Theaterkritik: "Cheese war" am Theater Neumarkt

Theaterkritik «Cheese War»: Nach diesem Fast-Food-Theater vergeht einem die Lust auf Pizza Tomaten und Zwiebeln tanzen im Stück «Cheese war» der syrischen Autorin Lubna Abou Kheir eine groteske Effizienz-Choreografie. Der Belag der Story, die am Theater Neumarkt uraufgeführt wurde, fällt allerdings etwas mager aus. Julia Stephan 10.04.2022, 14.38 Uhr

Kein Platz für Persönlichkeiten: Die fünf Darstellerinnen und Darsteller des Pizza-Lieferdienstes «Monopoly» sind perfekte Roboter im Dienst ihrer Firma. Bild: Philipp Frowein

Sie ist die Königin unter den Take-away-Gerichten: die Pizza. Nichts lassen sich Herr und Frau Schweizer lieber nach Hause liefern als die Heilige Dreifaltigkeit aus Teig, Tomatensauce und ganz viel Käse.Die am Theater Neumarkt uraufgeführte Groteske «Cheese War» zeigt das Gemetzel hinter dem perfekten Bodenteig und den hübsch ausgelegten Salamischeiben. Es ist die durchgetaktete Hölle maximaler Gewinnoptimierung, die den auf Sofas herumgammelnden Bürgerinnen und Bürgern den grössten Genuss bringen soll.

Die syrische Autorin Lubna Abou Kheir hat selbst fünf Monate in so einem Lieferdienst gearbeitet. Sie kennt den Kleinkrieg der Menschen in diesen Billigjobs, den Druck, nur gerade so viel Käse zu vergeuden, dass der Kunde sich nicht verschaukelt fühlt und der Chef seinen Profit nicht davonschwimmen sieht.

Schon ihr 2019 am Neumarkt uraufgeführtes Stück «Gebrochenes Licht» (Regie: Ivna Žic) hatte die im Schweizer Exil lebende Autorin auf Deutsch verfasst. In dem Theaterhighlight der Saison sprachen die Figuren über Migrationserfahrungen in einem fast märchenhaften Ton, der die harte Realität auf ein anderes Level hob. Das gebrochene Deutsch, für das sich die Autorin behelfsmässig mit Brocken Englisch aushilft, funktioniert auch in der Groteske um den Pizzalieferdienst «Monopoly» (die Kapitalismuskritik ist im Stück klar gekennzeichnet). Das Personal: Schlecht ausgebildete Migranten, naive Weltverbesserer mit Hochschulabschluss und durch die Migration zum beruflichen Abstieg gezwungene Akademiker tragen untereinander einen Kleinkrieg aus. Die Kriegsmetaphern, zu denen sich auch ein Käsemassaker gesellt, wirken gerade etwas deplatziert.

Kleinkrieg im Billiglohn-Sektor

Regisseurin Jessica Glause folgt der Tonalität des Textes, der mit spitzem Humor die skandalösen Arbeitsbedingungen in eine groteske Musik-Choreografie verwandelt. Die fünf Schauspielerinnen und Schauspieler bewegen sich in einem mit goldener Folie ausgekleideten Bühnenbild (Bühne und Kostüme: Mai Gogishvili), als wären sie Figuren in einem Super-Mario-Spiel: Sie springen, sie laufen nach links oder rechts, und verlassen das Spiel, wenn mit dem Erhalt der Kündigung mal wieder Game over ist.

David Gottlieb gibt als Boss alles, um seine Untergebenen vom Wert ihrer Arbeit zu überzeugen. Bild: Philipp Frowein

Zur Gameboy-Musik des Münchners Joe Masi besingen sie mit Rap- und Musicaleinlagen das positive Image ihres Produkts und bleiben dabei in ihren kleinen Aufstiegsträumen gefangen. Yara Bou Nassar, Jakob Leo Stark, David Gottlieb, Mara Widmann und Brandy Butler schenken sich nichts – Butler stiehlt der Konkurrenz als Pizza-Queen mit Pizza-Schleppe die Show. So viel Slapstick kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Belag der Story etwas mager ist. Am Ende des Abends zieht der Käse lange Fäden.

«Cheese War». Theater Neumarkt Zürich. 11./12./13./14.4. Bis 21.4.

Brandy Butler ist die Queen of Pizza. Bild: Philipp Frowein