Christopher Rüpings "Das neue Leben" am Schauspielhaus Zürich

Bühne Wem nützt die Liebe in Gedanken? Der Kunst! Christopher Rüpings gefeierte Inszenierung «Das neue Leben» Christopher Rüpings ans Berliner Theatertreffen eingeladene Inszenierung «Das neue Leben. ‹Where do we go from here›» kommt endlich in die Schweiz. Auf der Zürcher Pfauen-Bühne ist das Stück noch bis Ende November zu sehen. Julia Stephan 22.10.2022, 14.44 Uhr

Kreisen um Beatrice: Anna Drexler (in Zürich ersetzt durch Henni Jörissen), Anne Rietmeijer und William Cooper.

Das Saallicht leuchtet prosaisch in den Zuschauerraum, als Damian Rebgetz, umkreist von William Cooper, Henni Jörissen (sie ersetzt in Zürich Anna Drexler) und Anne Rietmeijer, auf der nackten Pfauenbühne erklärt, wie Beatrice ihn zum liebestollen Schwärmer gemacht habe. Rebgetz umkreist wortreich die Frau, die alles beherrscht, was in Christopher Rüpings Inszenierung gesagt und getan oder eben auch unterlassen wird. Warum er ihr nicht endlich seine Liebe gestehen wolle, fragt Kollege Cooper dazwischen. Doch der zaudernde Rebgetz will lieber weiterschwärmen, weiterträumen und weiterdichten. Als Cooper selbst bei auserwählten Frauen im Publikum zum Liebesgeständnis ansetzt, versagen auch ihm die Worte. Die Realität ist zu plump für das Gefühl, das Dante ein Leben lang getragen hat.

Bindungsängste sind gut für die Kunst

Ohne die Liebesobsession des italienischen Dichters Dante Alighieri (1265-1321) gäbe es weder sein Jugendwerk «Das neue Leben», in der Dante jede Begegnung mit Beatrice in himmlische Bedeutungsebenen schraubt, noch hätte die Welt je etwas von seiner «Göttlichen Komödie» gelesen.

Dass Bindungsangst gut für die Kunst und nicht gelebte Sehnsüchte so intensiv sein können wie kopflose Sprünge in körperliche Liebesabenteuer, darum geht es in Christopher Rüpings Inszenierung «Das neue Leben» - aber längst nicht nur. Dieses Jahr wurde das am Schauspielhaus Bochum erarbeitete Stück ans Berliner Theatertreffen eingeladen. Mit der Pandemieerfahrung im Rücken reflektiert Rüping darin auch, wie man nicht gelebte Lebenszeit in seiner Lebensbilanz sinnvoll verbuchen soll. Dantes Sonette aus dem «Neuen Leben» wurden durch Popballaden ersetzt. Wenn Cooper, Jörissen, Rietmeijer und Rebgetz Britney Spears «Baby one more time» oder Natasha Bedingfield’s «These words» zu den Läufen eines automatischen Klaviers feierlich ins Mikrofon hauchen, schreien und singen, erhalten selbst die abgenutztesten Melodien wieder ihre Anmut zurück.

Nach dem Tod Beatrices wandern wir in einem spektakulären visuell-musikalischen Bühnenspektakel schliesslich durch Dantes Höllenkreise. Im Paradies angekommen, begrüsst die rührend abgeklärte belgische Theaterlegende Viviane De Muynck (76), im unförmigen weissen Kapuzenpulli, ihre Mitspielenden als gealterte Beatrice nahbar nostalgie- und sentimentalbefreit. Von Anmut keine Spur. «Es war, wie es war», erklärt sie dem Publikum. Selten wurde der Moment einer Desillusionierung im Theater schöner gezeigt.

«Das neue Leben. ‹Where do we go from here›». Schauspielhaus Zürich, Pfauen. Bis 24.11.

Trailer der Inszenierung am Schauspielhaus Bochum. Quelle: Youtube