US-Popstar Seit Britney Spears Zusammenbruch ist ihr Vater Vormund: Das will die Sängerin jetzt ändern Britney Spears beantragt Berichten zufolge einen neuen dauerhaften Vormund. Schon seit längerem versucht der US-Popstar den Vater loszuwerden, der in seiner Position kräftig mitverdient an dem Vermögen seiner Tochter. 25.03.2021, 13.25 Uhr

Auf der Bühne ein Star, privat dominiert vom Vater: Britney Spears. Foto: Keystone

(dpa) Popstar Britney Spears (39) hat Berichten zufolge eine Ablösung ihres Vaters als Vormund vor Gericht beantragt. Die US-amerikanische Sängerin («Baby One More Time») will demnach die übergangsweise eingesetzte Jodi Montgomery zu ihrem dauerhaften Vormund machen. Das berichteten übereinstimmend die US-Magazine «TMZ.com» und «People» und beziehen sich dabei auf Gerichtsdokumente.