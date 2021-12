Musiktheater "Wildern": So poetisch klingt die Apokalypse

Musiktheater So poetisch klingt die Apokalypse Das Collectif barbare schickt sein Publikum mit dem Stück «Wildern» auf eine poetische Weltreise von Kiew bis Kinshasa. Anna Raymann 06.12.2021, 05.00 Uhr

Arktische Forschungsstation oder apokalyptischer Bunker? Vera Kardos spielt einsam für «Wildern». Fabrice Nobs

Das Publikum flüstert noch, tuschelt vom letzten Urlaub in New York. Die seltsame, hüttengrosse Kiste auf der Bühne steigt mit ein in das Gemurmel und übernimmt bald ganz. Weiss schimmert sie im dunklen, randlosen Raum der Alten Reithalle. Ein Eiswürfel könnte es sein, so überlegt man. Oder eine arktische Forschungsstation? Man lauscht: