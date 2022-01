Theaterstar Theatermacher Thom Luz ist der Schweizer David Lynch der Bühne – jetzt kommt er nach Baden Crime, Crash und Cabriolets: Thom Luz’s Kunst-Unfall «Lieder ohne Worte» kommt nun auch ins Kurtheater Baden. Luz ist der international erfolgreichste Schweizer Regisseur seiner Generation. Daniele Muscionico Jetzt kommentieren 13.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sagen Sie doch, Herr Luz, was haben Sie sich dabei gedacht? Der Schweizer Regisseurm Musiker und Bühnenbildner gibt gerne Rätsel auf. Bild: Lucia Hunziker

Man kommt nicht von ihm los, Thom Luz ist ein Hypnotiseur. Wenn er will, bleibt man nach seinem Theaterabend am Schluss mit offenem Mund sitzen – und weiss nicht, wie einem geschehen ist.

Nicht anders verhält es sich, wenn man den philosophischen Ohne-Punkt-und-Komma-Redner persönlich trifft. Sein Ver­veine-Tee wird während der nächsten Stunden zum Eistee, der Zug ins heimatliche Basel hat den Bahnhof ohne ihn schon mehrfach verlassen . . . und noch immer findet man auf die entscheidende Frage keine Antwort: Thom Luz, was haben Sie sich dabei gedacht?

Der Mann für verrätselte Suspense

Wenn er es denn wüsste und benennen könnte, wäre er wohl nicht so erfolgreich. Und Erfolg hat seine Kunst fürwahr. Seit drei, vier Jahren folgt ihm der Erfolg tatsächlich auf dem Fuss und wo immer er sich hinwendet. Der Zürcher Musiker, Regisseur und Bühnenbildner in Personalunion inszeniert in der freien Szene. Doch ebenso gefällt er dem institutionellen Theater, war er Hausregisseur am Theater Basel und ging in dieser Funktion mit Andreas Beck ans Bayerische Staatsschauspiel in München. Und das ist noch längst nicht alles.

Luz denkt aktuell darüber nach, was er im grössten Theater Deutschlands, im Schauspielhaus Hamburg, inszenieren wird; im Mai zeigt er ein Stück an der Deutschen Oper Unter den Linden in Berlin .- Intendant Scholz wird am Opernhaus Zürich Homokis Nachfolger - , und im Herbst wird am Residenztheater eine Tschechow-Arbeit Premiere haben. Nächstes Jahr sodann arbeitet er im Theater von Milo Rau in Gent: Die Agenda ist über einen langen Zeitraum mit ehrenvollen Angeboten gefüllt, der Laden tut, was er tut, wenn er voll ist: Er brummt. Jede wichtige Bühne scheint vernarrt zu sein in Thom Luz' Bühnen(alb)träume.

Luz inszeniert für den Bauch - des Publikums

Der Autor schickt dabei ratloses Personal gerne durch nebelschwangere Settings auf kriminalistische Spurensuche. Gesucht wird: die eigene Tat, der Tathergang. Gefunden wird: Das entscheidet im Publikum jede und jeder für sich. Entlang des Bühnenrätselns erwarten die Zuschauer Überraschungen, Anspielungen und Suspense. Denn Luz ist überzeugt:

«Es verhält sich ja auch mit der Welt so: Je länger man hinsieht, desto weniger weiss man von der Wirklichkeit.»

Und die Gegenwart gibt ihm recht. Seine Abende sind so multiperspektivisch und so unkonkret wie Klang und haben das Wesen von Kompositionen. Luz hat die Subversionskraft des Zürchers Christoph Marthaler und besitzt die Suggestionskraft und die getüftelte Musikalität des Lenzburgers Ruedi Häusermann. Der Autor, albtraumhaft, surrealistisch, ist ein David Lynch der Bühne. Kritik und Publikum haben in ihm die Alternative zum Kopf- und Problemtheater: Luz inszeniert für alles Sinne und den Bauch.

Wenn Crash-Autos das Träumen beginnen

Diese Talente machen aus dem Theatermenschen, der am Sonntag seinen 40. Geburtstag feierte, in einem Hideaway im Münstertal, den international erfolgreichsten Schweizer Regisseur seiner Generation. Die freie Produktion «Lieder ohne Worte» beispielsweise, der Titel ist der Musik von Mendelssohn-Bartholdy entnommen, die ins Kurtheater Baden kommt, hat nächstes Jahr eine Bilderbuch-Tournee vor sich: Russland, Polen, Frankreich, Spanien, Deutschland. Jenseits von Idiomen und Kultur nämlich versteht man seine Theatersprache überall – oder eben nicht.

Denn zu begreifen gibt es null und nichts. Oder wie wäre es erklärlich, dass das Unfall-Auto, das in «Lieder ohne Worte» eine Hauptrolle spielt, mit den Scheibenwischern Geige spielen kann? Der Crash, der stattfand, bevor der Abend auf der offenen Bühne beginnt, hat aus dem Blechteil offensichtlich ein beseeltes Wesen mit menschlichen Vorlieben gemacht.

Ein menschenfreundlicher Theatermacher

Thom Luz gibt keine Antworten, er verweigert sie nachgerade. Er fordert sein Publikum auf in Resonanz zu kommen mit ihren eigenen Geschichten. Er meint: «Ich habe den unbedingten Willen, das Publikum zu involvieren.» Das versucht er entlang eines Zitats, das von einem seiner Lieblingsdichter stammt, Robert Walser. «Die Theaterkunst sollte sich Mühe geben, die allzu Verwirrten zu beruhigen und die allzu Beruhigten zu verwirren.» Diesem Bonmot wirft erim Gespräch später allerdings ein Zitat eines anderen Meisters hinterher, von Max Reinhardt, Regisseur und Gründer der Salzburger Festspiele: «Wenn ich dem Publikum hinterherlaufe, kann ich ihm nicht mehr in die Augen sehen.»

Und darauf möchte er nicht verzichten. Denn es geht dem konkreten Träumer im Theater, das nicht erst seit Corona an einer spirituellen Krise leidet, auf der Bühne auch um einen menschenfreundlichen Akt. Und so findet die Ausgangsfrage eine Antwort, die in die melancholische Gegenwart passt: Herr Luz, was haben Sie sich dabei gedacht? «Ich möchte Trost spenden durch seltsame Pracht.»

«Lieder ohne Worte»: 15.1. Kurtheater Baden, 17./18.2. Kaserne Basel

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen