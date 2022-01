Christopher Rüping schmiedet Wagners "Ring" neu

Theater Oh Weia, liebe Opernfreaks: Eine neue Generation schmiedet Richard Wagners «Ring» am Schauspielhaus Zürich neu Regisseur Christopher Rüping und Autor Necati Öziri streichen das Gemetzel aus dem deuten Nationalepos und versuchen sich stattdessen an einer woken Version über Liebe und gesellschaftliches Miteinander. Eine runde Sache. Julia Stephan 29.01.2022, 13.45 Uhr

Matthias Neukirch konfrontiert als alter, weisser und sehr wütender Wotan (links) die woke Jugend mit seiner Angst vor Identitätsverlust. Bild: Sabina Boesch

Oh Weia, liebe Wagner-Jünger. Die Helden, für die ihr euch in Bayreuth während vier Tagen 16 Stunden die volle Operndröhnung gebt, sind hier alle Statisten. Denn der deutsche Autor Necati Öziri hat am Schauspielhaus Zürich an Wagners deutschem Nationalepos radikal den Rotstift angesetzt. Er hat den Pathos aus dem «Ring» gestrichen, fast jede Zeile und so ziemlich jedes Leitmotiv gekillt– Hüter der Hochkultur würden sagen: Er hat sie «gecancelt».

Hirnlose Helden sind hier fehl am Platz

Hier schreitet niemand mehr hirnlos wie ein Siegfried zur Tat. Die Bühne, eine kalte Fabrikhalle, in der am Fliessband von den gesellschaftlich geächteten Riesen und Zwergen Hunderte Kerzen produziert werden (Bühnenbild: Jonathan Mertz), gehört allein den Anti-Helden. Den Leisen, Gebrochenen und Ausgestossenen, deren Ambitionen im «Ring» dem Ego des Göttervaters Wotans weichen mussten. Die lange genug ihr Licht unter den Scheffel stellen mussten. Sie gehört den Frauen, die sich unverstanden fühlen in ihrem Lieben und in ihren Ambitionen. Sie gehört den Zwergen und Riesen, die mehr sind als ihr bedrohlich wirkendes Äusseres.

Im «Ring» von Necati Öziri übt man sich in Selbstreflexion, richtet den Speer nach innen, gegen sich selbst. Denn für den Autor, Sohn türkischer Migranten, stand vor der Beschäftigung mit dem deutschen Nationalepos die Frage: Was bitte hat das alles mit mir zu tun? Als «Zwerg mit Fliessbandarbeiter-Hintergrund» hat er die Scham darüber, qua Herkunft nicht zur Hochkultur und damit nicht zur Zielgruppe des «Ring» zu gehören, selbst ins Stück eingeschrieben. Und Regisseur Christopher Rüping hat ihn aufgefordert, sich damit doch bitte gleich selbst zu exponieren. Schliesslich hat schon Richard Wagner 1853 im Hotel Baur au Lac in Zürich vor seinen Buddys die 429 Reclam-Seiten seines «Rings» rezitiert. Also steht Öziri, etwas unsicher, auf der Bühnenrampe und übernimmt die volle Verantwortung für sein Tun.

Hier dürfen sich Riesen sich in die Arme schliessen anstatt sich die Köpfe einzuhauen: Steven Sowah und Benjamin Lillie auf der Pfauenbühne. Bild: Sabine Boesch

Nils Kahnwald klagt als hässlicher Zwerg Alberich im Kapuzenpulli über den Schmerz der Zurückweisung durch die Rheintöchter. Die Riesen Fasolt und Fasner (Steven Sowah und Benjamin Lillie) schlagen sich des Rheingolds wegen nicht die Köpfe ein, sondern rappen und beweinen demonstrativ Händchen haltend in Stereo ihre verlorene Jugend, die ihnen als Kinder von Arbeitsmigranten von der White Supremacy geraubt wurde. Wiebke Mollenhauer als Brünnhilde will nicht mehr auf ihr Geschlecht reduziert werden, um als Männerfantasie von Lolita bis Amazone für den Vater die Heldenstory mit Sex und Crime am Laufen zu halten – ein Konzept, das übrigens nicht nur im Ring, sondern auch in den seriellen Fantasie-Blockbustern von heute immer noch bestens funktioniert. Sie will ihr eigener Boss sein. Und die Maja Beckmann stellt die tragisch-komische Verzweiflung der alternden Wotan-Gattin heraus. Wagner sieht für sie nur die Rolle des eifersüchtigen Drachen vor. Dabei hat diese Fricka ihren Traum von der monogamen Liebesbeziehung längst gegen eine fortschrittliche Polyamorie eingetauscht. Wenn sie verspricht, den Jungen irgendwann als zahnlose, im Rollator sitzende Greisin zuzurufen: «Es wird alles gut», stösst sie ins Horn derjenigen Figuren, die Wagners Untergangsszenario etwas Neues entgegensetzen wollen.

Elektronische Clubmusik als Überwältigungsstrategie

Und das alles ohne ein Wort und eine Note Wagner? Macht nichts! Was Wagner mit Musik an emotionalen Schauern evoziert, das kann die Clubmusik in dieser Inszenierung schon längst. Der an den Turntables stehende Musiker Black Cracker und sein unsichtbares Orchester aus neun weiteren Elektromusikern, die alle für oder gegen den «Ring» komponiert haben, erzeugen ergreifende Momente, in denen die Zeit still zu stehen scheint. Manchmal schleicht sich sogar ein Walküren-Leitmotiv ein: Doch die Motive bleiben nie hohl, sie schlagen eine Brücke zum Publikum und zum heute. Das funktioniert auch deshalb, weil Rüping das Saallicht demonstrativ anlässt– Wagner gilt als Erfinder des abgedunkelten Zuschauerraums. Denn die Götter sind wir, auf uns werden die Scheinwerfer gerichtet, und die Anti-Helden fordern uns heraus, versuchen, wie in einem Hip-Hop-Konzert, Resonanzen aus uns kitzeln. Alberich fragt: «Wer von euch empfindet sich attraktiv?» Göttin Erda ruft: «Seid ihr noch da?» Klar, das Echo wird ausbleiben, die Konvention, die uns in Bayreuth wie in Zürich zum Sitzen und Schweigen verdammt, lässt sich nicht von heute auf morgen einfach so sprengen.

Eine menschliche Utopie gegen Wagners Untergangsszenario

Vier Stunden verfolgt man gebannt dem Versuch, Wagners destruktivem Untergangsszenario eine menschliche Utopie entgegenzusetzen. Verziehen sei Öziri, dass er Wagner dabei doch arg verengt nur als rassistischen, antisemitischen Deutschtümler rezipiert und andere interessanten Facetten seiner Persönlichkeit ausklammert. Seine Auseinandersetzung mit dem Stoff ist trotzdem produktiv und beweist gerade, dass in Wagners Stoff eben doch mehr steckt als eine einfach gestrickte Weltsicht.

Das ist Götterdämmerung nach Rüping. Bei ihm wird sie zur peinlichen Show einer abtretenden Göttergeneration. Die Anfeindungen gegen Minderheiten, die Empörungswellen dienen nur noch dem Erhalt der eigenen Bedeutsamkeit , während die Jugend auf der Bühne die Geschichte längst fortgeschrieben hat.

Stellvertretend für den alten weissen Mann darf Matthias Neukirch, eines der ältesten Ensemblemitglieder am Schauspielhaus, als Wotan im Publikumssaal wutüberschäumend über den Verlust seiner Bedeutung monologisieren, und klingt dabei wie eines dieser Welterklärungsessays aus dem Feuilleton der «NZZ». Unter Aufzählung der auf der Pfauen-Bühne schon gestorbenen Heldentote stürmt er im Empörungsmodus als römischer Imperator nochmals die Bühne, um sich vor der Jugend lächerlich zu machen. Er beweint den Verlust des Gemeinschaftsgefühls, ärgert sich über Bubbles und die laute Cancel Culture, und merkt dabei nicht, dass er selbst am lautesten und längsten monologisiert. Das ist Götterdämmerung nach Rüping. Bei ihm wird sie zur peinlichen Show einer abtretenden Göttergeneration. Die Anfeindungen gegen Minderheiten, die Empörungswellen dienen nur noch dem Erhalt der eigenen Bedeutsamkeit , während die Jugend auf der Bühne die Geschichte längst fortgeschrieben hat.

Ein Angebot zum Dialog

Trotzdem greift dieser Abend die Götter im Parkett nie frontal an, sondern wirkt erhellend für alle, weil er das Stimmenchaos unserer Gegenwart behutsam einordnet. Rüping holt am Ende alle ins Boot. Walhalla geht nicht in Flammen auf, sondern das Publikum darf auf einer in den Zuschauerraum hineinragenden Rampe ein rettendes Schiff besteigen. Wer will, kriegt noch eine Kerze in die Hand gedrückt, die das emsige Arbeitervolk auf der Bühne während vier Stunden im Akkord produziert hat. Es ist ein Angebot das man annehmen kann oder nicht. Aber selten wurde Menschlichkeit so direkt in den Zuschauerraum getragen.

Schauspielhaus Zürich: Der Ring des Nibelungen. Bis 26.2. Weitere Termine finde Sie hier.