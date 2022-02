Ist Neil Youngs Empörung eine Farce?

Kontroverse Schlagabtausch mit Spotify: Ist Neil Youngs seine Empörung nur eine List? Hinter Neil Youngs Ärger über den Podcaster Joe Rogan steht mehr als moralische Empörung: Der Musiker kämpft seit Jahren für die optimale Tonqualität seiner Songaufnahmen. Dass er Spotify den Rücken kehrt, hat wohl nicht nur politische Gründe. Julia Stephan und Stefan Künzli 01.02.2022, 12.07 Uhr

Neil Young: Hat er den Shitstorm aus anderen Gründen ausgetragen? Rebecca Cabage / AP

Neil Young hat mit seinem Shitstorm viel erreicht: Er hat den umstrittenen US-Podcaster Joe Rogan zu einer Entschuldigung bewegt. In einer Videobotschaft vom Sonntag outete er sich reumütig als Neil-Young-Fan und versprach, künftig besser zu recherchieren und die Auswahl seiner Gäste zu überdenken. Auch Spotify hat seine Quittung gekriegt. Der Imageschaden ist riesig. Der Aktienkurs des Streamingriesen brach kurzzeitig ein. Und zum ersten Mal versicherte das Unternehmen der Öffentlichkeit, dass man Beiträge zu Covid-19 künftig mit Hinweisen zu seriösen Quellen versehen möchte.

Trotzdem sind Zweifel angebracht, ob der Mann, der mit «Rockin' in the Free World» eine Hymne über die Freiheit schrieb, tatsächlich nur aus politischer Motivation gegen Spotify ins Feld zieht. In einem Interview im aktuellen deutschen «Rolling Stone»-Magazin fiel Young eben noch mit Wortmeldungen auf, die so gar nicht nach Krawall gebürstet klangen: «Wir sollten doch versuchen, andere Meinungen zu respektieren», sagte er mit Blick auf die politische Spaltung seines Landes. Und: «Ich will nur, dass man andere Meinungen respektiert und nicht gleich Mordfantasien entwickelt, wenn jemand anders denkt. Das ist nicht positiv, daraus wächst nichts Gutes.»

Neil Young will besseren Sound

Die «Ich-oder-er»-Attitüde, mit der Young nun gegen Spotify vorgeht, passt so gar nicht in das Image von Neil Young, der sich im Laufe seiner langen Karriere als unbeugsamer und glaubhafter Kämpfer der freien Welt und des freien Wortes profiliert hat. Er selbst liess sich nie den Mund verbieten und teilte im Laufe seiner Karriere gegen links wie rechts aus. Demokratische wie republikanische Präsidenten bekamen gleichermassen ihr Fett weg. Das machte ihn umso glaubwürdiger.

Die Mund-tot-Attacke gegen Joe Rogan und seine Gäste, so abstrus die Schwurbler auch sein mögen, will denn einfach nicht zu Neil Young passen. Hielt er es doch bisher eher mit Voltaire und dessen Überzeugung: «Ich bin zwar anderer Meinung als Sie, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass Sie Ihre Meinung frei aussprechen dürfen.»

Hat die Pandemie die Sinne des unbeugsamen Gesinnungs- und Überzeugungstäters vernebelt und seine bisherigen Wertekosmos verschoben? Hat Neil Young schon vergessen, was er kurz zuvor im «Rolling Stone»-Interview sagte?

Die Attacke gegen Spotify und Rogan scheint vorgeschoben. Der Protestbarde und ewige Rebell scheint den Eklat provoziert zu haben, um medienwirksam dem ungeliebten Streaming-Riesen eins auszuwischen und gleichzeitig die Alternativen zum Streaming-Riesen zu preisen: Seine Alternativen. Dabei hat er das Risiko, im Kampf gegen Joe Rogan zu unterliegen, einkalkuliert.

Neil Young arbeitet nämlich seit vielen Jahren am Aufbau eines eigenen Musikarchives, wo die Songs seines riesigen Werkkatalogs in bester Klangqualität erscheinen. Eine Qualität, die Spotify nicht bieten kann oder will. Gegen eine Gebühr kann man dagegen auf den Neil Young Archives jeden Aufnahmeschnipsel des Künstlers gegen eine Jahresgebühr in bester Tonqualität abrufen. Laut einer Meldung des deutschen «Rolling Stone» Magazins hat Young in der Vergangenheit sogar an einem eigenen Musikabspieler mit Musikdienst gearbeitet. Seine langjährige Künstlerfreundin Joni Mitchell, die wie Neil Young ihre Musik vom Streamingportal genommen hat, soll er ermutigt haben, ihr Material ebenfalls bei ihm zu veröffentlichen.

Ein Tweet, den der Musiker verbreiten liess, bekräftigt die Zweifel:

Der Musiker preist den Fans sein eigenes Musikarchiv an und verspricht ihnen einen kostenlosen viermonatigen Zugang auf Amazon. «Amazon ist ganz vorne dabei, Hi-Res-Audio der breiten Masse zugänglich zu machen, und es ist der ideale Ort, um meinen gesamten Katalog in der höchsten verfügbaren Qualität zu geniessen», erklärt Young seinen Fans.

Am 1. Februar ist Neil Youngs meist verkauftes Album «Harvest» 50 Jahre alt. «Barn», sein aktuelles 41. Album, steht in diesen Tagen zum Verkauf. Und im Frühling erscheint der dritte Teil seiner Archives-Reihe. Ein gigantischer Katalog der Jahre 1976 bis 1987 mit insgesamt 13, zum Teil neu zusammen gestellten Alben. Dazu kommt ein zweistündiger Film über die Entstehung von «Harvest». Dem aufrechten Ritter des Rock’n’Roll kommt da die Aufmerksamkeit gerade recht.