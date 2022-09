Queen Elizabeth II: Als dramatische Figur taugte sie wenig

Tod der Queen Elizabeth II: Eine Drama-Queen war sie nie – warum Meghan Markle für Shakespeare die bessere Wahl wäre Was hätten Shakespeare und Schiller aus der Biografie der verstorbenen Queen gemacht? Sicher ist: Das dramatische Potenzial ihrer Angehörigen war weit grösser als das der verstorbenen Regentin. Julia Stephan Jetzt kommentieren 17.09.2022, 06.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Queen Elizabeth (rechts) passte sich dem Protokoll des Hofes immer pflichtbewusst an. Für dramatische Wendungen sorgten andere. Bild: Getty

Nein, eine Drama-Queen war Königin Elizabeth II. nie. Eine 73-jährige Ehe, tadellose öffentliche Auftritte, keine rapportierten ausserehelichen Affären, keine monetären Eskapaden, keine emotionalen Vulkanausbrüche – über einen Tennisschläger, der 1954 bei einem Ehestreit gegen Prinz Philip als Wurfgeschoss gedient haben soll, sehen wir grosszügig hinweg. Kein Kon­trollverlust bei dieser Queen, kein Unruhe stiftender Idealismus. Vom willkürlichen und infantilen Führungsstil eines Shakespeare’schen «King Lear» war sie maximal entfernt. Dienst nach Vorschrift und Vernunft. Das sind nicht die Treibstoffe spannungsgeladener Bühnenkunst.

Königinnen in Dramen und Opern dämmern nie friedlich weg wie die Queen. Sie werden geköpft. Sie sind kopflos-leidenschaftlich wie Schillers «Maria Stuart» oder kühl und intrigant wie deren Gegenspielerin, die jungfräuliche Elizabeth I. Sie töten in Raserei ihre Geliebten und richten sich selbst, wie die Amazonenkönigin «Penthesilea» bei Kleist. Sie sind chronisch eifersüchtig und haben – in dieser Hinsicht sind Fiktion und Realität fast deckungsgleich – mit Männern meistens Pech. Die ägyptische Königin Cleopatra aus dem Shakespeare-Drama «Antonius und Cleopatra» ist bei weitem nicht die einzige, die sich im Kosmos der Literatur bei der Männerwahl ziemlich verrannt hat.

Eine Affäre muss man ihr andichten

Dass es bei den Drama-Queens der Theater- und Operngeschichte nie so rund läuft wie bei der Queen selbst, liegt auch daran, dass sie im Handeln höchst inkonsequent sind. Sie werden zerrissen von den Interessenkonflikten, von den widersprüchlichen Motiven, die in ihnen schlummern. Sie sind imprägniert vom Zeitalter, in dem sie auf einer Bühne stehen. Die schottische Königin Maria Stuart wurde schon vor Schiller abwechselnd als Hure oder Heilige interpretiert. Je nach Frauenbild sympathisierte man lieber mit ihr oder mit ihrer Konkurrentin Elizabeth. Mal stand die emotionale Frau, mal die kühle Politikerin mehr in der Gunst des Publikums.

Die Queen hingegen, so scheint es, stand bis zum Ende unverrückbar für die britische Monarchie. Wer sie auf die Bühne oder ins Kino bringt, muss ein bisschen Fantasie besitzen und ihr, wie in der Netflix-Serie «The Crown», eine Affäre andichten.

Viel Drama, viel Emotionen: Opernstar Anna Netrebko als Königin Anne Boleyn in der Donizetti-Oper «Anna Bolena». Bild: Getty

Der britische Autor Alan Bennett bot der Queen 2007 mit seiner Novelle «Die souveräne Leserin» einen eleganten Ausweg aus dieser einseitigen höfischen Existenz: Er macht sie zur Leseratte, wies ihr mit Romanen einen Notausgang aus der engen höfischen Gesellschaft. Ob sie das gebraucht hätte? Wir werden es nie erfahren. Als leidenschaftlicher Shakespeare-Leser geoutet hat sich ihr Sohn, König Charles III. Ob das Konsequenzen für seine Regentschaft hat, wird sich zeigen.

Wir können nur mutmassen, ob die Queen abseits ihrer öffentlichen Rolle persönliche Dramen mit sich ausgetragen hat. Ob sie, wie Hamlet, ihre goldenen Käfige, von denen einer (Schloss Windsor!) sogar in Flammen aufging – als Gefängnisse betrachtet hat. Wahrscheinlich ist, dass sie, wie der dänische Königssohn, an den moralischen Verfehlungen ihrer Familie bisweilen verzweifelt ist – ihr geflügelter Ausspruch «annus horribilis» für das Jahr 1992, als ihre Kinder sich scheiden liessen und ihr die Regierung den Geldhahn abdrehen wollte, lässt das erahnen.

Königsdramen bestimmen das Bild der Royals bis heute

Die Entourage der Queen, daran gibts hingegen keinen Zweifel, würde für den Dramatiker William Shakespeare, Zeitzeuge des elizabethanischen Zeitalters, Dramenstoff en masse produzieren. Zu ihrem Repertoire gehören Ehekrisen, Partyexzesse, Enthüllungen und sogar ein Pädophilie-Skandal.

Der britische Autor Mike Bartlett schrieb 2014 das prophetische Stück «Charles III». Darin werden der Tod der Queen, die Krönung von Charles und Harrys Lossagung von der königlichen Familie vorweggenommen. Obendrein tritt die bei einem Autounfall ums Leben gekommene «Königin der Herzen», Prinzessin Diana, als Geist auf – auch hier lässt «Hamlet» grüssen.

Schlachtfeld TV: Das Interview mit Prinz Harry und seiner Frau Meghan Markle sorgte 2021 für hohe Wellen. Joe Pugliese / AP Harpo Productions

Die Literaturwissenschafterin Elisabeth Bronfen interpretiert in der «NZZ» das Interview von Prinz Harry und Meghan Markle bei US-Talkmasterin Oprah Winfrey, in der das Paar 2021 öffentlichkeitswirksam seine Lossagung vom Königshaus verkündet hatte, als alternatives Schlachtfeld. Werde die Kränkung durch das Erstgeborenenrecht bei Shakespeare noch blutig auf dem Schlachtfeld ausgetragen, fände dieser Feldzug heute «in der Arena des globalen TV statt», so Bronfen.

Ihren Einfluss verloren haben die Dramen und Opern-Libretti über Königshäuser aber nicht. Sie transportieren Vorstellungen, an denen sich die Boulevardpresse bis heute orientiert, wenn sie den Royals Intrigen, Missgunst und Neid andichtet – selbst, wenn als Beweisgrundlage nur ein verrutschter Blick auf einem Paparazzi-Foto vorliegt. Den Rest erledigt die Fantasie –und die klassischen Stoffe.

Meghan Markle als Lady Macbeth

Zu den schwülstigen Vorstellungen unglücklicher Königinnen beigetragen hat auch Gaetano Donizetti, der im 19. Jahrhundert drei Opern über Königinnen komponierte: Ann Boleyn («Anna Bolena»), Maria Stuart («Maria Stuarda») und Elizabeth I. von England («Roberto Devereux»). Donizetti spart nicht mit überquellenden Liebesgefühlen, Eifersüchteleien und Frauenleichen. Elizabeth Bronfen hat darauf hingewiesen, dass unsere Kultur süchtig ist nach Geschichten von leidenden, sich aufopfernden und toten Frauen.

Carmen Giannattasio als Elizabeth I in der Donizetti-Oper «Maria Stuarda». Bild: Getty

Insofern ist es kein Wunder, dass Lady Diana als klassische Opfergeschichte erzählt wird. Dass unter Royal-­Experten aus Harrys Partnerin, der ­US-amerikanischen Schauspielerin Meghan Markle, eine manipulative Lady Macbeth gemacht wird und der Zoff zwischen Elizabeth I. und Maria Stuart auf die angepasste Kate, Princess of Wales, und ihre angeblich manipulative Schwägerin Meghan Markle übertragen wird – je nachdem, auf welcher Seite man steht.

Dabei ist dieses Theater der Royals auch unfreiwillig komisch. Eine wichtige Zutat für ein Drama ist die Macht. Macht, die verteilt, um die gezofft, um die gekämpft werden muss – wenn ­nötig bis aufs Blut. In einer Monarchie, die bis auf ihre wirkungsvollen Inszenierungen der Macht derselben eigentlich längst entsagt hat, werden aus ­diesen Streiten und Intrigen unfreiwillig Zutaten für eine unterhaltsame Komödie.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen