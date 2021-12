Interview Politphilosophin über die Spaltung der Gesellschaft: Wie können wir uns wieder versöhnen, Frau Gentinetta? Es war ein lautes, konfliktreiches Jahr und die Krisen ziehen immer tiefere Gräben. Woher kommt diese Spaltung der Gesellschaft und lässt sie sich wieder kitten? Die politische Philosophin Katja Gentinetta im Gespräch über die Sehnsucht nach einfachen Antworten und die Lust an komplexen Fragen. Interview: Anna Raymann Jetzt kommentieren 30.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Streng sei sie vor allem im Denken, sagt die politische Philosophin Katja Gentinetta. Sandra Ardizzone

Die Bilder waren drastisch: Wütende Menschen, die das Kapitol in Washington, den Reichstag in Berlin oder das Bundeshaus in Bern stürmen wollten. Selten schien die Gesellschaft so uneins wie heute. Das zeigt sich auch im Privaten: Beziehungen und Familien zerbrechen am Umgang mit der Pandemie. Haben wir schlicht verlernt, miteinander zu reden? Eine, die sich auskennt mit gesellschaftlichen Debatten und wie sie zu führen sind, ist politische Philosophin Katja Gentinetta. Dabei streitet sie selbst nur ungern.

Das Ende des Jahres ist eine besinnliche, nachdenkliche Zeit. Was beschäftigt Sie in diesen Tagen?

Katja Gentinetta: Vieles. Wir leben im Moment wirklich nicht in einer einfachen Welt. Dabei geht es uns – hier im Westen – gut bis sehr gut. Dennoch tun wir uns so schwer mit Ereignissen wie dieser Pandemie, mit Errungenschaften wie der Wissenschaft, der Freiheit und der Demokratie. Wir tun uns schwer damit, die Geschehnisse einzuordnen und vernünftig mit ihnen umzugehen. Diese Spannungen haben in den letzten Jahren zugenommen und die Coronapandemie hat sie zusätzlich verschärft. Das beschäftigt mich tatsächlich sehr.

Zur Person Sandra Ardizzone Katja Gentinetta Als Moderatorin der «Sternstunde» brachte Katja Gentinetta (53) den Schweizerinnen und Schweizern am Fernsehen die Philosophie näher. In Zürich und Paris hat sie Germanistik, Geschichte und Philosophie studiert, um schliesslich über die Grenzen der Toleranz in pluralen Gesellschaften zu dissertieren. Nach der Leitung des Museums «Forum Schlossplatz» in Aarau führte sie den Kanton Aargau an die Expo.02. Über mehrere Jahre war Gentinetta Stv. Direktorin des Think Tanks Avenir Suisse. Sie ist Verwaltungsrätin verschiedener Unternehmen sowie Mitglied des Aufsichtsrats des IKRK. Im Januar wird die Publizistin und Universitätsdozentin Stiftungsratspräsidentin im Stapferhaus.

Sie sprechen von zunehmenden Spannungen. Ich habe den Eindruck – egal ob in Diskussionen auf Twitter oder auf Querdenker-Demonstrationen – viele wollen die Welt in Schwarz und Weiss, gut und böse einteilen. Woher kommt dieses Bedürfnis nach einfachen Antworten?

Komplexe Situationen brauchen vertiefte Reflexion, und die Antworten können nicht einfach sein. Das aber erschwert den Umgang mit diesen komplizierten Zeiten zusätzlich. Daher auch das Bedürfnis nach einfachen Antworten, nach einer klaren Orientierung und eben oft auch nach jemandem, der einem sagt, was Sache ist.

Die Sehnsucht nach jemandem, der einem sagt, was Sache ist und wo lang es geht − das klingt etwas religiös.

Einordnen ist gerade nicht religiös, sondern wissenschaftlich, faktenbasiert und kontextorientiert. Einordnen bedeutet verstehen, die Umstände und den Kontext, die Gründe und die Gefahren, die Herkunft und die möglichen Folgen. Religiös hingegen bedeutet, eine Erklärung, eine Offenbarung für alles zu erhalten. Aber insofern ist Ihre Assoziation die richtige, als ich wirklich davon überzeugt bin, dass diese Bewegungen, die wir sehen – von den Verschwörungserzählungen bis hin zur Esoterik – eine Form von Religionsersatz sind.

Inwiefern?

Einer Religion anzugehören heisst, sich an etwas zu binden, das grösser ist als man selbst, das man nicht beeinflussen kann. Das kann eine sehr grosse Erleichterung für viele Menschen sein und ich möchte das auch gar nicht bewerten. Das Bedürfnis nach einer derartigen Anbindung ist offenbar gross; die Religion aber vermag es nicht mehr zu befriedigen.

In dieser Zeitung gab es im Sommer ein Ranking der wichtigsten Intellektuellen...

Mein sechster Rang der Jury hat mich sehr gefreut.

Dennoch haben wir uns gefragt, wo sie denn sind, die klassischen Intellektuellen. Fehlt es an «Universalgelehrten», die gesellschaftliches Geschehen für die Öffentlichkeit einordnen, in komplexen Debatten reflektiert Position beziehen?

Intellektuelle sind Menschen – Denkerinnen und Denker – die sich überlegt und kritisch zu gesellschaftlichen Fragen äussern und sich dabei nur ihrem kritischen Geist verpflichtet fühlen, nicht aber irgendeiner Macht. Ihre Aufgabe – und das ist auch mein Anspruch – ist der Versuch, den Kern der Fragen zu erkennen und diesen auszuloten: Welche Werte stehen auf dem Spiel und was bedeutet das? Ich glaube nicht, dass es heute an solchen Figuren fehlt, aber das Meinungsspektrum könnte tatsächlich breiter sein.

Streiten Sie gern?

Nicht besonders, ehrlich gesagt. Ich suche gerne nach Antworten und Argumenten. Um es mit Karl Popper zu sagen: Rationalisten wollen in erster Linie lernen – nicht recht behalten.

Diskutiert man entlang der Tagesaktualitäten, geht dieser «Kern» bisweilen unter. Wie finden wir zu den wichtigen Fragen?

Schauen wir uns die Debatten um Corona an: Zertifikatspflicht, Impfgegner, die Belastung des Pflegepersonals, die Ungeimpften auf den Intensivstationen. Da mag die Diskussion um Spitalrechnungen polemisch klingen. Im Kern aber geht es um die Frage: Haben wir in unserer Gesellschaft nur Freiheitsrechte oder auch Solidarpflichten? Wer sich nicht impft, gefährdet andere, darf aber gleichzeitig die vollen Leistungen des Gesundheitssystems in Anspruch nehmen? Über diese Fragen müssen wir reden können, da sie wichtig sind – und immer wichtiger werden.

Dort, wo über diese Fragen diskutiert wird, geschieht dies in immer hitzigerem Ton. Wie erleben sie die Debatte?

Es erstaunt mich immer wieder, mit welcher Gehässigkeit es zu und hergeht. Ein möglicher Grund ist, dass die Position zu Corona, zur Impfung, zu den Massnahmen der Regierung eine Bedeutung erhält, die die gesamte persönliche Identität erfasst. Damit wird sie zum existenziellen Problem, für das es dann eben zu «kämpfen» gilt. Es ist die Errungenschaft der Demokratie, dass wir um unsere Interessen, Ziele und meinetwegen auch Meinungen kämpfen – allerdings mit Worten, und nicht mit dieser Aggression, Tätlichkeiten oder Waffen! Hier ist eine Radikalisierung im Gang, die an den Grundfesten der Demokratie kratzt.

Ein Treiber dieser Radikalisierung ist auch, dass heute jeder sein eigener Experte ist, sich jeder auf seine eigenen sogenannten «Alternativen Fakten» beruft. Wo finden wir da die Grundlage für eine gemeinsame Debatte?

Trump hatte die «alternativen Fakten» in die politische Debatte eingebracht. Fake News sind aber ein altes Phänomen. Noch grundlegender erscheint mir aber, dass die Demokratie eine Art gesellschaftlichen «Megatrend» darstellt: Als Überzeugung, wonach jede und jeder nicht nur mitreden und mitentscheiden kann, sondern ganz grundsätzlich alles kann – also auch Experte sein, und zwar zu allem und jedem. Noch einmal Popper: Erkenntnisse dürfen in Zweifel gezogen werden, aber nicht, um eine «andere Wahrheit» oder «eigene Realität» zu behaupten, sondern um den Tatsachen näher zu kommen. Deshalb sollten wir umso stärker an der Wissenschaft festhalten. Aber das erweist sich als schwieriger denn je.

Was gibt Ihnen noch Hoffnung in dieser verfahrenen Situation?

Spontan würde ich natürlich sagen: Wir müssen mit den Leuten reden! Gleichzeitig weiss ich aber, dass genau diese Leute für Fakten nicht mehr empfänglich sind. Mit Ratio ist ihnen nicht beizukommen.

Die Vernunft hat ausgedient? Das ist ein sehr ernüchterndes Urteil.

Damit will ich nicht sagen, dass die Vernunft am Ende ist. Im Gegenteil: Wir brauchen sie mehr denn je! Aber, um auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen: Nicht immer liefert die Vernunft einfache Antworten. Deshalb muss die Politik ja auch sorgfältig abwägen zwischen individuellen Entscheidungen, Kapazitäten des Gesundheitssystems und ökonomischen Folgen. Umgekehrt aber müssen wir auch präzise sein mit der sogenannten «Spaltung der Gesellschaft». Wir haben es nicht mit einer 50:50-Spaltung zu tun, sondern mit der Abspaltung einer radikalisierten Minderheit, die sehr laut ist und – Pardon – für die Medien natürlich auch viel interessanter.

Welche Rolle spielen demnach die Medien bei dieser Spaltung der Gesellschaft?

Sie reproduzieren und verstärken dieses Bild zum Teil. Es ist nicht ungefährlich, wenn man in Talkshows Verschwörungstheoretiker gegen gewählte Politiker antreten lässt. Diese vermeintliche Augenhöhe führt zum Schluss, dass beide Stimmen gleich ernst genommen werden müssen – wie ich sagte: Alle sind auf ihre Art Experten. Allerdings muss der gewählte Politiker für seine Entscheide Verantwortung übernehmen. Der Einzelne auf der anderen Seite muss für sein Verhalten in der Gesellschaft keine Konsequenzen tragen. Im Gegenteil! Da kommen wir in eine Schieflage zwischen Rechten und Pflichten, die nur in einer sehr, sehr wohlhabenden Gesellschaft möglich sind.

Geht es uns zu gut?

Ich würde sagen: Wir sind wohlstandverwöhnt. Der Historiker Alexis de Tocqueville beschrieb dieses Paradox: Je besser es einer Gesellschaft geht, desto empfindlicher reagiert sie auf Imperfektionen. Ein aktuelles Beispiel: Warum ist die Anzahl Intensivbetten beschränkt? Wir hätten doch alles Geld, um sie ins Unendliche zu vermehren!

Auf ihrer Website schreiben sie: «In einer von Informationen überfluteten, von Verunsicherungen durchdrungenen und in festen Meinungen gefangenen Welt ist es wichtiger denn je, den Dingen auf den Grund zu gehen.» Das klingt fast wie eine Bewerbung für das Stapferhaus – wo sie am 1. Januar den Posten als Stiftungsratspräsidentin antreten.

Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe. Und ja, das ist mein Leitsatz: Versuchen zu verstehen, was auf der Welt geschieht. Der Versuch, durch Wissenschaft, durch Erkenntnisse weiterzukommen, besser einordnen zu können und schliesslich das Leben zu verbessern – für uns, den Planeten, mich selbst. Es interessiert mich, den Dingen auf den Grund zu gehen.

Intellektuelle Detektivarbeit – salopp gesagt.

(lacht)

Ja, das passt ganz gut.

Und welche Aufgabe leistet dabei ein Museum wie das Stapferhaus?

Das Stapferhaus leistet genau diese intellektuelle Detektivarbeit in der Vorbereitung, es macht sie in den Ausstellungen nachvollziehbar und animiert die Besucher dazu, diese Detektivarbeit selbst weiterzutreiben. Es gelingt ihm stets, einen Vorhang mehr aufziehen, um den Fragen auf den Grund zu gehen. So geht es in der nächsten Ausstellung auch nicht um den Klimawandel, sondern ganz grundsätzlich um unser Verhältnis zur Natur.

Welche Themen würden Sie im Stapferhaus gerne ausgestellt sehen?

Das Stapferhaus ist mit seinen Themen immer so «up to date», dass ich da gar nicht vorgreifen möchte. Das Team scheint eine aussergewöhnliche Antenne für aktuelle Themen Fragestellungen zu haben.

An Ihrer Antrittsrede sass ich neben einem Ihrer künftigen Kollegen aus dem Stiftungsrat. Im Anschluss meinte er: «Jetzt müssen wir ‹an’d Säck›!» Sind Sie so streng?

(lacht)

Na ja, ohne gewisse Ambitionen muss man keine solchen Funktionen übernehmen. Aber ich habe nicht im Sinn, das Stapferhaus auf den Kopf zu stellen – das wäre völlig falsch – es hat immerhin den europäischen Museumspreis bekommen! Was gibt es bitte für ein grösseres Kompliment? Der Ursprung und die Kernkompetenz des Stapferhauses liegt im Dialog – und jeder Ausstellungsbesuch ist ein Dialog mit sich selbst – in Zeiten, in denen sich die Debatten verhärten, ist es wichtiger denn je, diesen Dialog zu stärken.

Wir haben nun viel über den verschärften Ton in Debatten und die (Ab-)Spaltung gesellschaftlicher Gruppen gesprochen. Was können wir aus dieser aktuellen Krise lernen?

Wir müssen davon ausgehen, dass unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Lehren aus dieser Zeit ziehen. Eine wichtige Lehre ist aber sicherlich, dass wir schnell auf völlig unterschiedliche Umstände reagieren können. Das zeigt auch, wie anpassungsfähig der Mensch ist und wie widerstandsfähig wir als Gesellschaft sind. Umgekehrt zeigen die Auseinandersetzungen, wie fragil unser gemeinsamer Kompass ist. Demokratie und Wohlstand sind eben keine Selbstverständlichkeit.

Der Jahreswechsel ist Anlass für gute Vorsätze: Wie können wir uns wieder versöhnen?

Auch da halte ich es mit Popper: Alles Leben ist Problemlösen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen