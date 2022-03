Ukraine-Krieg Mit Büchern gegen die Artillerie: Ein kleines Kellertheater in Kiew rüstet auf Das einzige englischsprachige Kellertheater in Kiew hat sich in einen Art Shelter verwandelt. Es bietet den Stadtbewohnern Schutz - und spendet Trost mit Kunst. Julia Stephan 22.03.2022, 05.00 Uhr

Jeder mit seinen Waffen: Die Mitglieder des ProEnglish Theatre in Kiew haben ihren Humor nicht verloren. Quelle: Facebook

Fünf Tage vor dem Krieg hatte das ProEnglish Theatre im Zentrum von Kiew einen Open-Mic organisiert. Stand-up-Comedians traten auf. Es wurde Bier getrunken und es wurden Witze gerissen. Schlechte und gute Witze. Alex Borovenskiy, Gründer und Leiter des einzigen englischsprachigen Theaters der Stadt, lockerte als Gastgeber die Stimmung auf. «Leute, wir sind hier in Kiew. Kiew wird bald bombardiert. Aber macht nichts, wir sitzen ja im Keller. Unser Theater ist ja ein Bunker.»

Jetzt herrscht in Kiew Krieg, und Borovenskiy wurde von seiner eigenen Pointe eingeholt. Das kleine Kellertheater, nennt sich jetzt einen «Art Shelter» . Menschen und Katzen, alle sind willkommen. Die Fenster haben die Mitarbeitenden mit englischen Textbüchern zugemauert. Sie sollen vor Raketenangriffen schützen. «Bücher halten uns am Leben», erzählt Borovenskiy in einem seiner Videotagebücher auf Youtube. Dort präsentiert er stolz die neue Bunker-Bibliothek. Neben Theaterklassikern wie Peter Brooks «Der leere Raum» und Stanislawskis «Mein Leben in der Kunst» stehen prominent platziert Werke ukrainischer Autoren, die Stalin in den 1920er- und 1930er-Jahren in Lager steckte oder erschiessen liess, weil sie ihm zu freidenkerisch waren. Und weil Borovenskiy wütend, aber nicht humorfrei ist, hat er den russischen Invasoren auch noch ein paar schlecht geschriebene Romane der russischen Krimiautorin Darya Dontsova hingestellt. Falls sie denn jemals hier ankommen sollten.

In den Sozialen Netzwerken fordert Borovenskiy die Menschen weltweit auf, in ihrer jeweiligen Landessprache Gedichte des ukrainischen Nationaldichters Taras Schewtschenko in Onlinebotschaften zu rezitieren. Dessen Zeilen wurden schon bei den Maidan- und Euromaidan-Protesten oft und gerne zitiert. Die «NZZ» hat ihn deswegen einmal als «Heiligen Geist des Maidan» bezeichnet. Und auch im Art Shelter wird weitergedichtet. Die Schauspielerin Kateryna Khozroshyna hat auf dem Instagram-Kanal des Theaters ein Gedicht veröffentlicht. Dessen Zeilen «They came to free us from our freedom» führen die russische Propaganda ad absurdum.

Ähnlich wie der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski setzen die Schauspielerinnen und Schauspieler des Theaters gezielt amerikanisches und europäisches Kulturgut ein, um mit dem Westen in einen Dialog zu treten. Vor wenigen Tagen hat Borovenskiy mit seinen Kollegen dem Folksong «House of the Rising Sun» (The Animals) einen neuen Songtext verpasst. Gewidmet ist der Song der belagerten Hafenstadt Mariupol im Süden . «There is a town in Ukraine, they call the rising sun. And it’s been ruined for so many days. And God, it’s more than one», singen die jungen Künstlerinnen und Künstler in ihrem Art Shelter zu Gitarrenbegleitung. Es ist ein verzweifelter Hilferuf an Europa: «Oh, Europe, tell your children/Not to see what I have seen/Spend your lives in sin and misery/Under threat of letter «Z». »

Mitglieder des ProEnglish Theatre in Kiew singen in ihrem «Art Shelter» eine patriotische Version von «House of the Rising Sun». Quelle: Youtube

Spenden Spenden nimmt das Team des ProEnglish Theatre über folgenden Link entgegen.