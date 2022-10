"Tatort"" Leben Tod Ekstase": die TV-Kritik

Die Frankfurter Ermittler Paul Brix und Anna Janneke geraten in «Leben Tod Ekstase» an einen abgedrehten Psychoanalytiker, der Menschen mit psychedelischen Substanzen behandelt. Knallharte Realisten brauchen am Sonntag nicht einzuschalten. Andere werden voll auf ihre Kosten kommen.

Julia Stephan 14.10.2022, 05.00 Uhr