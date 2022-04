Kulturszene in Russland: Abgesagte Stücke und ganz viel Angst

Ukraine-krieg Abgesagte Konzerte und Angst: Eine Insiderin erklärt, wie das russische Kulturleben in der Apokalypse funktioniert Die Kulturjournalistin Ekaterina Biryukova ist Jurymitglied der «Goldenen Maske», den jährlich stattfindenden russischen «Oscars» der Bühnenkünste. Hier schildert sie ihre heikle Aufgabe als Jurorin seit Kriegsausbruch. Ekaterina Biryukova, Moskau Jetzt kommentieren 21.04.2022, 17.00 Uhr

Das «Z»-Symbol am Moskauer Oleg Tabakov Theater. Der künstlerische Direktor unterstützt den Krieg.

Am Tag des Kriegsausbruchs, am 24. Februar, habe ich in der musikalischen Jury der «Goldenen Maske» gearbeitet. Die «Goldene Maske» ist der höchste nationale Theaterpreis und ein riesiges Festival mit den besten Theaterproduktionen. Es ist der Oscar der russischen Theaterwelt. Doch seit dem 24. Februar ist alles anders. Das gewohnte Leben bricht mit rasanter Geschwindigkeit in sich zusammen.

Der Chefdirigent des Bolschoi-Theaters, Tugan Sochijew, und der Leiter der Balletttruppe des Stanislawski-und-Nemirowitsch-Dantschenko-Musiktheaters, Laurent Iller, sind zurückgetreten, da es ihre anderen Arbeitgeber in Westeuropa verlangten. Die Aushängeschilder Gergiev und Netrebko gehören zwei gegnerischen Lagern an: Netrebko hat gegen den Krieg Stellung genommen, Gergiev nicht. Die neuen russischen Emigranten, Journalistinnen, die Jugend und die Mittelklasse strömten nach Tiflis, Eriwan, Istanbul, Israel, Bischkek, Berlin.

Dirigent Waleri Gergiev hat den Krieg nie verurteilt, andere wiederum haben in Russland ihre Posten niedergelegt. HO

Mein Tag beginnt mit einem Nachrichtenaustausch mit Freunden, die über die ganze Welt verstreut sind, und mit der ukrainischen Kinderfrau, die sich früher um meinen Sohn gekümmert hat und sich zurzeit in einem Dorf bei Charkiw befindet. Konzerte und Premieren werden abgesagt. Facebook und Instagram sind gesperrt, allerdings ist die Zahl der VPN-Nutzer um das Mehrfache gestiegen. Alle unabhängigen Massenmedien, darunter auch die Website www.colta.ru, für die ich gearbeitet habe, sind geschlossen. Niemand mehr wundert sich über die «Avtozaks», die Spezialtransporte für Festgenommene mit vergitterten Fenstern, die im Zentrum der Stadt ständig präsent sind.

Das Wort «Krieg» steht unter Strafe, nur «Spezialmilitäroperation» ist erlaubt. Mit dem Wort «Frieden» kann es auch Probleme geben. Selbst für Leo Tolstois Roman «Krieg und Frieden» auf dem Roten Platz oder ein Plakat mit dem biblischen Gebot «Du sollst nicht töten», vor der Christus-Erlöser-Kathedrale entrollt, wird man in den Avtozak gesteckt.

Programm wird ständig angepasst

Eine Jury-Kollegin wurde am Moskauer Flughafen Vnukovo von einem Passagier angezeigt und wegen eines «falschen» Abzeichens an ihrer Tasche festgehalten. Inzwischen ist sie vom Gericht zu einer Geldstrafe von 30'000 Rubel verurteilt worden. Sie will das Urteil anfechten. Wir scheinen in einem Geschichtslehrbuch zu leben, in mehreren Kapiteln zugleich. Eine wilde Mischung: Wir erleben die erste Emigrationswelle vor 100 Jahren, die Denunziationen der Stalin-Zeit, die spätsowjetische Gerontokratie, die Invasion in Afghanistan sowie den Krim-Krieg von 1853–1856, mit dem die Regierungszeit des Zaren Nikolaus I. zu Ende ging.

Zur Autorin Ekaterina Biryukova Die Autorin dieses Textes ist Buchautorin und Kulturjournalistin beim unabhängigen russischen Online-Magazin «Colta» . Ihr Text wurde von Elena Pyarina aus dem Russischen übersetzt.

Und nun, mitten in der Apokalypse, findet die «Goldene Maske» statt. Ich gebe zu, sie hilft sehr, dem ausgebrochenen Chaos zu widerstehen und wenigstens für kurze Zeit Abstand zu nehmen von den Nachrichten. Das Programm der «Maske» wird ständig korrigiert: etwas wird abgesagt, verboten, auf einen anderen Zeitpunkt verschoben oder geht einfach schief. Aber das Festival läuft, fast täglich sieht sich die Jury ein bis drei Inszenierungen an.

Manchmal muss man für einen Abend an einen Ort fliegen, der mehrere Zeitzonen von der Hauptstadt entfernt ist – viele Theater können in diesem Jahr ihre Vorstellungen nicht nach Moskau bringen. Da gibt es zum Beispiel eine Tanzperformance am Kai in der Stadt Woronesh. Aber wegen der Nähe zur ukrainischen Grenze und wegen Kampfhandlungen sind alle Flüge nach Woronesh seit Ende Februar verboten. Statt 30 Minuten mit dem Flugzeug braucht die Jury sieben Stunden mit dem Zug.

Dirigent Ivan Velikanov hat sich gegen den Krieg positioniert. Bild: Facebook

Am 25. Februar, ganz am Anfang der «Maske» und des Krieges (der damals noch als solcher bezeichnet werden durfte), hat der Dirigent Ivan Velikanov vor der Aufführung von «Figaros Hochzeit» in Nishni Nowgorod seine Antikriegshaltung publik gemacht und Beethovens «Ode an die Freude» gespielt. Er hätte einige Tage danach auch in Moskau gezeigt werden sollen. Doch als der Transport mit der Bühnenausstattung sich der Hauptstadt näherte, wurde in den oberen Etagen der Macht ein Riesenkrach gemacht, sodass die Vorstellung in Moskau verboten wurde.

Das Verbot wurde zwar wieder aufgehoben, aber unter der Bedingung, dass das Theater innerhalb eines Tages einen anderen Dirigenten findet. Der Ersatzdirigent wurde gefunden, in den sozialen Medien (die damals noch nicht gesperrt waren) wurde er aber als Streikbrecher beschimpft. Ein Mitglied hat die musikalische Jury verlassen, die anderen haben sich das Stück angesehen und den Wunsch geäussert, es sich noch einmal mit Velikanov anzuhören. Sie waren sogar bereit, dafür in einer vierstündigen Zugfahrt nach Nishni Nowgorod zu kommen. Was sie dann auch getan haben.

Stücke dürfen nicht nach Moskau reisen

Das war aber noch nicht das Ende der Geschichte. Unter den für die «Maske» nominierten Inszenierungen waren noch zwei aus Krasnojarsk mit demselben Velikanov am Dirigentenpult. Die Krasnojarsker haben kapiert, dass es besser wäre, nicht nach Moskau zu fahren, sondern die Jury gleich zu sich einzuladen. Also kamen wir nach Krasnojarsk (5 Stunden mit dem Flugzeug).

Das Erstaunlichste war: Während die Jury kreuz und quer durch Russland reiste, um die für die «Maske» ausgewählten Stücke zu sehen, wie etwa das vom quasi suspendierten Ivan Velikanov, hat genau derselbe Künstler Anfang März auf der Kammerbühne des Bolschoi-Theaters (ein paar Schritte vom Roten Platz entfernt) die Neuinszenierung von Antonio Salieris Oper «Falstaff oder Die drei Streiche» herausgebracht. Und für den 3. Mai ist bereits seine «Fledermaus» auf der Historischen Bühne des Bolschoi angekündigt.

In diesem Jahr hat die Leitung der «Goldenen Maske» entschieden, auf die feierliche Abschlusszeremonie zu verzichten, die schon immer die riesige russische Theaterwelt geeint hat. Erstens, uns ist jetzt nicht nach Feiern. Zweitens, mit einer Einigung ist kaum zu rechnen: Ein Teil nimmt öffentlich Stellung gegen den Krieg, die anderen lassen an der Fassade ihres Theaters den Buchstaben «Z» anbringen, und die Theaterszene ist so gespalten wie die gesamte russische Gesellschaft auch.

