmässig Projekte von Schweizer Kulturschaffenden mit lokalen Partnerinstitutionen unterstützt. Unsere russischen Mitarbeitenden in Moskau hatten daran gearbeitet, ihren Aktionsradius auf die Ukra­ine auszuweiten. Jetzt macht der Krieg all die Pläne für vermutlich lange Zeit zunichte.

Wie schildern Ihnen die Partnerorganisationen in der Ukraine die Situation vor Ort?

An künstlerische Arbeit ist kaum zu denken in einem Kriegszustand dieser Art. Aber wir hören von spontanen Aktionen im öffentlichen Raum oder in Schutzräumen, musikalische oder literarische, um Zusammenhalt zu schaffen und positive Kraft zu geben. Neben dem Schutz des puren Lebens werden grosse Anstrengungen unternommen, Kulturgüter zu schützen, wie Sammlungen und Archive. Das Mass an Zerstörung ist furchtbar, die Fluchtbewegungen sind dramatisch.

Wo sehen Sie Handlungsspielraum für aktive Hilfe?

Unterstützen können wir grundsätzlich ukrainische oder russische Kulturschaffende, wenn sie in die Schweiz kommen, etwa für Residenzaufenthalte. Die vom Bund finanzierte Organisation Artlink unterstützt Künstlerinnen aus dem Ausland per Auftrag bei der Vernetzung und der Organisation von Auftritten in der Schweiz, wir sind im Gespräch über eine mögliche Zusammenarbeit.

Bei allen Massnahmen haben wir die Verantwortung, nicht nur übereilt und kurzfristig zu agieren, da wir wissen, dass die Notlage der geflohenen oder bedrohten Kunstschaffenden aus der Ukraine und aus Russland lange anhalten kann. Für Kulturschaffende wie auch für Schweizer Institutionen werden wir demnächst auf unserer Website einen Informationspunkt einrichten, wo wir möglichst umfassend über konkrete Hilfsangebote informieren.

Sie haben sämtliche Projekte in Russland gestoppt. Ist Ihr Moskauer Büro noch besetzt?

Unsere russischen Mitarbeitenden sind vor Ort und stehen für Beratung zur Verfügung. Zugleich müssen auch sie vorsichtig sein aufgrund der Überwachung. Bei jedem Telefonat erzählen sie uns von Freunden, die im Gefängnis gelandet sind, weil sie protestieren gegen den Krieg. Auch Künstlerinnen, mit denen die Pro Helvetia zusammengearbeitet hat, wurden inhaftiert. Kürzlich erreichte uns das Mail einer Kuratorin, die Kritik am Krieg geübt hatte. Ihr wurde ein Zettel auf die Tür geklebt, dann wurde ihre Haustür schwarz angemalt, was Lebensgefahr bedeutet. Sie musste das Land über Nacht verlassen.

Welche Projekte von ukrainischen Kulturschaffenden würden Sie gerne unterstützen?

Es ist wichtig, bedrohten Menschen eine Stimme zu geben. Die Menschen wollen gehört werden. Projekte, die ihnen die Möglichkeit bieten, in einer Art Tagebuch von ihren Kriegserfahrungen zu berichten, ein Gedächtnis zu schaffen, halte ich für sehr wertvoll. Eine Kuratorin hat berichtet, dass ihre Heimat im Süden Kiews dem Erdboden gleich gemacht wurde. Ihr hilft es, diese Gegend aus der Erinnerung zu zeichnen. Man darf den Wert von Kultur selbst in einem Krieg nicht unterschätzen.

