Für stille Nächte: Podcast-Tipps für Weihnachten

Geschichten Tipps für stille Nächte: Das sind die besten Weihnachtspodcasts für die Festtage Geht Ihnen an Weihnachten der Monolog Ihrer Schwiegermutter auf die Nerven? Verbringen Sie Weihnachten allein? Wir haben acht kostenlose Podcasts für Sie ausgesucht. Von der herzerwärmenden Kindergeschichte bis zum Krimi, der einem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Julia Stephan Jetzt kommentieren 20.12.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hört, hört hört! Das Podcastangebot über die Weihnachtszeit ist riesig. Wir verschaffen Ihnen einen Überblick. Getty

«A Christmas’ Carol» von Charles Dickens

Spricht den Geist der Vergangenheit: Die Schweizer Sängerin Stefanie Heinzmann. Bild: hr3

Charles Dickens 1843 veröffentlichte Weihnachtsgeschichte «A Christmas’ Carol» ist ein dutzendfach in Film und Bühnenbilder gegossener Klassiker. Der Hessische Rundfunk macht aus dem Schicksal des kaltherzigen Warenhausbesitzers Ebenezer Scrooge, der jegliche soziale Wärme als «Humbug» abtut eine über einstündige Hörspielversion mit Chor, Orchester und zahlreichen Promis. Mit dabei auch die Schweizer Sängerin Stefanie Heinzmann, die Ebenezer Scrooge als Geist der Vergangenheit in seine Kindheit zurückführt und zu seiner Läuterung beiträgt.

Zielgruppe: Traditionsbewusste, für die Weihnachten ein sinnliches Überwältigungstheater ist.

Wo: Spotify und Apple Podcasts.

Eine satirische Weihnachtsgeschichte nach Charles Dickens

Wo Belehrung ist, ist Satire nie weit. Eine von Studenten der Bochumer Ruhr-Universität aufgenommene Satire über Charles Dickens Klassiker «A Christmas’ Carol» macht aus der Hauptfigur Ebenezer Scrooge einen skrupellosen Investmentbanker, der ziemlich robust gegen christliche Bekehrungsliteratur ist. Das mit der Nächstenliebe hat er am Schluss zwar begriffen – als geschäftsfördernde Massnahme. Sein Fazit am Ende fällt deutlich anders aus als im Original: «Ich gründe eine Stiftung, die Steuervorteile kann ich mir nicht entgehen lassen.»

Zielgruppe: Zyniker, Wirtschaftsstudenten (mit Selbstironie), Turbokapitalisten.

Wo: In der der Mediathek von www.nrwision.de

Ungleiches Ermittlerpaar: Gabriel Vetter und Lara Stoll. Bild: SRF

«Advent, Advent» mit Gabriel Vetter und Lara Stoll

Weihnachtsromantiker Gabriel Vetter (Kevin) und seine pragmatische Kollegin Lara Stoll (Nico) lösen am liebsten Fälle im Weihnachtsgewerbe. Ermittelt wird in Vetter-Manier in den Niederungen des Bünzlitums, etwa in einem Samichlaus-Verein, wo ein abgetrenntes Eselglied die Cops auf die Spur radikaler Feministinnen bringt. Die Geschichten machen satirisch das Fass linker Debatten auf: So lehnen die gestandenen Samichläuse Blackfacing, das schwarze Übermalen der Gesichtsfarbe, ab und zeigen sich stolz, die Schmutzlis aus dem Asylantenheim zu rekrutieren.

Zielgruppe: U30 und Studenten mit Berufsziel soziale Arbeit.

Wo: Play Suisse.

Liebevoll illustrierte Podcast-Geschichten für Kinder zwischen 4 und 7. Bild: SRF

«Kei Ziit für de Osterhas»: Geschichten für die ganz Kleinen

Ein Osterhase erwacht zu früh aus dem Winterschlaf und merkt: Eieiei, ich werde ja gar nicht gebraucht! Schlimmer noch: Der Weihnachtsmann sieht in dem zu früh erwachten Hasen eine echte Konkurrenz. Die Geschichte auf Mundart ist Teil einer vierteiligen Advents-Serie, deren vier kompakte Geschichten alle von der berühmten Globi-Stimme Walter Andreas Müller erzählt werden. Es warten auf die Kinder eine Guetzli stibitzende Schlitzmaus, eine traurige Prinzessin, die sich über keine Geschenke freuen kann und eine sprechende Schneeflocke – auf Play Suisse liebevoll illustriert.

Zielgruppe: Kinder zwischen vier und sieben Jahren.

Wo: Play Suisse.

«Kalter Winter, heisse Spuren»

Diese Podcast-Serie ist eine Trouvaille für Liebhaberinnen und Liebhaber alter Gruselgeschichten von den britischen Inseln. Der Krimi-Adventskalender versammelt klirrend kalte Weihnachtserzählungen mit Ermittlern wie Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle), Pater Brown (Gilbert Keith Chesterton), Robert Louis Stevensons Gruselgeschichte «Markheim» und Edgar Wallace’ Erzählung «Das Diamantenklavier», in dem ein Mann seiner Verlobten nach einem Streit das Weihnachtsgeschenk wieder aus dem Briefkasten stibitzt. Damit zieht man sich auch heute noch gerne unter eine Bettdecke zurück.

Zielgruppe: Ü50 und Krimi-Liebhaber.

Wo: Spotify.

«Unter Pfarrerstöchtern»: hirnen über die Bibel

Sabine Rückert, stellvertretende Chefredaktorin der «Zeit» und legendärer Host des True-Crime-Podcasts «Zeit Verbrechen», unterhält sich mit ihrer Schwester, der Theologin Johanna Haberer, über die Bibel. Sehr entspannt nehmen die zwei das Buch der Bücher als das, was es ist: eine Sammlung aus richtig guten Geschichten. Mit dieser Haltung machen sie es nicht nur Gläubigen möglich, ihren Gesprächen über das Menschsein zu folgen, sondern auch allen Atheisten und kritischen Geistern. In einer Spezialsendung sprechen die beiden in der Adventszeit über Paradiese, Wolkenschlösser und Utopien.

Für wen: Gläubige und Atheisten.

Wo: Spotify.

Ein falscher Weihnachtsmann gerät in dieser SRF-Geschichte in die Fänge eines Weihnachtsmänner-Zirkels. Bild: SRF

«Der falsche Weihnachtsmann» - das andere Weihnachtshörspiel

Im ersten Moment sieht es danach aus, dass hier das Ehepaar aus Loriots berühmtem Sketch «Das Frühstücksei» in einer verschneiten Alphütte Weihnachten feiern will. Man geifert sich an und reagiert gereizt auf die Wünsche des Gegenübers – bis der Weihnachtsmann mit gebrochenem Bein und konkretem Problem vor der Tür steht. Der Ehemann nimmt dankend den Job als Ersatzweihnachtsmann an. Auf seiner Reise in die Stadt gerät er in die Fänge eines kommerziellen Weihnachtsmänner-Zirkels.

Für wen: Kinder zwischen 8 und 12 Jahren und Männer, die mit ihren Schneestiefeln tief in einer Midlifecrisis stecken.

Wo: Play Suisse.

«Kommissar Kex»

In mehreren österreichischen Bäckerei-Filialen sind Weihnachtskekse verschwunden. Das ruft den 12-jährigen Kommissar Kex auf den Plan, Experte für Kekskriminalität. Kekse sind sein Spezialgebiet und seine grösste Schwäche. Eine österreichische Grossbäckerei hatte die Figur des Kommissar Kex an den längst aus der Fernsehlandschaft verschwundenen Kommissar Rex angelehnt und zu PR-Zwecken erfunden. Man lernt in diesen unterhaltsamen Folgen gewaltig viel über österreichisches Feingebäck à la Kokosbusserl und Vanillekipferl. Die Folgen haben Kultpotenzial.

Zielgruppe: Für die ganze Familie.

Wo: Spotify.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen