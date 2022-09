Humor Pasta del Amore: «Was isch de Sinn?» «Tessin?» Ausverkauft! «Pasta del Amore» füllt das Theater Tuchlaube in Aarau – Zusatzaufführungen nächstes Jahr. Peter Weingartner Jetzt kommentieren 20.09.2022, 16.25 Uhr

Bruno Maurer und Christian Gysi schauen mit Pasta del Amore in die Zukunft: Noch einmal richtig Drogen nehmen?

Bruno Maurer (42) und Christian Gysi (46) sind altersmässig gereift. Als sie «Pasta del Amore» gründeten, waren sie 18 und 22 Jahre alt, nicht zu jung, sich in einer Condomeria namenmässig bei «Schnäbiteigwaren» zu bedienen. Nach «Show zäme» 2018, dem ersten Programm nach einer Pause von 2010 bis 2017, meldet sich das Aarauer Komiker-Duo nun mit einem Werk voller Überraschungen, vom mittleren Menschenalter inspiriert.

Die Premiere von «Yin & Forever Young» am 21. September im Theater Tuchlaube ist ausverkauft, ebenso die zwei regulären sowie die aktivierte Zusatzvorstellung. Die Rettung: zwei Aufführungen im nächsten Jahr, nämlich am 24. und am 27. Januar 2023. Worauf führen die beiden diese grosse Nachfrage zurück. Als Aarauer kenne man sie schon, sagt Bruno Maurer, doch das erklärt nicht die viele höhere Nachfrage nach Tickets andernorts. Christian Gysi: «Das hat sicher zu tun mit unseren SRF-Clips; die Reichweite ist grösser.»

«Was isch de Sinn?», fragt Bruno als Sophie auf einem dieser Clips, wo die beiden Phil & Sophie geben und über Ferien philosophieren, was Sprache und Pasta-Logik hergeben. «Tessin ist ein Kanton in der Schwiz?», meint Christian als Phil. Und sie zeigen: Da nehmen zwei Herren die Sprache auch beim Klang. Höherer Blödsinn feiert Urständ, dabei geht es im neuen Programm durchaus um etwas Ernstes.

Yin und Yang. Harmonie? Ausgleich? Nein, einen Crashkurs in chinesischem Daoismus ist von «Pasta del Amore» nicht zu erwarten. Als Männer in den Vierzigern aber stellen sie sich den Fragen, die ein Blick zurück sowie ein solcher in die Zukunft nahelegen. «Standortbestimmung», sagt Christian Gysi, «was ist wichtig im Leben?» Hat man etwas verpasst? Noch einmal richtig Drogen nehmen? Dass sie das durch die Brillen von zwei Clowns tun, als die sie sich stets verstanden haben, und nicht als Missionare, man dankt es ihnen.

Natürlich schöpfen «Pasta del Amore» aus eigenen Erfahrungen. Dass sie sich auf ein Thema festgelegt haben, stelle ihren Radar aber auch im Alltag ein. «Wir gehen mit wachen Augen durch die Welt, lassen uns inspirieren durch die Menschen, auch die Behauptis», sagt Gysi. Beobachten. Bevor es ans Aufschreiben geht, wird improvisiert: Im Rüetschihaus in Suhr, ihrem Probelokal, gerinnen daraus die Szenen, von denen auch die Heinz und Werni-Dialoge, auf Youtube zu geniessen, zeugen.

Im Gegensatz zu früheren Programmen, auch von «Show zäme», bietet «Yin & Forever Young» eine Geschichte. Das heisst, die einzelnen Teile, Sketches, Musik, Monologe werden, mit Hilfe von Regisseur Menf Rhyner, zu einem Ganzen zusammengefügt. Fliessende Übergänge verbinden; die Charaktere entwickeln sich. Und dies gelingt mit verschiedenen theatralen und musikalischen Mitteln, oder wie es auf dem Plakat heisst: Kabarett, Punk, Satire, Trash. «Ein verbindender Bogen war uns ein Anliegen.»

Wer «Pasta del Amore» kennt, weiss um deren Spielfreude und Schalk. Clowns eben, zu deren Natur das Scheitern gehört. Forever young? Daran scheitern alle. Aber wie? In würdiger Gelassenheit? Bruno Maurer und Christian Gysi verfügen über ein gerüttelt Mass an Selbstironie. Sie wissen nicht mehr als alle, können es in Anwendung einer ihrer Kernkompetenzen, einer sprachlichen Hochsensibilität, nur schöner sagen. Ihre Lebenshilfe angesichts eines Schicksals, das ausnahmslos alle trifft, hat nichts Belehrendes und nichts Zynisches, mag aber gegen die Verbitterung helfen: «Sink positiv!»

Yin & Forever Young: 29.11. Bossartschür, Windisch, 26.11. TaB, Reinach

